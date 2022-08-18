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Плющенко на контрольных прокатах – наш Алекс Фергюсон: жует, жует и жует жвачку

Кирилл Сарновский
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Софья Титова Софья Титова
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Максим Автушенко
Вероника Жилина Вероника Жилина
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Еще одна звезда контрольных прокатов у наших юниоров – жвачка Евгения Плющенко.

Почти каждый раз, когда камера выхватывала тренера у бортика, он усердно жевал.

6-минутная разминка у парней, где от «Ангелов» выступали Максим Автушенко и Кирилл Сарновский.

Или последние инструкции перед прокатом.

Или сами прокаты и встречи после.

В паузе между женскими и мужскими программами жвачка, вероятно, потеряла все качества и отправилась в урну – перед началом женских разминок Плющенко, общаясь с помощником Дмитрием Михайловым, не жевал.

Но едва Софья Титова осталась на льду одна, ее шеф снова вооружился жвачкой.

А Веронике Жилиной подавал чехлы, не переставая работать челюстью.

Вообще, жвачка почти всегда сопровождает Плющенко на соревнованиях и контрольных прокатах.

Он запомнился этим еще пару лет назад, когда, по сути, дебютировал тренером сборной, приняв Александру Трусову и Алену Косторную. На прокатах-2020 Евгений появился в черной кожаной куртке, жуя жвачку – эти наряд и поведение никак не конфликтует с фигурным укладом, но почему-то все равно запомнилось.

А в инстаграме «Ангелов» есть забавное видео еще из 2018-го: Плющенко дарит ученикам за хорошую тренировку жвачку из Японии (с разными вкусами – виноград зеленый, виноград черный, яблоко, дыня, апельсин, лимон).

До сих пор жвачка плотно ассоциировалась с одним великим тренером – Алексом Фергюсоном, многолетним шефом футбольного «Манчестер Юнайтед». Жвачку, которую он терзал в последнем матче в карьере (май-2013-го), продали на аукционе за 390 тысяч фунтов стерлингов.

Доберется ли до такого Плющенко?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/angelsofplushenko

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