Фигурный лед
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«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации

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Мир по-разному реагирует на отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира-2022. Для многих спортсменов это супершанс, но фактически все действующие топы понимают ситуацию и воспринимают подарок достойно.

Вот слова Каори Сакамото, взявшей золото в Монпелье накануне:

«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на победу. Эта медаль имеет для меня очень большое значение. Это был самый тяжелый месяц в моей жизни, но такой опыт могут получить только те, кто участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира, так что на этот раз это был отличный опыт».

Если что, 5 недель назад японка завоевала бронзу Олимпиады – в противостоянии с тройкой наших фигуристок. А теперь фигурная элита встречает ее победу холодно.

Продюсер и хореограф Илья Авербух сомневается в ценности всего ЧМ:

Успех лично Сакамото ничего не значит для Татьяны Навки:

Немного фантазии от тренера Александра Жулина:

Татьяна Тарасова говорит о своих и чужих.

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Экс-босс ФФКР Валентин Писеев углубился в теорию:

Конечно, отстранение мощнейшей команды – даже не форс-мажор, а веха в истории: результаты ЧМ с участием наших фигуристов были бы другими – все это понимают. Но стоит ли так жестко обесценивать прекрасные прокаты иностранцев, которые уж точно ни в чем не виноваты? Увы, такова реальность – кто-то доезжает до главных стартов, кто-то по разным причинам нет.

Порой обстоятельства складывались так, что отсутствие на чемпионате мира классных соперников приводило к успеху российских фигуристов.

• Год назад ЧМ в танцах выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов – в отсутствие Габриэлы Пападакис и Гиойма Сизерона, которые в этой дуэли побеждали постоянно, за исключением Евро-2020, где допустили ошибку.

Считает ли Александр Жулин – тренер Вики и Никиты – менее ценным то золото? А сам турнир без лучшего дуэта современности готов назвать профанацией?

• В 2018-м Михаил Коляда прорвался к бронзе странного ЧМ – постолимпийского, где все падали, а Юдзуру Ханю и Денис Тен не приехали. Надо ли, представляя Михаила призером чемпионата мира (нашим единственным за десятилетие), постоянно оговариваться?

• Сам Илья Авербух завоевал единственное в карьере золото ЧМ в 2002-м. Во многом потому, что с турнира снялись Марина Анисина и Гвендаль Пейзера, за несколько недель до этого выигравшие Олимпиаду. Справедливо ли сказать, что золото Авербуха в дуэте с Лобачевой – ложь?

И таких примеров много – на Евро, Гран-при, локальных турнирах. При желании можно усомниться и в олимпийском золоте Анны Щербаковой: она шла по сезону значительно слабее Камилы Валиевой, но в Пекине весь расклад запутал фактор, который было невозможно предугадать.

***

К слову, некоторые наши ветераны, по крайней мере, не упрекают иностранцев медалями, которые выиграны в разреженной конкуренции.

Ирина Роднина отметила выдающийся сезон Каори Сакамото:

«Ну и что, что она выиграла без четверных прыжков. Они что-то нарушили? Я спокойно к этому отношусь. Одиночное катание, особенно женское, это не прыжки в четыре оборота. Я ее поздравляю, но радуюсь только за российских спортсменок».

• Алекса Книрим / Брендон Фрэйзер воспользовались отсутствием олимпийского топ-5 в парах, выдали плюс-минус свой уровень – и забрали титул. Для США это историческое золото, ждали больше 40 лет.

«Нестабильная пара. Но в целом, на этом чемпионате катались хорошо, и заслуженно получили золото. Соперников у них особо не было», – резюме от медалистки ЧМ Алены Леоновой.

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Использовано фото: REUTERS/Juan Medina; РИА Новости/Денис Абрамов, Владимир Песня, Алексей Майшев, Александр Вильф

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