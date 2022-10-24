Ой, Плющенко сказал лишнее после победы на чемпионате по прыжкам? Это попало в эфир

Евгений Плющенко, пожалуй, был самым эмоциональным капитаном команды на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге: всплескивал руками после удачных попыток своих фигуристов, активно жестикулировал, сильно расстраивался после ошибок.

Так что не удивительно, что он ярко праздновал итоговую победу: все-таки позади осталась команда Этери Тутберидзе, с которой у Евгения было много столкновений.

И вот его команда ликует, все в сборе: Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Петр Гуменник, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и тренер Дмитрий Михайлов.

В этот момент в эфир Первого канала попадает интересная фраза, которую Плющенко бросил на эмоциях. Разберете?

Кажется, Евгений говорит: «Сосать всем! Так будет с каждым!» Команда смеется, а кто-то за кадром (судя по голосу – Галлямов, он как раз стоит рядом) добавляет: «Кто будет иметь дело с нами».

Но! Можно расслышать и такой вариант: «Заканчиваем! Так будет с каждым!» Четко разобрать фразу мешает фоновая музыка.

Забавно, но слово «сосать» (если Плющенко все-таки сказал это) уже не новое в нашей фигурке – три года назад в похожем стиле выступил Алексей Ягудин, когда поддержал Татьяну Тарасову: «Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные – сосать!» Правда, потом последнее предложение он удалил из поста.

А вы что слышите?

Фото: 1tv.ru