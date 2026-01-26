«Сельта» арендовала Лопеса, которого продала «Вулвс» летом. 21-летний форвард должен «усилить команду» в Ла Лиге и матчах Лиги Европы

«Сельта» арендует Лопеса, которого продала «Вулвс» летом.

«Сельта » и «Вулверхэмптон» достигли соглашения об аренде Фера Лопеса до конца сезона.

Напомним, в июне 2025 года испанцы продали форварда английскому клубу. Сообщалось, что сумма трансфера суммарно составит до 25 млн евро. 21-летний игрок подписал с клубом АПЛ контракт на 5 лет.

Нападающий возвращается в Виго, чтобы усилить команду во второй половине чемпионата и принять участие в матчах Лиги Европы , сообщается на сайте «Сельты».

За время, проведенное в «Вулверхэмптоне », воспитанник испанской команды сыграл в общей сложности 12 официальных матчей, отдав одну результативную передачу.

«Его возвращение значительное усилит команду на решающем этапе сезона. Это возвращение игрока, глубоко связанного с ценностями и философией клуба, а также с молодежной академией и болельщиками», – говорится в сообщении «Сельты».

Изображение: rccelta.es