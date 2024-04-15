А как там Черчесов? Чем занимался без работы?

Готов в «Спартак»?

Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака». Главный кандидат прямо сейчас – Станислав Черчесов.

Чем все это время занимался экс-тренер сборной России?

Завершал дела в Венгрии и не торопился

После расторжения контракта с «Ференцварошем» тренер на время остался в Венгрии – говорил, что надо закончить некоторые дела.

Хотя тогда на него выходили представители нескольких клубов. В том числе, если верить инсайдам, саудовский «Аль-Ахли». В итоге Роберто Фирмино и Рияда Мареза возглавил молодой Матиас Яйссле из «Зальцбурга». Станислав Саламович, даже если расстроился, виду не подал: «После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – говорил тренер для «СЭ».

Дела были в том числе личные, приятные: 2 сентября Станислав Саламович отпраздновал 60-летие.

«Я уже не юнец, но сил еще хватает, – характеризовал он себя в разговоре с «Чемпионатом». – Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди».

Тренировал легенд «Спартака»

9 сентября Черчесов вернулся к работе, хоть и всего на день: вошел в штаб легенд «Спартака» и стал помощником Олега Романцева в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Надо сказать, что в первый раз за все время сидел весь матч на скамейке, – признался он «Матч ТВ». – Задача была простая – помочь главному тренеру подготовить игроков. Сиделось комфортно. Но никаких мыслей о возвращении в «Спартак» не было – следил только за игрой и тем, кто как играет».

Легенды «Спартака» обыграли Сборную мира со счетом 2:1 – победный забил Роман Павлюченко.

Дал несколько больших интервью. Говорил только с госмедиа

За месяц в Москве Черчесов дал несколько больших интервью: Илье Казакову в «Футболе России» , Георгию Черданцеву на «Матч ТВ» и «Спорт-Экспрессу». В том числе ярко высказывался про Артема Дзюбу – когда говорил, что в его команде форвард не сможет себе позволить такой медийной активности, какая у него сейчас на ютубе (да, звучало как план поработать в «Локомотиве»).

«Есть такое выражение: «Надо выполнить обязательную программу». Давно в России не был, поэтому любопытство надо удовлетворить и пропасть на определенное время», – пояснял тренер, почему согласился сразу на несколько разговоров.

У него любопытный критерий, с кем общаться.

Тимур Гурцкая пожаловался в своей программе «Это футбол. Итоги», что бывший тренер сборной России отказался от интервью на ютубе: «К нам он не пришел с каким посылом: что он только на государственные каналы ходит. Только то, что правительственное: «Россия 24», «Матч ТВ», «Первый канал».

Позиция.

Оформил Fan ID. Но покритиковал

Черчесов несколько раз критически высказывался по поводу Fan ID. В том числе и на ВГТРК:

«Посещаемость немножко напрягает. Стадион «Краснодара» всегда был заполнен, а на картинке, которая мне попалась, он какой-то пустой. Этот Fan ID, и так далее. На Кубке больше людей, потому что этого Fan ID нет. В чемпионате меньше посещаемость, хотя стадионы великолепные. Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен. Но как бы это сделать легче для людей.

Я был в Турции, там есть какая-то карточка. Ты ее один раз получаешь, и ты не каждый раз должен на Госуcлуги заходить. Это легче. Может, это поможет тем, кто нас слушает, кто это организовывает».

Но потом признался, что сам планирует задержаться в Москве и оформил «паспорт болельщика».

Напомним, сотрудникам клубов РПЛ, в том числе футболистам и тренерам, Fan ID тоже нужен.

Не обращал внимание на слухи. Говорил, ему неприятно

После увольнения из «Ференцвароша» быстро пошли слухи про варианты Черчесова в РПЛ. В августе звучал «Ахмат» – но туда пошел его помощник Мирослав Ромащенко. Были инсайды про «Рубин» – их опроверг сам клуб. Ходили слухи про «Сочи», «Локомотив» и, конечно, «Спартак».

Сам Черчесов не обращает внимания:

«Если честно, я все это читаю – и самому неприятно. Потому что ты никакого отношения к этому не имеешь, – делился он на «России 24». – Есть коллеги, которые работают в своих клубах, я сам действующий тренер. Очень некомфортно себя чувствуешь в таких ситуациях, потому что никакого отношения к этим статьям не имеешь, а тебя это касается.

Коллеги работают – дай бог, чтобы они работали. Все таки это неприятный момент для любого тренера. Профессия такая, что берешь три титула, а потом расстались с клубом. Не я первый, не я последний. Корректность должна быть».

Черчесов добавил, что никогда не ищет работу, у телефона не сидит и звонка не ждет.

Ходил на «Локо», посидел в шарфе

Бывший тренер сборной России пришел так на ноябрьский матч «Локомотива» и «Спартака», смотрел первый тайм в вип-ложе.

Сидел в шарфе «Локо». Да-да! Но потом принесли спартаковский – хорошо и в двух.

Было много вопросов по шарфику «Локо», хотя у Черчесова есть прошлое в клубе – играл в 1988-м. Но все равно так непривычно.

Отказал «Аль-Джазире» из азиатской ЛЧ. Звучал Азербайджан: быстро опровергли

Вариант в ОАЭ появился зимой: Черчесов попал в шорт-лист «Аль-Джазиры».

Но не вышло. По информации «СЭ», Черчесов сам отказался от предложения. Тренера не устроили условия контракта.

В марте Черчесова связывали с постом тренера сборной Азербайджана. Якобы его включили в шорт-лист, якобы скоро первые переговоры.

Но нет, оказалось ложью. Оперативно включилась местная Федерация футбола: «На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной предложен не был».

Обновлений по теме не было.

Грустил, что в футбол в России оценивают артисты. Говорит, РПЛ теряет качество

А должны только эксперты!

«В Венгрии, Польше, Австрии, Германии только реальные эксперты футбол оценивают. В России – все, начиная от депутатов и заканчивая артистами. Это не плохо и не хорошо, просто по‑другому. Профессиональный футбол иногда ведут не туда, куда он должен идти. Больше создается ажиотаж, какая‑то непонятная эйфория вокруг чего‑то, чего нет. Часто зерно, которое должно вырасти, куда‑то уходит, вершки остаются. Это неправильно».

Еще одно наблюдение Черчесова – РПЛ теряет в качестве: «Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналдо или Месси. Но постепенно «Зенит» после зимней паузы будет прибавлять.

Средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче. Интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли».

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Сейчас Черчесов готов вновь вернуться к работе. Но только в России:«Хочется в это неспокойное время не где‑то работать, быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет. Не форсирую, любой клуб, любой тренер должен для таких вещей созреть».

Черчесов, похоже, созрел. А «Спартак»?

Фото: РИА Новости /Алексей Майшев, Александр Вильф, Алексей Филиппов; Petrov Sergey/news.ru, Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press