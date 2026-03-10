Альваро Арбелоа: «Винисиус – главная опора «Реала» в атаке, нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Ман Сити». Мбаппе чувствует себя все лучше и скоро вернется»

Арбелоа о Винисиусе: нужен его лучший футбол, чтобы выбить «Ман Сити».

Альваро Арбелоа высказался о проблемах Килиана Мбаппе со здоровьем и важности Винисиуса Жуниора для «Реала».

«Мбаппе чувствует себя гораздо лучше. Как я уже говорил вам в последние недели, это движение день за днем, нужно смотреть, как он прогрессирует. Вся эта неделя прошла очень позитивно, и он вернулся [из Парижа в Мадрид ] с прекрасными ощущениями. С каждым днем ему лучше, и мы ждем его возвращения в ближайшее время.

Кто бы ни вышел на поле, пока он здесь – он будет очень важен для нас. Мы потеряли нескольких фундаментально важных игроков, заслуженно входящих в число лучших в мире. Вини Жуниор берет на себя огромную ответственность и является нашей главной опорой в атаке. Нам нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Манчестер Сити », – сказал главный тренер «Реала».