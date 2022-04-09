«Я в полной растерянности». Почему фигуристы оправдываются после шоу Плющенко в Туле?

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» заглянуло в Тулу так, что некоторым фигуристам пришлось оправдываться. Кажется, они не вполне понимали, что их ожидает в Ледовом дворце.

В Туле выступили Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Алексадра Бойкова / Дмитрий Козловский, Александра Степанова / Иван Букин, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Аделина Сотникова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и молодые ученики «Ангелов Плющенко», в том числе сын двукратного олимпийского чемпиона Александр (Гном Гномыч).

• В тульских СМИ это называли патриотическим проектом – говорят, билеты не продавались, в зале было 3000 зрителей. По информации телеканала «Первый Тульский», который и транслировал шоу, «при поддержке Правительства региона в ледовый дворец приглашены общественники, волонтеры, студенты, представители федерации фигурного катания».

• На открытии выступал председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

«Мы собрались в этом зале на замечательный праздник. Праздник спорта, праздник творческих успехов и побед наших фигуристов, праздник единения. В нашей стране есть замечательная традиция, мы с ней родились и живем. Это единство, это единение всех народов, проживающих на территории России. И очень важно, что никакие силы никогда не могли разделить это единение.

Мы всегда с вами вместе, Россия всегда едина. И в ней особо чувствуется сила и тяга к справедливости. И вот сегодня и на многие века я уверен, что наша страна всегда будет сильной, единой, и никакие сложности нам не страшны. Сегодня я вас всех поздравляю с праздником, здоровья вам, благополучия и удачи».

В трансляцию попала не вся речь Воробьева, поэтому частично опираемся на материал издания «Вести Тула»:

«По словам председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева, народ России, объединенный общей землей, общей судьбой, сегодня должен сплотиться как никогда, поддержать тех, кому сейчас нужна наша помощь, нужна наша поддержка. Сила России – в ее единстве, в общей идее, ценностях, истории.

Сегодня как никогда важно быть всем вместе, поддерживая нашу Родину, нашего Президента, всех тех, кто, рискуя своей жизнью, протягивает руку помощи людям, оказавшимся в страшной беде. Сегодня наши спортсмены организовали мероприятие, которое напомнит всем нам о силе и величии России, о единстве нашего народа».

Кстати, те же «Вести Тула» говорят о спортивном празднике «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!», частью которого стало шоу Плющенко.

• По информации Тульской службы новостей, на ледовой площадке, где проходит шоу «Союз Чемпионов», каждый желающий может написать письмо солдату на специальной стойке.

• Вот так выглядят пригласительные на «Союз чемпионов»:

В подтрибунных помещениях – Za мир, Za Россию, Za будущее:

• Михаил Коляда, который указан во всех анонсах, не вышел на лед. Никаких пояснений нет. И вообще, он в Минске, где через несколько часов после тульского стартовало шоу Этери Тутберидзе.

Если что, другие ключевые ученики Алексея Мишина – Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева – катали в Туле.

• Шоу началось с задержкой на 35-40 минут. Одна из непроверенных версий: фигуристы устроили протест и не хотели выходить на лед, даже связывались с гендиректором нашей федерации Александром Коганом – он убедил их выступить.

• У «Союза чемпионов» было две пары ведущих: на льду Яна Рудковская и Елена Радионова объявляли участников и вели с ними короткие диалоги.

И еще двое ведущих (простите, без имен) несколько раз представили шоу как патриотичное. А вот уточнение от Рудковской: «Наш тур – поддержка наших спортсменов, которые были дисквалифицированы в связи с санкциями и не попали на чемпионат мира. Наше шоу – вне политики, мы за наших спортсменов».

• На финальный номер вышли все участники – в футболках «Нас не догонят».

***

Возможно, что-то из этого неприятно удивило фигуристов.

1. Александра Бойкова написала пост в телеграм по ходу шоу: «Друзья! Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – это фигурное катание и не больше».

И добавила в комментариях к нему: «Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!»

2. После завершения шоу выступила Елизавета Туктамышева: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь – я этим живу.

Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности».

И тоже оставила комментарий: «Я даже понятия не имела, что такое будет. Никто не знал, мне очень жаль».

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Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев попробовал объяснить: «Кто-то из ребят переживал, и я прекрасно понимаю их чувства и опасения. Но в конце мы обсудили с ними это – они получили массу удовольствия от катания, от зрителей, которые встречали их стоя. Политики в этом шоу не было никакой. Это спорт высших достижений – я бы так это называл. Ребята показали настоящий спорт, а мы – что их поддерживают, что их хотят видеть еще больше здесь, в России.

Для нас огромная честь, что такие спортсмены катались у нас на арене. Они доказали сегодня еще раз, что они – лучшие. Хочу подчеркнуть, что никакой политической ситуации не случилось.

Мы понимаем, что лозунг «Спорт вне политики» сейчас, похоже, работает только в России, а в других странах начинают забывать и о нем, и о Пьере де Кубертене».

А вот позиция Рудковской (цитируем по телеграм-каналу журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова): «Мы даже не знали, что у вас какие-то еще мероприятия проходят. Вообще должно было быть только наше. Но мы увидели, что есть еще блок детской самодеятельности. В общем, было у вас тут весело и интересно.

– Не опасаетесь, что участие спортсменов в таком мероприятии, где множество символики, повлечет санкции? Буква Z на билетах тех же.

– К нам это не имело отношения. У нас не было билетов. У нас есть только наше шоу. Я не знаю, о чем вы говорите. У нас есть только шоу «Союз чемпионов». Нас пригласили на это шоу, мы на нем выступили. А что у вас было до этого...

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Интересно, кто из фигуристов появится в следующем шоу Плющенко, когда бы и где бы оно ни прошло. Ведь Тула, как говорили ведущие, только старт патриотического турне.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев