Фигурный лед
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«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Вероника Жилина Вероника Жилина
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
женское катание женское катание
Софья Титова Софья Титова
ФФКР
чемпионат России среди юниоров
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Фигурное катание Фигурное катание

Ученицы Евгения Плющенко на первенстве России среди юниоров прыгнули 7 ультра-си на двоих, но не выиграли. У Вероники Жилиной – серебро, у Софьи Титовой – 4-е место.

Тренер не выдержал и после прокатов высказался обо всем, что его волнует: несправедливом судействе и возможных переходах в другие страны. А еще выдал неожиданный инсайд о декабрьском чемпионате России по прыжкам.

– У меня такое заявление. Моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть накидывают, да, судьи. Почему-то ниже, не знаю.

А прыжки-то отличные, прыжки супер. Если бы такие прыжки делал кто-то другой, давали бы совершенно другие баллы. Это очевидно. Я смотрел по распечатке – на порядок выше у других. У моих, если есть какие-то ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят…

Думаю: что такое? И это на протяжении нескольких лет. Я общался с судьями, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость? За справедливость.

Если девочка, которая делает бабочку на одинарный прыжок и получает плюс 2… А моя, например, сделает бабочку – получит минус 4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? Ее нет.

И я на протяжении второго года говорю. Говорю, предупреждаю, напоминаю до соревнований. Ну федерация говорит: все нормально будет. И опять нет, и опять, и опять, и опять.

Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны.

Это не первый сезон, это накапливалось долго, долго, долго. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным – я никого не хочу… Но с одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачеком (речь о поражении на Играх-2010 – Sports.ru)? Где он сейчас, кто он вообще, где чего? Его давным-давно…

Плющенко засудили на Олимпиаде-2010? Разбираем главный миф фигурки

Трусова каталась. Девочка двигала фигурное катание. Проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, по 4 ультра-си делала.

А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, красиво вращаться. Все прекрасно понимаю. Но нужно и двигать тех… У Титовой три ультра-си. Да, там разрыв в баллах (видимо, имеется в виду отставание после короткой программы – Sports.ru). Да, он действительно есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена, как оно есть.

Увидели ребро у моего – ставьте, нет проблем, вы для этого и нужны. А у другого почему-то вы видите, но не ставите.

Сегодня девочка на пьедестале – два четверных. Но они же недокрученные! Ну они же идут в галку. Ну да, вы один поставили галку, накинули плюсы. А второй вы не увидели почему-то. Так вот она разница! Третьего и четвертого мест. А мне тоже обидно, и обидно моей спортсменке. А родителям не обидно?

Когда закрываются глазки на других спортсменов, а на мне, наоборот, они открываются – здесь уже не хочется сотрудничать, не хочется двигаться, направлять. Как я могу спортсменов сейчас остановить, если такое решение накипело? Оно кипело, кипело, кипело. Значит, так надо, значит, кем-то так поставлена задача.

А мне федерация говорит: ну уходите, ниче страшного. Фу… Великолепно. Здорово. Буду общаться с Минспортом, с ОКР, буду ставить как есть. И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытаются… конфликт за конфликтом.

Я неконфликтный человек, но когда меня выводят… Я добрый, порядочный, делаю для страны, делаю школы, строю школы, с Яной мы делаем. Сейчас открытие у нас школы. А для чего это? Чтобы мою школу заведомо: а, это вот «Ангелы Плющенко» – топим.

Устал, надоело. Вот вам такое официальное заявление. Вы только напишите, пожалуйста, как есть, ничего не переворачивайте.

Не боитесь, что лучших спортсменов сейчас переманят другие группы под предлогом того, чтобы они не уходили (в другие страны)?

– Нет. У меня как спортсмены были мои преданные, так они и останутся. Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, это же не я предложил. А я их должен поддержать. Они же не рабы мне, они же у меня не в рабстве. Поэтому если принимают решение девочки и мальчики, принимают их родители, я должен поддержать их. А как?

Они же видят, они же не слепые. Мы же не из бобслея пришли – я всю жизнь катался, всю жизнь. Поэтому, что же, я не вижу, где докрут, а где недокрут? Может быть, как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они меня хотят научить, как кататься… Ну не знаю.

