8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

И это еще пенальти не забили!

Скучали по такой результативной сборной? 8:0! Вынесли Кубу в атмосферном Волгограде!

Это точно самая уверенная и яркая победа сборной после отстранения от международных турниров.

Все решили еще в первом тайме: статистика была убойная (18-1 по ударам, 9-0 в створ), счет – тоже комфортный (3:0).

Россия давила с первых минут: уже на 22-й минуте Иван Обляков открыл счет с передачи Александра Головина – обыгрался с ним в стенку у чужой штрафной и прошил Аросарену! Второй гол для полузащитника ЦСКА в восьмом матче за сборную.

На 30-й Головин отличился сам! Разогнал атаку с фланга, отыгрался с тем же Обляковым и ювелирно пробил в дальний угол. По 1+1 и у Облякова, и у Головина.

Тут же влетел третий: Кубу накрыли прессингом, Райко Арросарена отдал на Федора Чалова, покатившего в центр на Антона Миранчука. Бум – разгром уже в первом тайме!

Шоу продолжилось и после перерыва – накинули еще пять банок.

На 55-й Александр Сильянов забил с передачи Федора Чалова. Защита Кубы почти не мешала защитнику – 4:0.

Через 11 минут Андрей Мостовой вышел на вратаря Кубы, а тот выбил мяч прямо на свободного Александра Соболева. Нападающий «Спартака» воспользовался ошибкой и внес мяч почти в пустые ворота. Особо не праздновал.

Дальше голы полетели: Данил Пруцев – на 68-й, Никита Кривцов – на 74-й, Андрей Мостовой – на 68-й.

На 84-й минуте Россия могла забить девятый, но Пиняев не реализовал пенальти. Исмель Моргадо угадал направление удара и вытащил в отличном прыжке.

Результат в любом случае исторический – второй по мощности разгром в истории сборной России. Больше забивали лишь Сан-Марино в 2019-м – 9:0.

Историческому матчу – потрясающая атмосфера. И песня про Валеру для Карпина

Настроение на трибунах было совсем не для товарищеского матча – болельщики поддерживали команду ярко.

Матч посетили 47706 зрителей! Уау!

Зрители постоянно запускали волны – такие же динамичные, как игра команды.

После матча на поле вышла певица Афродита и исполнила хит «Валера, Валера». Кажется, сейчас он максимально к месту.

Ухмылялся даже сам Карпин.

Но вдруг увидел камеру и поспешил в подтрибунное помещение.

Игроки Кубы перед матчем закупились бутсами прямо в волгоградском ТЦ – взяли даже Demix!

Из-за невысокого уровня сопернику сборной России если и пришлось переобуваться, то только в прямом смысле. Да, игрокам Кубы прямо в Волгограде купили новые бутсы – об этом рассказал генеральный секретарь кубинской ассоциации футбола Мигель Анхель Диас.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне».

Чуть позже комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями: у местного производителя бутс заказали 10 пар, но в итоге не договорились. В Волгограде кубинцы просто закупились в «Спортмастере»! Да-да, сборная Кубы приехала в ТЦ и взяла 11 пар.

«Они взяли пару Demix, Exponenta Enrblast 46 размера, несколько пар Puma для натурального газона, у нас были Ultra Match, и несколько пар Adidas Crazyfast 4, – рассказал в разговоре с журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным работник «Спортмастера» Александр, помогавший футболистам с покупкой. – В общей сложности вышло где-то на 100 тысяч. Все оплатил РФС: с ними был российский агент, он как раз оплатил, потому что у него рубли были – у них [делегации сборной Кубы] иностранные купюры. У них там свои договоренности, скажем так.

Почему только одна пара Demix? Нужен был большой размер, из Puma и аdidas настолько большого не нашлось, подошел Demix».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»