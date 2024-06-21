«Квадратные колышки в круглых дырках». Что легенды Англии говорят о сборной Саутгейта

Эксперты – за перемены в составе.

Англия не убеждает на Евро-2024: грусть усилилась после 1:1 с Данией во втором туре.

Английские футбольные эксперты, а это в основном бывшие успешные футболисты, вовсю критикуют команду Гарета Саутгейта. Мы выбрали самые содержательные мысли.

«Мы знаем, чем это может закончиться». Оценки Ширера, Невилла, Кина и других

Все настроены скептически.

Алан Ширер (The Sportsman) : «Вы же тоже часто видели, как Джон Стоунз получает мяч и смещается в центр, или как отбирает мяч и возвращает его в «Ман Сити»? Это происходило так много раз, он прекрасен в этом. Часто ли вы это видели в последних двух играх сборной Англии? Не припомню ни разу.

Часто ли вы видели, как Деклан Райс получает мяч и совершает рывок? А в последних двух играх сборной Англии? Ни разу. Часто ли вы видели Фила Фодена, получающего мяч в центре поля и разворачивающегося? В последнем матче, возможно, однажды. Гарет [Саутгейт] не выжимает максимум из лучших английских игроков».

Гари Невилл (Sky Sports) : «Кажется, что мы уже были в таком положении, не время для паники. Не думаю, что Гарет Саутгейт волнуется, но сейчас – самое время вмешаться, найти решение и что-то изменить из-за трех вещей, которые мы увидели в этих двух играх.

В команде дисбаланс, квадратные колышки вставлены в круглые дырки. Поэтому игроки опускаются глубже, это их защитная мера, потому что они чувствуют себя некомфортно. Еще одна проблема, от которой Англия страдает уже много лет – невозможность пройти центр поля и выйти из обороны. Обычно мы просто теряем мяч и выглядим ужасно.

Мы знаем, чем это может закончиться. Нужно менять что-то уже сейчас».

Рой Кин : «Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре не хватало баланса, Беллингем размахивал руками… Для Гарета [Саутгейта] это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определенные вещи».

Гари Линекер (подкаст The Rest Is Football) : «Можно подобрать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмо. <...> Тактически первый матч... Мы видели это же на других турнирах. Англия начинает хорошо, забивает, и все меняется. Это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Но игра уже отходит от этого. Они могут играть так примерно три минуты в матче. Их не обучают играть иначе?

Если кто-то говорит, что сборная Англии не старается или не выкладывается на 100%, это ерунда. Они просто немного потерялись тактически. И это исходит от тренера, к сожалению. Саутгейт должен заставить Англию играть выше, как единое целое. Потому что сейчас они не единое целое. Футболисты всегда выкладываются на полную. Но знаете, что им нужно? Им нужно точно знать, что они должны делать. Гарантирую, игроки говорят: «Нам нужно, чтобы нам сказали, как играть».

Питер Смит, автор Sky Sports : «Возможно, Англия вышла сухой из воды: не наиграли даже на одно очко. Больше всего волнует уровень физподготовки. В матче с Данией не хватило интенсивности и во владении мячом, и без него. Джуд Беллингем на удивление не в форме, Харри Кейн не ускорялся. Сборную Англии слишком часто переигрывали. Есть и тактические проблемы. Зияющие дыры между Беллингемом и опорными полузащитниками порождают вопросы о балансе в центре поля. Безусловно, Трент Александер-Арнолд не выйдет в полузащите против Словении».

Фил Макналти, автор BBC Sport : «Саутгейт понял, что крупные турниры – не место для экспериментов, и что его стратегия использования одаренного защитника «Ливерпуля» [Трента] в центре поля, несомненно, изжила себя. Сборной Англии не хватало структуры, энергии. Временами она была опасно близка к хаосу».

«Саутгейт должен проявить мужество». Каррагер предлагает варианты

Колонка Джейми Каррагера в The Telegraph – очень подробный взгляд, обширное мнение. Приводим с незначительными сокращениями.

«Пришло время быть безжалостным, Гарет – выбери лучшую команду, а не лучших игроков.

Самая жесткая критика по итогам первых двух матчей Евро-2024: сборная напомнила мне Англию эпохи, когда я играл сам. У нас была талантливая команда, каждый был хорош в своем клубе, идея всех объединить соблазняет. У каждого, кто желает команде успехов, есть свои фавориты – нужно ставить звезд, а затем начинаются игры. И оптимизм улетучивается. Команда, собранная к играм с Сербией и Данией, на бумаге смотрелась неплохо.

Я не буду критиковать задним числом. Попробовать стоило, и он был прав, решив сыграть так еще один матч. Игрокам нужен был второй шанс. Тренер хотел выпустить как можно больше классных футболистов, он радовался победе в первом матче и надеялся, что недостатки получится устранить.

К сожалению, двумя лучшими футболистами АПЛ – Трентом и Филом Фоденом – теперь придется пожертвовать. Состав не позволяет выжимать максимум из них и их партнеров. Использование Александера-Арнолда в полузащите на крупных турнирах всегда было сопряжено с риском, это не сработало. Эксперимент закончился ранней заменой против Дании. Физически позиция сложнее, чем правый защитник, а у Трента больше времени и пространства для дальних передач, когда он в гибридной роли.

Он отдал лучший пас в матче на Букайо Сака прямо перед заменой, но иронично: когда он играет на привычной позиции, отдает четыре-пять таких за игру. Никто не любит наблюдать за Фоденом больше, чем я, но нужно найти рабочую систему, где всем комфортно. Фил не может выходить в старте с Беллингемом или Кейном, если они все пытаются занять одно и то же пространство, одинаковые позиции.

Англии нужно переосмыслить ситуацию и сконцентрироваться на том, чтобы помочь игрокам без равноценной замены: Кейну и Деклану Райсу. Кейн по праву остается одним из неприкасаемых. Он проводил лучшие игры за сборную в схеме с двумя фланговыми защитниками.

Я бы хотел увидеть 4-3-3 с Сака и Энтони Гордоном по сторонам от Кейна. Райс – единственный проверенный и высококлассный опорник, но в первых двух матчах он был перегружен, а иногда и бегал больше нужного. Он никогда не выглядел таким измученным, как во втором тайме против Дании. Ему нужно было покрывать слишком много пространства, датские игроки окружали его при владении.

По ходу матча с Данией я больше всего беспокоился о том, насколько разбитыми выглядели некоторые игроки Англии. Самый очевидный признак – слишком сильный отход назад. Кто утверждает, что это была стратегия, ошибаются. Невозможно, чтобы Саутгейт сказал команде так откатиться, когда команда повела.

Для Саутгейта все сводится к тому, чтобы быть безжалостным и беспощадно менять состав. Он знает историю сборной лучше, чем кто-либо. В мое время в команде были Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Пол Скоулз и Майкл Оуэн – мы думали, что сможем обыграть любого. Этого так и не произошло. Решения оставить звезд в запасе на самые важные матчи плей-офф так никто и не принял. Несмотря на всю критику, Саутгейт раньше избегал этих неблагоприятных сравнений с «Золотым поколением».

Эта сборная Англии такая же сплоченная, как и любая другая за последние 40 лет. Если мы хотим добиться радикальных улучшений, мы должны действовать немедленно. Саутгейт должен проявить мужество, встряхнуть команду и оставить некоторых звезд в запасе ради чего-то большего. Без свежих ног и свежих идей этот турнир останется в ряду со всеми предыдущими».

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Matthias Hangst