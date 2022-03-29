Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова удивила в финале Кубка Первого канала:

– В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

– Сумбур с будущим может повлиять на это решение?

– Наверное, да, это напрямую влияет на мое решение.

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Всего 5 недель назад в Пекине, отвечая на вопрос о продолжении карьеры, Аня выступила тверже:

«У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова».

Понятно, что такая смена тональности – не из-за ветреного характера. Три года взрослой карьеры Щербакова держала великолепную форму, но по не зависящим от себя причинам пропустила два чемпионата мира, два финала Гран-при и один Евро. А впереди – если все-таки оставаться в спорте – еще множество таких же пробелов.

Когда в активе золото Игр и чемпионата мира, какие стимулы можно разглядеть в этапах Кубка России?

Теперь явно просматривается расклад, при котором олимпийская чемпионка закончит в 18, не выйдя ни на один официальный старт после победы на Играх. Для современной фигурки это почти стандарт. Мы проверили: за последние 30+ лет лишь единицы находили ресурсы и мотивацию дойти до следующей Олимпиады.

• Камила Валиева до сих пор не намекала на финал карьеры. Пока что она олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире, но допинг-разбирательство не закрыто. Негативный исход (лишение медали, дисквалификация) может подтолкнуть к уходу из спорта.

• Алина Загитова задержалась под расписку – по сути, не особо желая соревноваться. Единственной значимой целью оставалась победа на чемпионате мира – раз уж с этим не задалось в 2018-м.

Взяв золото и собрав Большой шлем весной 2019-го, Алина потерпела только половину нового сезона. В финале Гран-при ее обыграли молодые ученицы Тутберидзе (да и не только они) – Загитова ответила монологом о приостановке карьеры в эфире Первого канала.

С 17 лет она не выступает на турнирах.

• Аделина Сотникова пыталась продлить карьеру после Сочи, даже выступала на Гран-при, но слишком много факторов сложилось против: травмы, недостаток мотивации, метания между тренерами (Буянова или Плющенко?), обилие соблазнов вне спорта. Той же Буяновой не нравилась тяга Аделины к шоу и светской жизни.

Между олимпийской победой и последним стартом пролетело почти три года. Между последним стартом и объявлением о завершении карьеры – больше трех. Сотникова официально попрощалась почти в 24.

• Через месяц после домашней Олимпиады Юлия Липницкая завоевала серебро ЧМ, но в следующие три года только регрессировала.

Уход от Тутберидзе к Урманову посреди сезона-2015/16, по сути, не встряхнул Юлю, а проблемы со здоровьем параллельно обострялись по несколькими фронтам. Последний соревновательный прокат Липницкой даже не доведен до конца.

Как теперь известно, Юля решила заканчивать весной 2017-го, а объявление подоспело в августе – вскоре после 19-летия.

• Ю-На Ким – пока последнее доказательство из женского катания, что с олимпийским золотом двери на следующие Игры не закрываются.

Да, между Ванкувером и Сочи кореянка выступала лишь эпизодически – с пропуском целого сезона и посещением всего пяти международных турниров за весь цикл. Но формы и азарта хватило на серебро; а проходи Игры-2014 в любой другой стране – скорее всего, было бы второе золото.

Прокат в «Айсберге» – последний боевой для Ким, несколько месяцев спустя она официально попрощалась со спортом (в 23 года).

• У Сидзуки Аракавы долгая и славная карьера (с золотом ЧМ), а дебютная Олимпиада подарила эффектный финал. Сделав всего пять тройных прыжков в произвольной, японка, в которой до Игр не видели явного фаворита, получила лучшие баллы за технику и компоненты.

Аракава – самая возрастная олимпийская чемпионка в женском катании в XXI веке, добралась до золота в 24.

• Выиграв домашнюю Олимпиаду в 16 лет, Сара Хьюз сразу завершила сезон, но выбралась на главные старты год спустя: серебро на чемпионате США, 6-е место на ЧМ. А дальше ее поглотила учеба.

• Самая молодая чемпионка мира в истории (в 1997-м Таре было 14) взяла золото Игр-98 в Нагано, снялась с ЧМ и уже весной объявила о завершении карьеры. По словам Тары Липински в эфире Today Show, спорт с этого момента интересовал ее меньше, чем семья и учеба.

• Добавив олимпийское золото к титулу чемпионки мира, 16-летняя украинка Оксана Баюл перешла в профессионалы. Олимпиада в Норвегии – последний старт в ее любительской карьере.

• К Играм-92 за спиной у Кристи Ямагучи была прекрасная карьера в парном катании. Выиграв в Альбервиле, американка через несколько недель забрала золото ЧМ и попрощалась со спортом – в 21 год.

• Из 2020-х карьера немки Катарины Витт выглядит неправдоподобно: два олимпийских золота и полноценный цикл между ними, а потом и возвращение на Евро и еще одни Игры в 1994-м.

Между ее первой победой на Олимпиаде (в 18) и заключительным прокатом в любителях – 10 лет. Возможно ли такое в современном фигурном катании?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Bongarts