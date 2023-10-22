«###, господа! Уже подташнивает. Достали двойные стандарты». Юран в ярости после «Спартака» из-за судей

Претензий в туре вообще полно.

Эпизод из концовки матча со «Спартаком» взбесил главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана: в начале добавленного времени Кириллу Гоцуку дали вторую желтую, а перед этим судьи не обратили внимания на удар по лицу игроку нижегородцев.

«Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя». Юран вскипел из-за фола Мозеса перед удалением

Гоцук сбил на вторую желтую Виктора Мозеса. Правда, перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова, попал локтем в подбородок.

Судь Алексей Амелин здесь фола не увидел.

После удаления Гоцук яростно обращал внимание на предыдущий момент.

Настолько яростно, что партнерам пришлось затыкать ему рот.

Кстати, Гоцук не сдерживал себя уже после первой карточки – и даже одернул руку арбитра. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» считает, что судья действительно пропустил отмашку Мозеса, но вот Кирилл Гоцук вполне мог получить свою красную даже раньше – когда хватал судью за руку.

Спорил с желтой для партнера и вдруг позволил себе такое – как будто хотел не дать арбитру поднять карточку.

Юран на пресс-конференции был недоволен все же судьей: «Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали».

В эфире эфире «Матч ТВ» тренер высказался куда эмоциональнее:

«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, #####, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, #####: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя. В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.

Сейчас еще пересмотрел перед флэш-интервью, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, #####. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, #####. И че?»

Доходчиво, правда?

«Судья за ЦСКА болеет». В туре полно претензий к арбитрам: атаковали Дзюба, Игнашевич и «Рубин»

Примеров набралось и кроме Юрана.

● В матче «Зенита» и «Крыльев» (3:1) главным спорным решением стал удар локтем от Амара Рахмановича. Тут не было даже желтой, хотя логично обсуждать и красную.

Менее заметно прошла отмена гола «Зенита» при счете 1:0.

После ВАР судья Артем Чистяков увидел, что мяч срикошетил в руку Мантуану. Похоже, что судьи руководствовались тем, что без касания руки бразилец просто не оставил бы за собой контроль, а значит благодаря этой руке получил большое преимущество. Вероятно, в такой ситуации меньше значения имеет то, что это был рикошет.

● Интересно, что изначально на этот матч видеоассистентом поставили Виталия Мешкова, но затем его заменили после работы на игре «Локомотива» и «Динамо» (0:0). Там судьи проигнорировали эпизод с фолом на Дзюбе, который мог решить исход игры. Артем был очень недоволен.

● Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после 2:2 с «Краснодаром» тоже предъявил арбитрам: «Практически все спорные моменты, единоборства свистелись в одну сторону. Поэтому мяч все время был у «Краснодара», поэтому было давление».

● В матче «Факела» и «Оренбурга» арбитр Сергей Карасев увидел только желтую в моменте, который потенциально мог закончиться тяжелой травмой. Форвард воронежцев Евгений Марков вогнал шипы в ногу Сесару Флорентину. Смотрелось страшно.

● В игре «Рубина» и ЦСКА претензии к арбитру Павлу Кукуяну полетели уже в перерыве. Полузащитник казанцев Дмитрий Кабутов не понял, почему отменили их гол: «Я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет».

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов тоже спрашивал: «От лица отскакивает мяч, ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше происходить. Я понимаю, если бы он рукой останавливал этот мяч».

Экс-судья Сергей Лапочкин уверен – гол отменили верно. У него вопрос только один: почему арбитр, который стоял совсем рядом с Угучукву Иву (которому мяч попал в руку), разобрался в эпизоде только с помощью ВАР.

«Это стопроцентный фол. Мяч рикошетом от лица попадает в отставленную руку, которая в неестественном положении. Вертикальная быстрая атака! Три передачи и гол. Очень плохо, что судья сам не увидел. Но, в отличие от предыдущего матча, тут ВАР отлично сработал, показал нужный ракурс, что есть контакт мяча и руки. Рука в неестественном положении. И атака «Рубина» началась с этой игры рукой, поэтому судьи, пусть и через ВАР, приняли абсолютно правильное решение, единственно правильное. Другого не могло быть в этом эпизоде».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов