У Франции ни одного мяча с игры: только автогол и пенальти. Когда еще было так плохо?

Франция вышла в плей-офф Евро со второго места в группе – но и с большим скрипом. У команды за все три матча в группе только два гола, а с игры ни одного.

Насколько плоха эта Франция в сравнении?

И это атака с Килианом Мбаппе (был в порядке почти весь первый тур и вполне активен во втором), Усманом Дембеле, Антуаном Гризманном (два матча) и прочими топ-исполнителями.

Так мало французы не забивали только в провальном 2008-м.

В первом туре у Австрии выиграли благодаря автоголу.

В третьем набрали очко, потому что Мбаппе реализовал пенальти. Для форварда это первый в жизни гол на чемпионатах Европы. Причем на Евро (в 2020-м и сейчас) он нанес 22 удара без голов.

За два последних Евро у Франции только две победы: по 1:0. Обе – с помощью автоголов, на чемпионате Европы-2020 победили так Германию, в свои забил Матс Хуммельс.

Каким был провал-2008: с Доменеком и единственным голом Анри

В прошлый раз так плохо в атаке Франция играла на проваленном Евро-2008.

Тренер Раймон Доменек привез в Австрию и Швейцарию все еще очень звездную команду: Тьерри Анри, Патрик Вийера, Франк Рибери, Николя Анелька, Флоран Малуда. Но уже без Зинедина Зидана и Давида Трезеге, помогавших идти к финалу ЧМ-2006.

Тот чемпионат Европы получился для французом провальным. В первом туре Анелька и Бензема не забили ни гола Румынии, а дальше получили 1:4 от Нидерландов и 0:2 от Италии. Единственный мяч – у Анри.

Удивительно, что тогда Раймон Доменек сохранил работу – это привело к скандалам на ЧМ-2010. Когда его уволили из сборной Франции в 2010-м, Доменек десять лет сидел без работы, пока не позвали в «Нант» – там тренер продержался всего полтора месяца.

Сейчас 72-летний любитель гороскопов не работает в футболе, зато комментирует политическую ситуацию в стране цитатами Геббельса: поддержал, например, его цитату о том, что ложь, сказанная тысячам людей, превращается в правду. Пришлось даже оправдываться и убеждать, что он не фанат идей нацистского пропагандиста.

Сборной Франции сейчас рулит чемпион мира-2018, финалист ЧМ-2022 Дидье Дешам. Но результативность – на уровне худших примеров.

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Bryn Lennon