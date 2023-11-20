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Россия-2023
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8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

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Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

И это еще пенальти не забили!

Скучали по такой результативной сборной? 8:0! Вынесли Кубу в атмосферном Волгограде!  

Это точно самая уверенная и яркая победа сборной после отстранения от международных турниров.

Все решили еще в первом тайме: статистика была убойная (18-1 по ударам, 9-0 в створ), счет – тоже комфортный (3:0).

Россия давила с первых минут: уже на 22-й минуте Иван Обляков открыл счет с передачи Александра Головина – обыгрался с ним в стенку у чужой штрафной и прошил Аросарену! Второй гол для полузащитника ЦСКА в восьмом матче за сборную.

На 30-й Головин отличился сам! Разогнал атаку с фланга, отыгрался с тем же Обляковым и ювелирно пробил в дальний угол. По 1+1 и у Облякова, и у Головина.

Тут же влетел третий: Кубу накрыли прессингом, Райко Арросарена отдал на Федора Чалова, покатившего в центр на Антона Миранчука. Бум – разгром уже в первом тайме!

Шоу продолжилось и после перерыва – накинули еще пять банок.

На 55-й Александр Сильянов забил с передачи Федора Чалова. Защита Кубы почти не мешала защитнику – 4:0.

Через 11 минут Андрей Мостовой вышел на вратаря Кубы, а тот выбил мяч прямо на свободного Александра Соболева. Нападающий «Спартака» воспользовался ошибкой и внес мяч почти в пустые ворота. Особо не праздновал.

Дальше голы полетели: Данил Пруцев – на 68-й, Никита Кривцов – на 74-й, Андрей Мостовой – на 68-й.

На 84-й минуте Россия могла забить девятый,  но Пиняев не реализовал пенальти. Исмель Моргадо угадал направление удара и вытащил в отличном прыжке.

Результат в любом случае исторический – второй по мощности разгром в истории сборной России. Больше забивали лишь Сан-Марино в 2019-м – 9:0.

Историческому матчу – потрясающая атмосфера. И песня про Валеру для Карпина

Настроение на трибунах было совсем не для товарищеского матча – болельщики поддерживали команду ярко.

Матч посетили 47706 зрителей! Уау!

Зрители постоянно запускали волны – такие же динамичные, как игра команды.

После матча на поле вышла певица Афродита и исполнила хит «Валера, Валера». Кажется, сейчас он максимально к месту.

Ухмылялся даже сам Карпин.

Но вдруг увидел камеру и поспешил в подтрибунное помещение.

Игроки Кубы перед матчем закупились бутсами прямо в волгоградском ТЦ – взяли даже Demix!

Из-за невысокого уровня сопернику сборной России если и пришлось переобуваться, то только в прямом смысле. Да, игрокам Кубы прямо в Волгограде купили новые бутсы – об этом рассказал генеральный секретарь кубинской ассоциации футбола Мигель Анхель Диас.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне».

Чуть позже комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями: у местного производителя бутс заказали 10 пар, но в итоге не договорились. В Волгограде кубинцы просто закупились в «Спортмастере»! Да-да, сборная Кубы приехала в ТЦ и взяла 11 пар.

«Они взяли пару Demix, Exponenta Enrblast 46 размера, несколько пар Puma для натурального газона, у нас были Ultra Match, и несколько пар Adidas Crazyfast 4, – рассказал в разговоре с журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным работник «Спортмастера» Александр, помогавший футболистам с покупкой. – В общей сложности вышло где-то на 100 тысяч. Все оплатил РФС: с ними был российский агент, он как раз оплатил, потому что у него рубли были – у них [делегации сборной Кубы] иностранные купюры. У них там свои договоренности, скажем так.

Почему только одна пара Demix? Нужен был большой размер, из Puma и аdidas настолько большого не нашлось, подошел Demix».

Россия – Куба 8:0 (3:0, 5:0)
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «Волгоград-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Обляков, 2:0 – 30 Головин, 3:0 – 34 Миранчук, 4:0 – 55 Сильянов, 5:0 – 66 Соболев, 6:0 – 68 Пруцев, 7:0 – 74 Кривцов, 8:0 – 78 Мостовой.
РоссияСафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев (Кривцов, 46), Миранчук (Пруцев, 46), Глебов (Черников, 60), Головин (Пиняев, 46), Обляков (Соболев, 60), Чалов (Мостовой, 60).
КубаАросарена (Моргадо, 72), Глор (Торриенте, 82), Морехон, Кальво, Перес, Торрес (Родригес, 62), Дельгадо (Касанова, 72), Эспино, Санчес (Вальенте, 62), Парадела, Диас (Перес, 82).
Предупреждение:
Парадела (38).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»

44 комментария

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Anylogin
Я в смешанных чувствах, за парней рад, кубинцев чуть жалко. Вот за кого рад особенно, так это за зрителей, думаю, за этим они и пришли.
+24
-2
+22
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Levaevich
Франция рвёт Гиблартар в меньшинстве, все тут кипятком ссут. Россия рвёт Кубу, а в комментах только стеб. Публика спортса шикарна)
+37
-16
+21
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Байкальский
Так интересно, что я даже не смотрел.
+28
-21
+7
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justbored
Ответ Байкальский
Так интересно, что я даже не смотрел.
держите в курсе, как принято говорить в подобных
+12
-7
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NickN
Я говнил сегодня откровенно на матч, но видно, что реально пришли идейные (в хорошем смысле). Атмосферу обеспечили, тут я был не прав. Отсюда делаем вывод - нужно больше матчей проводить за пределами Москвы и Питера, где народ изголодался по подобному зрелищу. И Валера веселый, и парни завелись
+7
-3
+4
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Shuller18
Прикольно, что все 8 голов забили разные футболисты, люблю такие ситуации. Причем забивали либо свой шестой гол за сборную (Головин, Миранчук, Соболев), либо второй (Обляков и Мостовой), либо дебютный (Сильянов, Пруцев, Кривцов). Реализуй пенальти Пиняев, было бы 3-3-3)
+5
-1
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Иван Буренков
В такой ситуации,главное,что в Волгограде провели матч,для болельщиков!
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Гласящий Истину!
россия разгромила кубу и вышла в полуфинал Кубка Изгоев. В другом матче идет упорная борьба между северной кореей и эритреей! Нас ждет просто космический накал страстей в финале!
+11
-8
+3
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Nikola Shell
палёные бутсы купили
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bushmen
Кубинцы!!!! Пригласите наших к себе на бейсбол ....и отчешите их от души!!!!
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Заборостроитель
8-0 как на олимпиаде 80
Разведем слезу комсомолки😀
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Эразм
А почему не на коньках, кубинцы же хоккейную сборную привезли?
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Григ77
Уровень кубинцев ниже уровня второй региональной лиги
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мы есть чемпионы
Шнякин гнал такую пропагандистскую волну, что просто Вау!
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Vladislove Dobry
У Черданцева выдающееся событие . Такое ощущение , что обыграна Аргентина или Франция . А вот Уругвай на днях Аргентину обыграл . При чём без вариантов 2-0 (а могло быть и больше) в составе с Месси , Ди Марией , Мартинесом , Альваресом и ещё кучей топ игроков . Да ещё и на их стадионе .
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LAnd
Был на матче. Атмосфера отличная, многие пришли с детьми. При далеко не самых дешёвых для Волгограда билетах собрали 40 тысяч на трибунах. Даже не важно какого уровня соперник, важно, что сборную в регионах любят, приезжайте ещё!
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justbored
От "феерично размолола" веет отчаянием. Когда все "бабахнула" и "жмякнула" перебрали, а взгляд упал на кофейную машину с капсулами караколи ))
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serginn
Валера - Валера - это топ))
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LaffyTaffy
Ответ Контрольный выстрел
Парни молодцы, Волгоград просто чума! Всем огромный респект от страны!!!
просто в шоке, как людям мало надо. победа в товарняке уже праздник...пусть и такая яркая, мда.
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justbored
Ответ serginn
Валера - Валера - это топ))
ох, ну только ради этого супермегахита стоило ))
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Контрольный выстрел
Ответ Николай Белкин
протрезвей, дядь, завтра на работу
А ты портфель собери, завтра в школу.
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Levaevich
Ответ Николай Белкин
если бы это кваоификация была, я бы тоже кипятком ссал. а так ничего не значащий товарняк, ну ок.
Не надо ля ля. С СанМарино был матч отбора. глумились также
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Николай Белкин
Ответ Levaevich
Франция рвёт Гиблартар в меньшинстве, все тут кипятком ссут. Россия рвёт Кубу, а в комментах только стеб. Публика спортса шикарна)
если бы это кваоификация была, я бы тоже кипятком ссал. а так ничего не значащий товарняк, ну ок.
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Phoebe
Ответ Anylogin
Я в смешанных чувствах, за парней рад, кубинцев чуть жалко. Вот за кого рад особенно, так это за зрителей, думаю, за этим они и пришли.
зато у них новые бутсы есть. а если серьёзно - парням повезло слетать через океан, увидеть красивый город и его достопримечательности... уверен, что это запомнится больше, чем 0:8, с учётом того, что не каждый год такой шанс маленькой карибской команде выпадает.
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lama_kuka
Ответ Байкальский
Так интересно, что я даже не смотрел.
Но на эту ветку зашел и прокомментировал)
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Виталий Васильев
Похоже в Спортмастере леваком торгуют.
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Максим Столбов
Порадуемся за Спортмастер, продажи спортивной обуви взлетят до небес.
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sbuivol
Для тех, кто не в курсе: в Гибралтаре живет 30 тысяч человек, а в Кубе 12 миллионов......
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Tima_Milan
бутсы в любом волгоградском ТЦ можно купить
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Кавабунга Шреддоголовый
Посмотрел бы я на них в бейсбольном матче. Вот тогда бы и посмеялись. Дернули не бог весть какого соперника, но ор выше гор, будто обыграли Бразилию на "Маракане" со счетом 3:0
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Евгений
Пусть и Куба но Сборная Молодцы! Доставили удовольствие!
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bushmen
......я посмотрел бы какой пафос был когда с ними играли бы в бейсбол..169 команду обыграли,а визгу как Францию..Стыд и позор!!!!
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8c8dx72cs7
Там Дава обезьяний клык?
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Антон Г
испанский стыд
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