Фигуристы заперты в России – вот карта с очаровательными турнирами: «Жигули», «Мордовские узоры» и «Кумпарсита»

Новый сезон в фигурном катании – по многим параметрам.

Постолимпийский, без международных стартов и, видимо, без некоторых привычных лиц (Щербакова, Косторная, Синицина-Кацалапов, Степанова-Букин), но с новыми звездами, выходящими из юниоров.

Главная особенность – замкнутость внутри страны. Вместо Гренобля и Турина фигуристы приедут в Саранск, Пермь, Челябинск и Оренбург. Особый шарм календарю российского сезона придают поэтичные названия турниров – пируэты, симфонии и узоры.

Этапы Гран-при: два примет Москва, в календаре Казань и Пермь

• «Золотой конек Москвы», 21-23 октября (Москва)

Первый этап российской серии Гран-при (которая в этом году запараллелена с мировой) ждут в столице. Название простое – «Золотой конек Москвы».

Не исключено, навеяно хорватским «Золотым коньком Загреба» – этот челленджер проводят уже 55 лет. Российские спортсмены на нем тоже часто выступали, так что это сочетание болельщикам хорошо знакомо.

• «Бархатный сезон», 28-30 октября (Сочи)

Главный город-курорт примет второй этап. Сочи – это не только олимпийские объекты и Красная поляна, но, конечно, и побережье Черного моря.

Считается, что бархатный сезон (то есть наиболее благоприятный период для отдыха в морском климате) здесь с середины сентября до конца октября. Средняя температура в октябре – около 16 градусов, а исторический максимум 32.

Именно на этот период и приходятся соревнования фигуристов – возможно, жарко будет не только на льду.

• «Идель-2022», 4-6 ноября (Казань)

Старт казанского этапа Гран-при «Идель-2022» запланирован на 4 ноября. Есть две версии, почему он получил такое название:

1) «Идель» (или «Идел») по-татарски Волга. На пересечении рек Волга и Казанка как раз и стоит Казань;

2) Идель – имя башкирского богатыря, сына героя Урал-Батыра. Назвать так соревнования – хороший способ познакомить спортсменов и болельщиков с культурой региона. Правда, в легендах об Иделе нет никакой отсылки ко льду или спорту. Так что, скорее всего, источником вдохновения все-таки послужило место.

• «Московские звезды», 11-13 ноября (Москва)

Звезды в названии – с одной стороны, напоминание, что в столице выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Софья Акатьева. А с другой – отсылка к одному из главных символов Москвы – кремлевским рубиновым звездам. Всего на башнях Кремля их пять.

Кстати, «Московские звезды» – популярное название, встречается не только в спорте. Например, его носит международный фестиваль искусств.

• «Волжский пируэт», 16-18 ноября (Самара)

Название пятого этапа «Волжский пируэт» – это тоже в первую очередь отсылка к месту, потому что Самара стоит на берегу Волги. А дворец, где пройдут соревнования, находится на Волжском проспекте.

Слово «пируэт» здесь, конечно, из фигурного катания. Но существует и другая версия – именно в Самарской области Волга делает петлю. По пособию Николая Панина-Коломенкина, «пируэт – это не что иное, как ряд последовательно выполненных на одном месте петель».

Турниры до чемпионата России: Тюмень, Тольятти и Саранск

• «Тюменский меридиан», 22-23 ноября (Тюмень)

Название «Тюменский меридиан» звучит таинственно, но разгадка проста: через Тюменскую область проходят сразу 9 географических меридианов – с 66-го по 74-й к востоку от Гринвича. Впрочем, эти условные линии пересекают многие регионы России.

Так что в календаре ФФКР вполне могли быть московский, петербургский, самарский и еще несколько других меридианов.

• «Енисейская симфония» 29 ноября – 1 декабря (Красноярск)

Здесь сплелись две привычные составляющие – место проведения и термин из искусства.

«Кристалл Арена», которая примет турнир, находится на берегу Енисея. А «симфонию» – то есть музыкальное произведение для оркестра – часто используют в нашем фигурном катании (и не только для музыкального сопровождения). Например, в Краснодаре живет команда синхронного катания с таким названием, а «Ледовая симфония» – это продюсерская компания Ильи Авербуха.

• «Жигули», 9-12 декабря (Тольятти)

В Тольятти отказались от сложных эпитетов и выбрали то, с чем город ассоциируется больше всего – с автопромышленностью. Марка «Жигули» выпускалась на Волжском автомобильном заводе с 1970-й по 2014-й.

На самом деле название автомобиля тоже связано с топонимом – слово «Жигули» происходит от Жигулевских гор (они входят в состав Приволжской возвышенности). В Тольятти есть и Жигулевское море (оно же Куйбышевское водохранилище), и отель «Звезда Жигулей», и улица Жигулевская.

