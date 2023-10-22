ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«###, господа! Уже подташнивает. Достали двойные стандарты». Юран в ярости после «Спартака» из-за судей

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
судьи судьи
Спартак Спартак
Сергей Юран Сергей Юран
Пари НН Пари НН
Виктор Мозес Виктор Мозес
Алексей Амелин
Кирилл Гоцук Кирилл Гоцук
Футбол Футбол

Претензий в туре вообще полно.

Эпизод из концовки матча со «Спартаком» взбесил главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана: в начале добавленного времени Кириллу Гоцуку дали вторую желтую, а перед этим судьи не обратили внимания на удар по лицу игроку нижегородцев.

 

«Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя». Юран вскипел из-за фола Мозеса перед удалением

Гоцук сбил на вторую желтую Виктора Мозеса. Правда, перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова, попал локтем в подбородок.

Судь Алексей Амелин здесь фола не увидел.

После удаления Гоцук яростно обращал внимание на предыдущий момент.

Настолько яростно, что партнерам пришлось затыкать ему рот.

Кстати, Гоцук не сдерживал себя уже после первой карточки – и даже одернул руку арбитра. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» считает, что судья действительно пропустил отмашку Мозеса, но вот Кирилл Гоцук вполне мог получить свою красную даже раньше – когда хватал судью за руку.

Спорил с желтой для партнера и вдруг позволил себе такое – как будто хотел не дать арбитру поднять карточку.

Юран на пресс-конференции был недоволен все же судьей: «Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали».

В эфире эфире «Матч ТВ» тренер высказался куда эмоциональнее:

«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, #####, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, #####: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя. В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.

Сейчас еще пересмотрел перед флэш-интервью, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, #####. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, #####. И че?»

Доходчиво, правда?

«Судья за ЦСКА болеет». В туре полно претензий к арбитрам: атаковали Дзюба, Игнашевич и «Рубин»

Примеров набралось и кроме Юрана.

● В матче «Зенита» и «Крыльев» (3:1) главным спорным решением стал удар локтем от Амара Рахмановича. Тут не было даже желтой, хотя логично обсуждать и красную.

Менее заметно прошла отмена гола «Зенита» при счете 1:0.

После ВАР судья Артем Чистяков увидел, что мяч срикошетил в руку Мантуану. Похоже, что судьи руководствовались тем, что без касания руки бразилец просто не оставил бы за собой контроль, а значит благодаря этой руке получил большое преимущество. Вероятно, в такой ситуации меньше значения имеет то, что это был рикошет.

● Интересно, что изначально на этот матч видеоассистентом поставили Виталия Мешкова, но затем его заменили после работы на игре «Локомотива» и «Динамо» (0:0). Там судьи проигнорировали эпизод с фолом на Дзюбе, который мог решить исход игры. Артем был очень недоволен.

● Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после 2:2 с «Краснодаром» тоже предъявил арбитрам: «Практически все спорные моменты, единоборства свистелись в одну сторону. Поэтому мяч все время был у «Краснодара», поэтому было давление».

● В матче «Факела» и «Оренбурга» арбитр Сергей Карасев увидел только желтую в моменте, который потенциально мог закончиться тяжелой травмой. Форвард воронежцев Евгений Марков вогнал шипы в ногу Сесару Флорентину. Смотрелось страшно.

● В игре «Рубина» и ЦСКА претензии к арбитру Павлу Кукуяну полетели уже в перерыве. Полузащитник казанцев Дмитрий Кабутов не понял, почему отменили их гол: «Я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет».

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов тоже спрашивал: «От лица отскакивает мяч, ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше происходить. Я понимаю, если бы он рукой останавливал этот мяч».

Экс-судья Сергей Лапочкин уверен – гол отменили верно. У него вопрос только один: почему арбитр, который стоял совсем рядом с Угучукву Иву (которому мяч попал в руку), разобрался в эпизоде только с помощью ВАР.

«Это стопроцентный фол. Мяч рикошетом от лица попадает в отставленную руку, которая в неестественном положении. Вертикальная быстрая атака! Три передачи и гол. Очень плохо, что судья сам не увидел. Но, в отличие от предыдущего матча, тут ВАР отлично сработал, показал нужный ракурс, что есть контакт мяча и руки. Рука в неестественном положении. И атака «Рубина» началась с этой игры рукой, поэтому судьи, пусть и через ВАР, приняли абсолютно правильное решение, единственно правильное. Другого не могло быть в этом эпизоде».

