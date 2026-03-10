  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альваро Арбелоа: «Винисиус – главная опора «Реала» в атаке, нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Ман Сити». Мбаппе чувствует себя все лучше и скоро вернется»
19

Альваро Арбелоа: «Винисиус – главная опора «Реала» в атаке, нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Ман Сити». Мбаппе чувствует себя все лучше и скоро вернется»

Арбелоа о Винисиусе: нужен его лучший футбол, чтобы выбить «Ман Сити».

Альваро Арбелоа высказался о проблемах Килиана Мбаппе со здоровьем и важности Винисиуса Жуниора для «Реала».

«Мбаппе чувствует себя гораздо лучше. Как я уже говорил вам в последние недели, это движение день за днем, нужно смотреть, как он прогрессирует. Вся эта неделя прошла очень позитивно, и он вернулся [из Парижа в Мадрид] с прекрасными ощущениями. С каждым днем ему лучше, и мы ждем его возвращения в ближайшее время.

Кто бы ни вышел на поле, пока он здесь – он будет очень важен для нас. Мы потеряли нескольких фундаментально важных игроков, заслуженно входящих в число лучших в мире. Вини Жуниор берет на себя огромную ответственность и является нашей главной опорой в атаке. Нам нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Манчестер Сити», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoАльваро Арбелоа
logoЛига чемпионов УЕФА
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Арбелоа язык весь коричневый
Ответ Giggs17
У Арбелоа язык весь коричневый
Спереди жёлтый сзади коричневый
Ответ Giggs17
У Арбелоа язык весь коричневый
Зато у вини вся попа белая
Не нравится Сити, но Реал еще больше - удачи Пепу
Ответ Тимофей Яблонский
Не нравится Сити, но Реал еще больше - удачи Пепу
Поменяйте Я на Е в своей фамилии.
Ответ RealAlex7
Поменяйте Я на Е в своей фамилии.
Оригинально, просто уникум)
У Арбелоа похоже в контракте прописан пункт о постоянном восхвалении Винисиуса
Арбелоа чисто такой свой парень, у него все хорошо, все лучшие и вообще намерения выиграть ла лигу и лч
О-о, моя оборона,
Пляшущий Вини нелепого мира
У Винисиуса што, какой-то компромат на этого додика???
У Арбелоа скоро мозоль на языке лопнет столько )!( 0пу лизать
так себе атака, если для нейтрализации можно просто выпустить хусанова
Опора держит, значит физически трудится, вы что, обалдели негра заставлять работать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карвахаля раскритиковали за аплодисменты выходящему на замену Аспасу. Капитан «Реала» ответил одному из фанатов: «Это уважение к легенде лиги. Ценности превыше всего – тебе этого не хватает»
10 марта, 16:40
Арбелоа об играх против Гвардиолы: «Пеп всегда готовит какой-нибудь сюрприз, тщательно продумывает тактику. Противостояние «Реала» с «Сити» мотивирует и становится классикой»
10 марта, 16:25
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
10 марта, 15:23
Рекомендуем
Главные новости
Фонт о выборах президента «Барсы»: «Голосуя за перемены, вы выбираете то, что помешает «Реалу» подписать Холанда, но позволит сделать это нам. Мы уверены, что достигнем соглашения»
32 минуты назад
Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»
47 минут назад
Росеньор после 2:5: «В АПЛ нет Дембеле, Барколя, Хвичи, Витиньи. У «ПСЖ» невероятная команда, они чемпионы Европы. «Челси» хорошо играл до 3-го гола»
53 минуты назад
Финалиссима Аргентины и Испании пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Игру перенесут из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
сегодня, 12:41
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Многие ребята поссорились на долгие годы. Хорошие футболисты так и остались без чемпионатов мира и Европы. Мы почувствовали вкус, но как туристы»
сегодня, 12:34
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
сегодня, 12:19
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
сегодня, 12:00Тесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
сегодня, 11:40
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Поттер продлил контракт со Швецией до 2030 года
1 минуту назадФото
Олусегун о Шпилевском: «Он мог бы спокойно тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отличный тренер, у него могло бы получиться»
8 минут назад
Давид Вилья стал членом Совета директоров «Атлетико»: «Я рад вернуться в клуб с тем же желанием помогать ему расти. Надеюсь внести вклад в наши дальнейшие успехи»
19 минут назад
Защитник КФУМ Скарет провел 9 дней в коме из-за зубной инфекции: «После первой операции перенес еще две, потом были осложнения, мне снились страшные сны. Пришлось заново учиться ходить»
20 минут назад
«Спартак» сыграет с «Динамо». Приходите поддержать красно-белых в домашней кубковой игре!
48 минут назадРеклама
Карседо о 10 пропущенных «Спартака» в трех матчах: «Согласен, что мы много пропускали. Есть компоненты, где надо прибавлять – те же стандарты, компактность, действия в обороне»
57 минут назад
Лапочкин о Карасеве на матче «Зенит» – «Спартак»: «Наш ведущий арбитр – кто, если не он. Сергей в отличной форме, много раз судил самые важные игры»
сегодня, 12:43
Ски-альпинист Филиппов: «Спартак» звал на матчи – 18 марта получится, возможно. Было бы круто отдать первый пас»
сегодня, 12:32
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
сегодня, 12:23
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
сегодня, 12:09
Рекомендуем