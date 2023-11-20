8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ
И это еще пенальти не забили!
Скучали по такой результативной сборной? 8:0! Вынесли Кубу в атмосферном Волгограде!
Это точно самая уверенная и яркая победа сборной после отстранения от международных турниров.
Все решили еще в первом тайме: статистика была убойная (18-1 по ударам, 9-0 в створ), счет – тоже комфортный (3:0).
Россия давила с первых минут: уже на 22-й минуте Иван Обляков открыл счет с передачи Александра Головина – обыгрался с ним в стенку у чужой штрафной и прошил Аросарену! Второй гол для полузащитника ЦСКА в восьмом матче за сборную.
На 30-й Головин отличился сам! Разогнал атаку с фланга, отыгрался с тем же Обляковым и ювелирно пробил в дальний угол. По 1+1 и у Облякова, и у Головина.
Тут же влетел третий: Кубу накрыли прессингом, Райко Арросарена отдал на Федора Чалова, покатившего в центр на Антона Миранчука. Бум – разгром уже в первом тайме!
Шоу продолжилось и после перерыва – накинули еще пять банок.
На 55-й Александр Сильянов забил с передачи Федора Чалова. Защита Кубы почти не мешала защитнику – 4:0.
Через 11 минут Андрей Мостовой вышел на вратаря Кубы, а тот выбил мяч прямо на свободного Александра Соболева. Нападающий «Спартака» воспользовался ошибкой и внес мяч почти в пустые ворота. Особо не праздновал.
Дальше голы полетели: Данил Пруцев – на 68-й, Никита Кривцов – на 74-й, Андрей Мостовой – на 68-й.
На 84-й минуте Россия могла забить девятый, но Пиняев не реализовал пенальти. Исмель Моргадо угадал направление удара и вытащил в отличном прыжке.
Результат в любом случае исторический – второй по мощности разгром в истории сборной России. Больше забивали лишь Сан-Марино в 2019-м – 9:0.
Историческому матчу – потрясающая атмосфера. И песня про Валеру для Карпина
Настроение на трибунах было совсем не для товарищеского матча – болельщики поддерживали команду ярко.
Матч посетили 47706 зрителей! Уау!
Зрители постоянно запускали волны – такие же динамичные, как игра команды.
После матча на поле вышла певица Афродита и исполнила хит «Валера, Валера». Кажется, сейчас он максимально к месту.
Ухмылялся даже сам Карпин.
Но вдруг увидел камеру и поспешил в подтрибунное помещение.
Игроки Кубы перед матчем закупились бутсами прямо в волгоградском ТЦ – взяли даже Demix!
Из-за невысокого уровня сопернику сборной России если и пришлось переобуваться, то только в прямом смысле. Да, игрокам Кубы прямо в Волгограде купили новые бутсы – об этом рассказал генеральный секретарь кубинской ассоциации футбола Мигель Анхель Диас.
«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.
Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне».
Чуть позже комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями: у местного производителя бутс заказали 10 пар, но в итоге не договорились. В Волгограде кубинцы просто закупились в «Спортмастере»! Да-да, сборная Кубы приехала в ТЦ и взяла 11 пар.
«Они взяли пару Demix, Exponenta Enrblast 46 размера, несколько пар Puma для натурального газона, у нас были Ultra Match, и несколько пар Adidas Crazyfast 4, – рассказал в разговоре с журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным работник «Спортмастера» Александр, помогавший футболистам с покупкой. – В общей сложности вышло где-то на 100 тысяч. Все оплатил РФС: с ними был российский агент, он как раз оплатил, потому что у него рубли были – у них [делегации сборной Кубы] иностранные купюры. У них там свои договоренности, скажем так.
Почему только одна пара Demix? Нужен был большой размер, из Puma и аdidas настолько большого не нашлось, подошел Demix».
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «Волгоград-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 22 Обляков, 2:0 – 30 Головин, 3:0 – 34 Миранчук, 4:0 – 55 Сильянов, 5:0 – 66 Соболев, 6:0 – 68 Пруцев, 7:0 – 74 Кривцов, 8:0 – 78 Мостовой.
-
Россия –
Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев (Кривцов, 46), Миранчук (Пруцев, 46), Глебов (Черников, 60), Головин (Пиняев, 46), Обляков (Соболев, 60), Чалов (Мостовой, 60).
-
Куба –
Аросарена (Моргадо, 72), Глор (Торриенте, 82), Морехон, Кальво, Перес, Торрес (Родригес, 62), Дельгадо (Касанова, 72), Эспино, Санчес (Вальенте, 62), Парадела, Диас (Перес, 82).
- Предупреждение:
- Парадела (38).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»
Разведем слезу комсомолки😀