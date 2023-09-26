«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

Новость дня.

Во вторник днем УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе.

Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам – только им, с ограничениями на использование национальной символики, но разрешили.

Возвращают и мужскую, и женскую команды – причем даже в турниры, где уже провели жеребьевку без их участия. Играть можно будет только на нейтральной территории.

Почему сейчас? Как УЕФА объясняет решение?

В документе со всей пачкой решений УЕФА, где России посвящен отдельный подробный пункт, первым делом отмечено: «УЕФА была первой спортивной организацией, отреагировавшей на события и принявшей оперативные меры в феврале 2022-го».

После перечисления санкций и переносов больший событий (финал Лиги чемпионов, Суперкубок) говорится:

«Однако УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых . УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды.

Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

Исполнительный комитет УЕФА, который принял решение – это 20 членов, среди них пятеро вице-президентов (швед Карл-Эрик Нильссон, поляк Збигнев Бонек, итальянец Габриэле Гравина, британец Дэвид Гилл и Лора Макаллистер из Уэльса), а также другие члены, в том числе Карл-Хайнц Румменигге, Нассер Аль-Хелаифи, Ханс-Йоахим Ватцке, Леван Кобиашвили, а также украинец Андрей Павелко и Александр Дюков.

Александр Чеферин пояснил: « Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их . Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

Сборные до 17 лет – что это за команды и где они сыграют?

Это команды мальчиков и девочек 2006 года рождения, в этом возрасте УЕФА уже проводит чемпионаты Европы.

Как раз такие турниры сборная России выигрывала дважды. В 2006-м команда Игоря Колыванова с Александром Прудниковым и Игорем Горбатенко, в 2013-м – сборная Дмитрия Хомухи, где играли Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Гасилин, Антон Митрюшкин и Джамалдин Ходжаниязов.

Мужской турнир-2023 выиграла Германия, летом в финальной стадии в Венгрии за Испанию забивал, например, Ламин Ямаль из «Барселоны».

Сборная U-17 для сезона-2023/24 – это команда родившихся после 1 января 2007-го . Тренер в мужской – Андрей Аксенов, работавший в системе ЦСКА, женскую возглавляет Валентин Гавва, игравший за «Спортакадемклуб».

Летом 2024-го финальную стадию мужского чемпионата Европы примет Кипр (20 мая – 5 июня), женскую – в мае в Швеция.

Жеребьевки первых стадий уже провели, отборочные группы традиционно съезжаются в один город, чтобы сыграть мини-турнир – не все одновременно. Такие мужские турнирчики начнутся уже 27 сентября, последние запланированы на 15 ноября.

Как именно будет устроено внедрение российских команд в существующие группы, пока неясно. В мужском отборе ровные 13 групп по четыре команды, в женском – деление на уровни A и B, с элитного можно пройти на Евро (там тоже укомплектованные группы по четверо), со второго – пробиться в элитный.

А других вернут? Главную сборную, например

Пока нет.

Президент УЕФА Александер Чеферин сформулировал четко: отстранение национальных сборных России и российских клубов продолжится, пока идут боевые действия .

По сути, подтвердил взгляд главы РПЛ Александра Алаева, он как раз только что еще раз проговорил: пока ситуация на территории Украины не упокоится, Россию со всеми правами не вернут.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; East News/SAMUEL KUBANI / AFP