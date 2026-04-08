1742

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» вылетел от «Спартака»

В 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов прошли матчи 2-го этапа.

В 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов в рамках 2-го этапа во вторник ЦСКА разгромил в гостях «Крылья Советов» (5:2), в среду «Зенит» проиграл «Спартаку» (0:0, 6:7 по пенальти).

Фонбет Кубок России

1/2 финала

Путь регионов

Второй этап

8 апреля 17:45,
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 6 - 7
Логотип гостевой команды
Спартак
Ву
Помазун
Кондаков
Дмитриев
Дуглас Сантос
Мартинс Перейра
Алип
Маркиньос
Дивеев
Угальде
Латышонок
Джон
Жедсон Фернандеш
Помазун
Мостовой
Умяров
Соболев
Джику
Глушенков
Пен
Перерыв
Нино   Дивеев
90’
+2’
Вендел   Джон
90’
+2’
90’
+1’
Максименко   Помазун
86’
Барко   Угальде
Луис Энрике   Кондаков
73’
72’
Джику
Педро   Глушенков
61’
Дуран   Соболев
61’
60’
Денисов   Мартинс Перейра
45’
Солари   Дмитриев
2тайм
Перерыв
Луис Энрике
40’
33’
Денисов
31’
Солари
Зенит
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Педро, Дуран, Мостовой
Запасные: Кондаков, Соболев, Дивеев, Ерохин, Вега, Адамов, Адамов, Глушенков, Горшков, Джон, Москвичев, Караваев
1тайм
Спартак:
Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Солари, Жедсон Фернандеш, Барко, Маркиньос
Запасные: Полех, Угальде, Помазун, Сорокин, Рябчук, Дмитриев, Заболотный, Довбня, Мартинс Перейра, Гарсия, Массалыга
Подробнее
7 апреля 15:00,
Логотип домашней команды
Крылья Советов
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
ЦСКА
  Лепский
84’
78’
Обляков   Алвес
78’
Глебов   Попович
Олейников   Игнатенко
75’
68’
Гонду   Мусаев
68’
Кисляк   Кармо
67’
  Кисляк
64’
  Обляков
Гальдамес   Печенин
63’
Божин   Ороз
63’
57’
Лукин   Жоао Виктор
  Олейников
54’
51’
  Гонду
Рекена   Рассказов
45’
2тайм
Бабкин   Витюгов
45’
Перерыв
35’
  Гонду
4’
  Гонду
Крылья Советов
Кокарев, Рекена, Божин, Лепский, Дани Фернандес, Фернандо, Бабкин, Гальдамес, Баняц, Шуманский, Олейников
Запасные: Фролов, Евгеньев, Рассказов, Ахметов, Марин, Хубулов, Столбов, Печенин, Витюгов, Ороз, Игнатенко, Сутормин
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Козлов, Обляков, Гонду, Глебов
Запасные: Алвес, Бесаев, Бадмаев, Бандикян, Кармо, Фиров, Мусаев, Воронов, Баровский, Жоао Виктор, Руис, Попович
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

На что способен «Спартак» в сезоне?16664 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
результаты
logoКрылья Советов
logoЗенит
logoСпартак
1742 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень хотелось бы увидеть в следующем матче в центре поля Кисляка, Облякова и Алвеса. Похоже, что своей бесполезностью Баринов заслужил право посмотреть матч со скамейки. Армейцев с победой!
Ответ OrganicChemist
Алвес то вышел просто феерически)
Ответ OrganicChemist
Баринов языком только сильный , по факту все увидели его уровень
Вся страна за Спартак!
Ответ Иван Новиков
Говори за себя! Тарасовка - далеко не вся страна, и даже не вся Москва.
Ответ Александр Жердин
Ну не вся страна но по всей России болельщиков много, и я в том числе за Спартак (ЯНАО)
альтернативные реальности мало изучены , мы в той где штрафные исполняет Мусаев
Ответ Toppec09
Нууу, Роналду даже так давно не бил. Всего полметра от перекладины
Ответ Toppec09
Мусаева надо на лавку как и Баринова они просто отбывают номер на поле.
Справедливо выкинули провинциальный мешок из кубка, который с левого пенальти прошёл грозную Махачкалу в прошлом раунде
Ответ marsel1412
Как хорошо, что Спартак чистейше прошел сегодня.

С пенальти за игры руками Денисова и Умярова, с удалением Денисова)))
Сцка, Фабио, ну ты же видишь как хороши в атаке Кармо и Алвес! Какого хрена они на лавке сидят и мы мозолим свои глаза Бариновым!
Ответ [ADO]
Бездариновым
Ответ [ADO]
если круг выходит справа в атаку, то кармо просто нет места.
Почему сегодня Миллера не показали? Такой матч пропустил😎
Золотого дубля у зенита не будет. Будет только золотой дождь. От Краснодара в выходные.
Ответ Костас Костофы
Аминь
Николаев про момент с ударом в лицо игрока Зенита : Вы хотите видеть такие пенальти?!
Николаев про пенальти в ворота Зенита: Здесь игрок сам Виноват.
Как же задолбал этот эксперт.
Ответ Удар Кержакова
Ну давай по факту, абсолютно глупое решение от Энрике.
Минусу,не минусуй а результат как говорят северные провинциалы,на табло!🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤡
Сегодня за Крылья!
Ответ fedor2026turin
Комментарий скрыт
Ответ fedor2026turin
Да, крылышки из Ростикса очень вкусные!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