• «Мордовские узоры», 16-18 декабря (Саранск)

Одно из самых колоритных – название саранских соревнований. Все просто: Саранск – столица Мордовии, а Мордовские орнаменты – часть уникального фольклора региона. К фигурному катанию они тоже имеют кое-какое отношение: некоторые плетения напоминают фигуры, которые конек оставляет на льду после упражнения «елочка». А некоторые выглядят точь-в-точь как след от тройки.

И каждое переплетение имеет сакральный смысл. В Мордовском фольклоре S-овидные узоры символизировали водоплавающих птиц или конские головы. Зигзаги и елочки, по разным версиям, воплощали воду и деревья. Эти рисунки выполняли роль оберегов, ими украшали одежду и головные уборы.

Только вот на самом турнире эта народная идентичность не прослеживается – арену оформляют буднично, хотя национальные узоры были бы уместны.

Вторая половина сезона: Самара, Калининград и Сибирь

• «Кумпарсита», 18-20 февраля (Самара)

Это самарский привет из жаркой Испании. Одно из значений слова «comparsa» в испанском языке – «группа людей, участвующая в карнавале». А еще La cumparsita – название самого известного в мире танго. Хернано Родригес написал его в больше 100 лет назад, и с тех пор эту композицию в фигурном катании использовали десятки спортсменов.

В том числе советские чемпионы Людмила Пахомова и Александр Горшков. Именно с легендарной постановкой «Кумпарсита» они выиграли первое в истории танцев на льду золото на Олимпиаде-1976.

Название символично, потому что в самарской «Кумпарсите» участвуют только танцевальные дуэты. В этом сезоне мелодии ритм-танца – латина. Но пару лет назад фигуристы катались под танго, и вот тогда этот турнир выглядел идеальным сочетанием действующих правил и красивой предыстории.

• «Памяти Сергея Кирова», 14-17 марта (Киров)

Неожиданный ход для фигурного катания – назвать турнир не в честь тренера или олимпийского чемпиона, а в честь политического деятеля.

Тут все привычно объясняется географией. Город Киров изначально был Вяткой, а после убийства Кирова в декабре 1934-го его переименовали. Сам революционер и член Политбюро родился в небольшом городке Уржум, который находится в 190 км от Кирова.

• «Южный бриз», 21-23 марта (Сочи)

Еще одно морское название для курортного Сочи. Бриз – это легкий береговой ветер, дующий днем с моря на сушу, а ночью с суши на море. В конце марта на берегу Черного моря уже тепло – температура стабильно переваливает за 10 градусов, осадков все меньше. Так что фигуристов ждет теплый турнир.

• «Самарочка», 29-31 марта (Самара)

В конце марта фигурное катание вернется и в Самару. «Самарочка» – отсылка к месту, а не к участницам-самарчанкам. Состязание всероссийское, так что на нем выступят спортсмены из разных регионов, да и не только девушки, а еще мужчины и танцевальные дуэты.

• «Сибирские коньки», 27-29 марта (Омск)

Сибирь в названии – обозначение места проведения. А вот слово «коньки» может иметь сразу два подтекста: понятно, что это соревнования фигуристов; а еще они пройдут во дворце спорта имени Вячеслава Фетисова – двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Стэнли.

• «Серебряное ожерелье России», 7-9 апреля (Калининград)

В 2015-м стартовал туристический проект по северо-западу страны – и назвали его именно так. Ожерелье располагается севернее Золотого кольца России, в него входят крепости, соборы и музеи Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей.

Соревнования «Ожерелья» тоже перемещаются по этому маршруту – предыдущие два года турнир проходил в Великом Новгороде, теперь заглянет в Калининград.

• «Памяти Виктора Черномырдина», 25-27 апреля (Оренбург)

Тут, как и в случае с Кировым, отталкивались от места рождения политика: бывший премьер-министр России родился в селе Черный Отрог, расположенном в 80 км от Оренбурга. С 2014-го турнир входит в единый календарь федерации и носит статус Всероссийских соревнований.

Сам Черномырдин к спорту не очень близок – в 2009-м мог возглавить Федерацию дзюдо России, но отказался. Зато со льдом связано еще кое-что, названное в честь бывшего советника президента, – самый большой в мире дизель-электрический ледокол.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Роман Владимиров, Ян Тихонов, Артур Лебедев, Анар Мовсумов, Владимир Родионов; unsplash.com/Karl Hörnfeldt; pexels.com/ArtHouse Studio; wikipedia.org; rcsskrsk.ru; VK/travelinrussiawithme