Карасев на матче Роналду – реально благодаря новому договору между РФС и саудовцами

Абаскаль пошел ва-банк с Соболевым в запасе. И ставка сыграла

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Бреховских
У команды за два тайма 1 удар в створ, суммарно 0,3 xG, 33% владения, их лидер на 90+ минуте получает вторую желтую, причём пытается себе заработать очень длительную дискву, задолго до этого момента, хотя судья его прощает.... Но виноват арбитр. Во всём виноват арбитр.
+57
-4
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
честно говоря, после того как Нижний возили весь матч, думаю, у него просто от этого зло и идёт
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Ответ Артем Бреховских
У команды за два тайма 1 удар в створ, суммарно 0,3 xG, 33% владения, их лидер на 90+ минуте получает вторую желтую, причём пытается себе заработать очень длительную дискву, задолго до этого момента, хотя судья его прощает.... Но виноват арбитр. Во всём виноват арбитр.
Юран бы тебе ответил на такое: "Ты че, #####, самый ### умный, ####?"
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данзан Басаев
Юран по заветам Загитовой выпустит «громословный» мерч
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Бреховских
Ответ ОттоДракула
Юран бы тебе ответил на такое: "Ты че, #####, самый ### умный, ####?"
Я бы ему ответил:"Простите ###### Николаевич, ясен ### вы ##### правы, простите ########, необоснованный ###### с моей стороны".
Потому что ну его ##### с такими ######## вообще связываться))
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saintveles
"#####, ##### ###### ####", — сказал Сергей Юран. И затем грязно выругался
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrTruMan
Юран зато, наверное, был доволен 0 ударам по воротам Спартака за первые 45 минут
А виноват, разумеется, судья.
Плюс, думаю, если бы Нижний в этой атаке пропустил - гол бы не засчитали из-за фола Мозеса, а сам Гоцук сфолил зря.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Danney
да не было там удара по лицу, в область груди да, но игрок НН артист, заепали уже футбол превращать в балет, обычная борьба... скоро дунешь в сторону игрока, а он рухнет, как подкошенный...
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noqz1488@gmail.com
Команда абсолютно нулевая. Приехали стоять в своей штрафной вообще без малейших амбиций. Юран гробит игроков ради 0-0, а потом весь мир вокруг виноват. Ужасный физрук
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ ibragimhalil
Меня болельщика тошнить от российских судей которые не дают нашему футболу развиваться, а Юрану тем более. Юран прав во всем!
То есть это из-за судей НН не в футбол играет, а в автобус? А мужики-то не знали!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Percival
На месте Юрана я был бы в ярости от перфоманса его команды, которая сверхпроблемной обороне Спартака не смогла создать ни малейшего напряга за 90 минут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zver
Согласен с Юраном насчет нарушения у Мозеса. Судьи прошляпили момент. но Гоцук наговорил на красную еще в эпизоде с 1жк, все я думаю сумели прочитать по губам все что он сказал судье, да и помимо этого еще и схватил его за руку не давая карточку показать. Вообще неадекват какой-то. По-хорошему его на 2--3 матча за такой перфоманс нужно отстранять. Я не оправдываю нарушение Мозеса, но Гоцук по делу получил КК.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
У команды Юрана один удар в створ за матч и защитник псих, который подводит команду своим неадекватом, а все, о чем он может говорить - это о пропущенной желтой для Мозеса. Отличный тренер!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ MrTruMan
Юран зато, наверное, был доволен 0 ударам по воротам Спартака за первые 45 минут А виноват, разумеется, судья. Плюс, думаю, если бы Нижний в этой атаке пропустил - гол бы не засчитали из-за фола Мозеса, а сам Гоцук сфолил зря.
именно так! при любом раскладе это была бы просто пропущенная желтая для Мозеса и все. именно сам Гоцук своими действиями подвел команду, но Юран почему-то об этом не говорит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Captain23rusIzobilny
этот момент никак бы не повлиял не на игру, не на результат
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red-Blue Warrior.
Карась проспал красную карточку, вернее ВАР
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Подташнивает от Юрана, который ведёт себя как гопник, быдлан. Это не красит его не только как тренера, но и как человека.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stirliz
Гоцук один из самых подлых и наглых защитников чепионата
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stirliz
Покажите Юрану как Гоцук ломает шипами на изгиб ногу Аэртона в прошлом сезоне, а судья показывает продолжить игру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bradford
Юран ОЛЕНЬ где там фол увидел, обычное единоборство Пари играли на ноль весь матч, а Гоцука вообще убрать с чемпионата, пусть свои высказывания демонстрирует во второй лиге, олень!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не люблю футбол
###, господа! Уже подташнивает. Достали двойные стандарты...Опять нытье? Тренд прям...Забейте 5, не пропустив ни одного мяча и ни какие "судейские ошибки" не помешают...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ISEEDEADPEOPLE
гоцук первую за разговоры получил и по идее легко мог там и вторую получить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
укротитель троллей
Ответ saintveles
"#####, ##### ###### ####", — сказал Сергей Юран. И затем грязно выругался
«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дмитриев
Все Барсик, в Тарасовку тебя не позут! Язык у тебя с головой не дружит!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest
Посмотрел интервью Абаскаля. Если в фотошопе поменять рыжий цвет волос и усов на черныг- вылитый Тед Лассо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Rebrushkin
Ответ Артем Бреховских
У команды за два тайма 1 удар в створ, суммарно 0,3 xG, 33% владения, их лидер на 90+ минуте получает вторую желтую, причём пытается себе заработать очень длительную дискву, задолго до этого момента, хотя судья его прощает.... Но виноват арбитр. Во всём виноват арбитр.
Полностью согласен! Игра была практически в одни ворота, Спартак разрывал Пари.
Гоцука можно было удалять после первой, он явно был в неадеквате.

