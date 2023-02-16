«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Ученицы Евгения Плющенко на первенстве России среди юниоров прыгнули 7 ультра-си на двоих, но не выиграли. У Вероники Жилиной – серебро, у Софьи Титовой – 4-е место.

Тренер не выдержал и после прокатов высказался обо всем, что его волнует: несправедливом судействе и возможных переходах в другие страны. А еще выдал неожиданный инсайд о декабрьском чемпионате России по прыжкам.

– У меня такое заявление. Моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть накидывают, да, судьи. Почему-то ниже, не знаю.

А прыжки-то отличные, прыжки супер. Если бы такие прыжки делал кто-то другой, давали бы совершенно другие баллы. Это очевидно. Я смотрел по распечатке – на порядок выше у других. У моих, если есть какие-то ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят…

Думаю: что такое? И это на протяжении нескольких лет. Я общался с судьями, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость? За справедливость.

Если девочка, которая делает бабочку на одинарный прыжок и получает плюс 2… А моя, например, сделает бабочку – получит минус 4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? Ее нет.

И я на протяжении второго года говорю. Говорю, предупреждаю, напоминаю до соревнований. Ну федерация говорит: все нормально будет. И опять нет, и опять, и опять, и опять.

Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны.

Это не первый сезон, это накапливалось долго, долго, долго. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным – я никого не хочу… Но с одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачеком (речь о поражении на Играх-2010 – Sports.ru)? Где он сейчас, кто он вообще, где чего? Его давным-давно…

Трусова каталась. Девочка двигала фигурное катание. Проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, по 4 ультра-си делала.

А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, красиво вращаться. Все прекрасно понимаю. Но нужно и двигать тех… У Титовой три ультра-си. Да, там разрыв в баллах (видимо, имеется в виду отставание после короткой программы – Sports.ru). Да, он действительно есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена, как оно есть.

Увидели ребро у моего – ставьте, нет проблем, вы для этого и нужны. А у другого почему-то вы видите, но не ставите.

Сегодня девочка на пьедестале – два четверных. Но они же недокрученные! Ну они же идут в галку. Ну да, вы один поставили галку, накинули плюсы. А второй вы не увидели почему-то. Так вот она разница! Третьего и четвертого мест. А мне тоже обидно, и обидно моей спортсменке. А родителям не обидно?

Когда закрываются глазки на других спортсменов, а на мне, наоборот, они открываются – здесь уже не хочется сотрудничать, не хочется двигаться, направлять. Как я могу спортсменов сейчас остановить, если такое решение накипело? Оно кипело, кипело, кипело. Значит, так надо, значит, кем-то так поставлена задача.

А мне федерация говорит: ну уходите, ниче страшного. Фу… Великолепно. Здорово. Буду общаться с Минспортом, с ОКР, буду ставить как есть. И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытаются… конфликт за конфликтом.

Я неконфликтный человек, но когда меня выводят… Я добрый, порядочный, делаю для страны, делаю школы, строю школы, с Яной мы делаем. Сейчас открытие у нас школы. А для чего это? Чтобы мою школу заведомо: а, это вот «Ангелы Плющенко» – топим.

Устал, надоело. Вот вам такое официальное заявление. Вы только напишите, пожалуйста, как есть, ничего не переворачивайте.

– Не боитесь, что лучших спортсменов сейчас переманят другие группы под предлогом того, чтобы они не уходили (в другие страны)?

– Нет. У меня как спортсмены были мои преданные, так они и останутся. Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, это же не я предложил. А я их должен поддержать. Они же не рабы мне, они же у меня не в рабстве. Поэтому если принимают решение девочки и мальчики, принимают их родители, я должен поддержать их. А как?

Они же видят, они же не слепые. Мы же не из бобслея пришли – я всю жизнь катался, всю жизнь. Поэтому, что же, я не вижу, где докрут, а где недокрут? Может быть, как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они меня хотят научить, как кататься… Ну не знаю.

– А есть понимание, в какие страны могут перейти?

– Есть. Но пока не скажу. Конечно, есть.

Предложений очень много. Мы от них отказывались. Я максимально их (спортсменов – Sports.ru) сдерживал, говорил: все будет нормально.

В этом году федерация действительно поработала очень здорово: много соревнований сделала, классные соревнования, оставили финансирование для спортсменов. Конечно, хорошо. Но мы возьмем, чтобы далеко не ходить: катаемся прыжковый турнир, у меня Вероника Жилина проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть?

Во время прыжкового турнира видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: мы меняем правила. Вы как, обалдели, что ли? Вот сейчас финальный раунд – и вот кто этот финальный раунд выигрывает, тот и побеждает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели.

Правила есть правила, но они постоянно почему-то меняются. И меняются постоянно против. Если мы помним прыжковый турнир: отрыв моей команды был очень существенный. Но федерация приходит и говорит: а мы поменяем сейчас правила, потому что очень далеко, а тут надо сделать так, чтобы не были сильно далеко разрывы. Ну елки-палки, ну елки-палки!

Может быть, кто-то не хочет этого говорить. Или не могут, боятся. А я люблю справедливость, люблю правду – и я за нее буду бороться. Я вынужден бороться, потому что если я встал на этот путь тренера, менеджера, я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я же тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены.

И не надо говорить, что сейчас был разрыв по короткой программе. Да, он был, но такая система судейства, что это все можно отыгрывать элементарно. Что они сегодня и сделали.

Ну если вы не хотите мою команду видеть на первых позициях, нам тогда не по пути.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 224,41

2. Вероника Жилина – 218,79

3. Мария Гордеева – 213,02

4. Софья Титова – 200,73

5. Надежда Понтелеенко – 195,56

6. Любовь Рубцова – 195,50

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo, Dmitry Golubovich