А есть понимание, в какие страны могут перейти?

– Есть. Но пока не скажу. Конечно, есть.

Предложений очень много. Мы от них отказывались. Я максимально их (спортсменов – Sports.ru) сдерживал, говорил: все будет нормально.

В этом году федерация действительно поработала очень здорово: много соревнований сделала, классные соревнования, оставили финансирование для спортсменов. Конечно, хорошо. Но мы возьмем, чтобы далеко не ходить: катаемся прыжковый турнир, у меня Вероника Жилина проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть?

Во время прыжкового турнира видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: мы меняем правила. Вы как, обалдели, что ли? Вот сейчас финальный раунд – и вот кто этот финальный раунд выигрывает, тот и побеждает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели.

Правила есть правила, но они постоянно почему-то меняются. И меняются постоянно против. Если мы помним прыжковый турнир: отрыв моей команды был очень существенный. Но федерация приходит и говорит: а мы поменяем сейчас правила, потому что очень далеко, а тут надо сделать так, чтобы не были сильно далеко разрывы. Ну елки-палки, ну елки-палки!

Может быть, кто-то не хочет этого говорить. Или не могут, боятся. А я люблю справедливость, люблю правду – и я за нее буду бороться. Я вынужден бороться, потому что если я встал на этот путь тренера, менеджера, я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я же тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены.

И не надо говорить, что сейчас был разрыв по короткой программе. Да, он был, но такая система судейства, что это все можно отыгрывать элементарно. Что они сегодня и сделали.

Ну если вы не хотите мою команду видеть на первых позициях, нам тогда не по пути.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

Первенство России среди юниоров

Пермь

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 224,41

2. Вероника Жилина – 218,79

3. Мария Гордеева – 213,02

4. Софья Титова – 200,73

5. Надежда Понтелеенко – 195,56

6. Любовь Рубцова – 195,50

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo, Dmitry Golubovich

117 комментариев

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Lennuci
Ответ TheWitcher
Кстати, а Титова-то врунишка оказывается! „Я 146 набирала с одним тройным акселем.“ Это не так, зацените 🧐👉 https://t.me/randomfsvideos/1724
Это наверное был один из турниров под иконостасом великого тренера с призами в виде кофеварок Bork и сертификатами на 30 тыров.
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Tanzoli*
Ответ Оле-Лукойе
Мне особенно понравилось про Лайсачека - и "где он сейчас, кто он вообще где он чего "? Ну точно хотя бы не бьется в публичной истерике, выставляя себя на посмешище.
Это самомнение просто вообще перечеркивает все уважение, которое могло бы быть к его прошлым заслугам. На всех плевать, все ничтожества, один я величайший.
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Tanzoli*
Ответ Delirium
Ужас именно в том, что Евгений как не понимал, так и по сей день не понимает почему Лайсачек обыграл его по баллам, несмотря на ультраси. И этот человек тренирует наших сборников. Федре пора провести переаттестацию тренеров академии на знание правил ФК.
Про аттестацию это точно. И ладно бы, он там единственный этот квад прыгал. Так ведь их там человек вроде 11-13 было, кто прыгал, и больше половины на плюс. И никто из них не истерит.
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Здравый@смысл@
Ответ 76er
"И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот." Поясните, кто понял, с чем борется наоборот Владимир Владимирович? C недокрутами? 8)
Давно так не смеялась))) спасибо !
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Мурманчанин37
Ответ Светлана Менова
Я, конечно, получаю искреннее удовольствие от этой тестерики Евгения, и главное, что прищемила ему на сей раз хвост даже не Тутберидзе, а скромная Федченко и труженик из ЦСКА Давыдов. Хотя, может, и на победу Федотова ЕП зол, хотел, чтобы негнущийся Никита Сарновский, у которого программы нет в принципе, взял золото?)) Если честно, персона Плющенко уже порядком утомила. Хотелось бы прочитать большое интервью с победительницей и её тренерами. И также отметить, что у Давыдова ВПЕРВЫЕ есть медалисты Первенства и в мужском, и в женском одиночном. 👍🏻
Я вспоминаю осень прошлого сезона, на этапе КР по КМС от Федченко: первое место заняла Горбачева, третье Нелюбова с отставанием в 4 балла. В течении недели, Камилла ушла от Федченко к Плющу "за ультра-си и дальнейшим прогрессом". Теперь Горбачева - чемпионка и прыгает ультра-си на соревнованиях, а Нелюбова - прыгает ультра-си в инстаграмме и занимает 9-11 места на этапах
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Ostinato
«Педагог» блин. Взял и походя чужих детей опустил. Вся сущность его в этом. Так мерзко от этого высера стало
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Оле-Лукойе
Ответ Tanzoli*
И Лайсачека нельзя не помянуть. Ну подумаешь, я прыгнул на один прыжок меньше, чем Лайсачек... Ему, интересно, перед той олимпиадой судьи тоже обещали, что все будет нормально? 🤣🤣🤣🤣
Мне особенно понравилось про Лайсачека - и "где он сейчас, кто он вообще где он чего "? Ну точно хотя бы не бьется в публичной истерике, выставляя себя на посмешище.
+3
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Марина Синельникова
Ответ Любитель_ФК
Кто за то , чтобы Плющенко со всеми своими недовольными ушел на все четыре стороны? И очистил наше ФК от этой постоянной смуты и скандалов. Кто за , прошу голосовать, количество плюсов будет показателем. Я лично за.
Плюсы кончились, завтра проголосую, могла бы поставила все 500+.
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Анна Петрова
Послушать начинающего - кругом враги. Причем гнобят только его, бедного. Хорошо, когда была типа борьба с ТШТ, то можно было списать на то, что федерация делает ставку на Этери. Но, позвольте, кому он проиграл в этот раз? Или по его мнению федра в полном составе просто его так не любит, что не упускает по его словам шанса сделать ему больно? Как он это себе объясняет вообще при том, что бабло гребет лопатой из бюджета на свои шоу? Может, просто кто-то не умеет достойно проигрывать? И никогда не умел?
+3
0
+3
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Galym1968
благодаря плющу я вывел новую форму патологии человека, ему теперь нужно поставить окончательный диагноз - "Недокрут мозга"))))
+4
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Kon Shem
зачем вы ребенка приплели? совсем уже распустились тут некоторые.
Это какого ребёнка? Того, который со взрослыми мужиками гонорарами меряется?да ещё гордится этим.
+1
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Lala M
Ответ Zhuuuzhik
Так вы почитайте правила отбора в сборную) Там есть про этапы, тем более, Жилина взяла золото. И вы простите, не болею ни за Муравьёву, ни за Петросян, но у Муравьевой катание и прыжки покачественнее будут.
Серьёзно? Именно на том этапе Муравьева в хлам завалила произвольную. И какие правила мне прочитать, чтобы понять, как Жилина с 12 места ПР попала на этапы международного гран-при?
+3
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elmih
Ответ 76er
"И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот." Поясните, кто понял, с чем борется наоборот Владимир Владимирович? C недокрутами? 8)
😁😁😁 ору
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Voronok
Совсем плох)) Трусова на Олимпиаде у него каталась судя по потоку мыслей. Глюки что ли? Не стесняясь рассказывает о попытках давления на федру. Вспомнил прыжковый ЧР, не забыв поднабросить на ТШТ. Развиваться как тренер не может и не хочет, может только истерить. Я усталь, я ухожу))
+5
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Оле-Лукойе
Ответ SALMON
С чего вы взяли? Он говорит прямым текстом — судите всех одинаково
Он возмущается только судейством своих учеников и только тогда, когда оно, по его мнению, приводит к низким баллам. По сути вся его борьба за честное судейство - дайте мне золото, называется.
+5
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Tanzoli*
Ой... да, вот это ШОУ
До слез ржала. Вот самой сначала было жалко Софью, а теперь только одно хочется сказать: катитесь вы ко всем европам! Всей академией. Или к Боливиям. Там и шоу свои поставите, и гранты у них попросите
+1
-1
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TheWitcher
Кстати, а Титова-то врунишка оказывается! „Я 146 набирала с одним тройным акселем.“ Это не так, зацените 🧐👉 https://t.me/randomfsvideos/1724
+3
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LoRa
С дуба рухнувший тренер! 🙃
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Zhuuuzhik
Ответ Lala M
Медали этапов очень громко сказано, одну, а потом провал за провалом, но это пол беды, а как она попала на этот этап и в сборную с 12ого места первенства? За какие заслуги? Падала в случае с Муравьевой и Петросян на этапе кубка России, как раз Муравьева, которая в хлам развалилась произвольную и получила практически баллы Титовой сегодня, ЕВ не возмущался почему-то.
Так вы почитайте правила отбора в сборную) Там есть про этапы, тем более, Жилина взяла золото.