Но Юрану *****, у него судья *****.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Беликов
Ответ Caustic
игра идет до свистка, свистка не было. фол был. это очевидно для любого здравомыслящего человека. а у тебя получается, что если был пропущенный судьями фол - после хоть в морду кулаком бей, это не фол? ну-ну. :-)))
Так проблема именно в том, что свистка не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Егор Беликов
Так у него и не было фола по сути, Мозес раньше сфолил
игра идет до свистка, свистка не было. фол был. это очевидно для любого здравомыслящего человека. а у тебя получается, что если был пропущенный судьями фол - после хоть в морду кулаком бей, это не фол? ну-ну. :-)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Беликов
Ответ Caustic
спасибо Гоцуку за ненужный фол. если бы его не было - сохранилась бы игра в полных составах и при том же счете 1-0. Мозес бы не получил желтую из-за пропущенного фола, но все остальные условия игры остались бы. а Гоцук просто подставил команду.
Так у него и не было фола по сути, Мозес раньше сфолил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Егор Беликов
Этого мы уже не узнаем, спасибо арбитру
спасибо Гоцуку за ненужный фол. если бы его не было - сохранилась бы игра в полных составах и при том же счете 1-0. Мозес бы не получил желтую из-за пропущенного фола, но все остальные условия игры остались бы. а Гоцук просто подставил команду.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Беликов
Ответ Captain23rusIzobilny
этот момент никак бы не повлиял не на игру, не на результат
Этого мы уже не узнаем, спасибо арбитру
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я ясные дни оставляю себе
Ответ Кирилл Демченко
ну странно если бы Спартак который потратил только за год на трансферы 40 млн , не возил бы нижний у себя дома
Анекдот. Поклонник экономического чуда по продаже шарфов и кружек тыкает в кого-то трансферами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazelle
Юран хочет сказать, что НН фолил меньше? При этом судья не останавливал игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Маликов
Если по честному, Гоцук наиграл на красную гораздо раньше. И, справедливости ради, что с Гацуком, что без него, "Спартак" не позволил НН ничего. Так что, перфоманс Юрана в адрес судейства ни о чём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Королёв
Что с этими руками за канитель происходит?! Если мяч поменял направление от касания с рукой - нарушение. Если не поменял (рука прижата к корпусу) - нет нарушения! Бьет умышленно локтем или рукой - нарушение. Если игрок сам натыкается на локоть (руку) нет нарушения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий