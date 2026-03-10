  • Спортс
«Динамо» высмеяло Орзул и Писарева за вопросы Расулову, «вручив» премию ТЭФИ. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами

«Динамо» высмеяло Орзул и Писарева за интервью с Расуловым.

«Динамо» высмеяло ведущих «Матч ТВ» за интервью с вратарем Курбаном Расуловым после матча Мир РПЛ с ЦСКА (4:1).

После игры с Расуловым беседовали Мария Орзул и Николай Писарев. «Динамо» выложило видео, где за это интервью вручают премию ТЭФИ.

«Номинация «Интервью года». За вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА – «Динамо», – говорится в видео.

После этого идет фрагмент эфира «Матч ТВ», где Мария Орзул спрашивает Расулова: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

После этого вопросы задал Николай Писарев.

– Все-таки вы задолжали болельщикам не только эти три игры, но и вообще титулы.

– Какой вопрос-то? – ответил Расулов.

– Вы за титулом когда пойдете? – продолжил Писарев.

Видео закончилось эпизодом из того же интервью, где Орзул попрощалась с вратарем: «Берегите пятую точку».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сберегла ли Орзул свою точку , знает лишь Дзюба )))
Ответ 89263527585@mail.ru
Сберегла ли Орзул свою точку , знает лишь Дзюба )))
Спойлер: не сберегла
Ответ andrew.p
Спойлер: не сберегла
Ну там в основном вопрос решался в устном порядке. Но кто знает…
Хуже российского футбола только российская журналистика
Ответ Pure
Хуже российского футбола только российская журналистика
А говорят нобелевские премии получают журналисты)))
Ответ Pure
Хуже российского футбола только российская журналистика
Пробила очередно дно. Дальше только хуже
Орзул максимально токсичная, и к тому же ведет себя в эфирах слишком распущено, чувствуя какую-то вседозволенность что ли. Но на Матч тв других и нет, видимо, попадая туда корону выдают
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Орзул максимально токсичная, и к тому же ведет себя в эфирах слишком распущено, чувствуя какую-то вседозволенность что ли. Но на Матч тв других и нет, видимо, попадая туда корону выдают
ну, Артёмке нравится)
Две пьяных женщины.. Безобразно себя вели в прямом эфире - я бы их оштрафовал, как руководитель.
Ответ marco -81
Две пьяных женщины.. Безобразно себя вели в прямом эфире - я бы их оштрафовал, как руководитель.
Там руководители такие же!
Ответ Mixos Demid
Там руководители такие же!
🤣
Расулов очень держался, чтобы не послать их всех в прямом эфире. Сдержался, молодец
Сказал бы что нужно беречь Орзул, но не буду!
Ответ Mixos Demid
Сказал бы что нужно беречь Орзул, но не буду!
Берегите свою орзул смолоду!
Ответ Mixos Demid
Сказал бы что нужно беречь Орзул, но не буду!
Там уже нечего беречь походу...
Какой дурацкий вопрос динамовскому футболисту - "Когда за титулом пойдёте?"
Говорилки с Канделаки ТВ глупы и неинтересны
Орзул опытная, знает толк в этом, ведь ее-то сидалище уже не спасти
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Орзул опытная, знает толк в этом, ведь ее-то сидалище уже не спасти
😂😂😂👍
А Писарев играя за Динамо ничего не задолжал ?
