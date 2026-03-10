«Динамо» высмеяло Орзул и Писарева за вопросы Расулову, «вручив» премию ТЭФИ. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами

«Динамо» высмеяло Орзул и Писарева за интервью с Расуловым.

«Динамо» высмеяло ведущих «Матч ТВ» за интервью с вратарем Курбаном Расуловым после матча Мир РПЛ с ЦСКА (4:1).

После игры с Расуловым беседовали Мария Орзул и Николай Писарев. «Динамо » выложило видео, где за это интервью вручают премию ТЭФИ.

«Номинация «Интервью года». За вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА – «Динамо», – говорится в видео.

После этого идет фрагмент эфира «Матч ТВ », где Мария Орзул спрашивает Расулова: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

После этого вопросы задал Николай Писарев.

– Все-таки вы задолжали болельщикам не только эти три игры, но и вообще титулы.

– Какой вопрос-то? – ответил Расулов.

– Вы за титулом когда пойдете? – продолжил Писарев.

Видео закончилось эпизодом из того же интервью, где Орзул попрощалась с вратарем: «Берегите пятую точку».