И вы простите, не болею ни за Муравьёву, ни за Петросян, но у Муравьевой катание и прыжки покачественнее будут.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Ирина Иванова
Кризис среднего возраста на фоне амбициозной избыточности и интеллектуальной недостаточности, а в просторечьи - это эмоциональный срыв. В результате появился новый мем: "Мы - не говёшки!"
😅👍
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ретроградный меркурий
Ответ SALMON
С чего вы взяли? Он говорит прямым текстом — судите всех одинаково
Если всех будут судить одинаково, то за деревянное катание его ученицы должны получать соответствующие компоненты. А когда я вижу, как Титова получает одни компоненты с Садковой - ну это же цирк. Потому что невооружённым глазом видно, сколько десятков, если не сотен часов провела Садкова и её тренеры на льду, чтобы подогнать, вычистить, вылизать программы до мельчайших деталей, до взгляда, до кончика мизинца, чтобы она смотрелась неразрывно, как одно целостное полотно, как полноценное произведение, где задумка хореографа, идея костюмера, наработки тренеров и работа самой фигуристки будут неразрывным продолжением музыкальной темы. И тем больший диссонанс вызывает пустая, , бессмысленная беготня по катку Титовой, в которой она ни одного момента не живёт в программе, а лицо отражает следующие мысли - так, аксель выехала, готовимся к следующему прыжку, встаём на дугу, переносим вес, выравниваем плечи... У неё вообще нет программы, есть прыжки, вращения, дорожка и какие филеры, бессмысленные заполнители между ними. Причём она ещё себя со льда полчаса соскребывала после падения. И за это она получает компоненты выше Садковой. Ну это же цирк! А Плющенко ещё и на оценки жалуется. Если Садкова получила 62, то Титовой должны были максимум 55 поставить да и то чисто за навыки скольжения. То же самое Жилина с ее механическим катанием, в котором нет ни осмысленности, ни эмоций. Единственная эмоция, которую Жилина способна передать - только бы не упасть, мама убьёт... Она вообще не понимает, что катает. Не понимает сути танго, а передать эмоции Роксаны ей и подавно не дано.
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бородатый грузин
Болтун находка для шпиона ! Виктырыч, ну ты совсем что ли ? Тут получаются обеды с судьями 80 уровня ! Обставил Женька лапшу, жаль только умом не вышел и на выходе получилось так глупо. А ведь подавал надежды !
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Оле-Лукойе
Ответ Екатерина Куракулова
Выпала со слов про Путина. Что Плющенко собрался ему доносить? Вдумайтесь, насколько это бредово: жаловаться ПРЕЗИДЕНТУ на то, что твоих спортсменок якобы задвигают. Вот действительно проблема на уровне страны.
Да тут вся речь такая, будто человек крепко выпивши. У Плюща, конечно, никогда не было самокритики, но хоть бы сейчас со стороны себя послушал: Путин должен разбирать протоколы т рёбра, при этом много предложений из других стран для учеников поступило, потом еще это заявление про десять миллионов, и что он-де стоит больше любого спортсмена. Но это же бред какой-то.
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Lala M
Ответ Zhuuuzhik
Почему провального, если Жилина брала медали этапов юниорского гран-при? А это, на минуту, международный старт. И к Муравьевой непонятны вопросы, особенно с учетом падений Аделии.
Медали этапов очень громко сказано, одну, а потом провал за провалом, но это пол беды, а как она попала на этот этап и в сборную с 12ого места первенства? За какие заслуги? Падала в случае с Муравьевой и Петросян на этапе кубка России, как раз Муравьева, которая в хлам развалилась произвольную и получила практически баллы Титовой сегодня, ЕВ не возмущался почему-то.
0
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Большое Путешествие Рузика
Совершенно очевидно, что переходы планировались давно. Просто ждали подходящего момента.
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