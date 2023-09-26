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«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

сборная России U-17 сборная России U-17
Андрей Аксенов Андрей Аксенов
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Футбол Футбол

Новость дня.

Во вторник днем УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе.

Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам – только им, с ограничениями на использование национальной символики, но разрешили.

Возвращают и мужскую, и женскую команды – причем даже в турниры, где уже провели жеребьевку без их участия. Играть можно будет только на нейтральной территории. 

Почему сейчас? Как УЕФА объясняет решение?

В документе со всей пачкой решений УЕФА, где России посвящен отдельный подробный пункт, первым делом отмечено: «УЕФА была первой спортивной организацией, отреагировавшей на события и принявшей оперативные меры в феврале 2022-го».

После перечисления санкций и переносов больший событий (финал Лиги чемпионов, Суперкубок) говорится:

«Однако УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды.

Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

Исполнительный комитет УЕФА, который принял решение – это 20 членов, среди них пятеро вице-президентов (швед Карл-Эрик Нильссон, поляк Збигнев Бонек, итальянец Габриэле Гравина, британец Дэвид Гилл и Лора Макаллистер из Уэльса), а также другие члены, в том числе Карл-Хайнц Румменигге, Нассер Аль-Хелаифи, Ханс-Йоахим Ватцке, Леван Кобиашвили, а также украинец Андрей Павелко и Александр Дюков.

Александр Чеферин пояснил: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

Сборные до 17 лет – что это за команды и где они сыграют?

Это команды мальчиков и девочек 2006 года рождения, в этом возрасте УЕФА уже проводит чемпионаты Европы.

Как раз такие турниры сборная России выигрывала дважды. В 2006-м команда Игоря Колыванова с Александром Прудниковым и Игорем Горбатенко, в 2013-м – сборная Дмитрия Хомухи, где играли Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Гасилин, Антон Митрюшкин и Джамалдин Ходжаниязов.

Мужской турнир-2023 выиграла Германия, летом в финальной стадии в Венгрии за Испанию забивал, например, Ламин Ямаль из «Барселоны».

Сборная U-17 для сезона-2023/24 – это команда родившихся после 1 января 2007-го. Тренер в мужской – Андрей Аксенов, работавший в системе ЦСКА, женскую возглавляет Валентин Гавва, игравший за «Спортакадемклуб».

Летом 2024-го финальную стадию мужского чемпионата Европы примет Кипр (20 мая – 5 июня), женскую – в мае в Швеция.

Жеребьевки первых стадий уже провели, отборочные группы традиционно съезжаются в один город, чтобы сыграть мини-турнир – не все одновременно. Такие мужские турнирчики начнутся уже 27 сентября, последние запланированы на 15 ноября.

Как именно будет устроено внедрение российских команд в существующие группы, пока неясно. В мужском отборе ровные 13 групп по четыре команды, в женском – деление на уровни A и B, с элитного можно пройти на Евро (там тоже укомплектованные группы по четверо), со второго – пробиться в элитный.

А других вернут? Главную сборную, например

Пока нет.

Президент УЕФА Александер Чеферин сформулировал четко: отстранение национальных сборных России и российских клубов продолжится, пока идут боевые действия.

По сути, подтвердил взгляд главы РПЛ Александра Алаева, он как раз только что еще раз проговорил: пока ситуация на территории Украины не упокоится, Россию со всеми правами не вернут.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; East News/SAMUEL KUBANI / AFP

151 комментарий

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fil_spb
Ответ OtVeRtka1337
как накажем ? ты статью то читал ?
А ты читал? Если на наших распространяются дополнительные ограничения, которые не действуют для других, то это и есть дискриминация, чего бы там не блеял Чеферин. И все его заявление это позорное лицемерие.
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Lordk
Ответ OtVeRtka1337
может она тебя покинула ? все очень доступно объяснили же
Да, да. Очень доступно. Взрослые должны отвечать за действия незнакомых им взрослых. Что же тут нелогичного?
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Контрольный выстрел
Ответ Alestern
на каком основании запретили национальную символику?
На основании оваций ветерану СС. Что не понятного?
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Детей наказывать нельзя, но мы накажем. (с) уефа-мафия
+82
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Питекантроп
В 17 лет не отвечает, а в 18 уже обязан отвечать по полной)
+40
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OtVeRtka1337
Ответ Lordk
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может она тебя покинула ? все очень доступно объяснили же
+50
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Alestern
на каком основании запретили национальную символику?
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Александр Сачков
Ответ Александр Опёнышев
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В чем конкретно мы должны себя обвинить?
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Егор Арефьев
Ответ Alestern
на каком основании запретили национальную символику?
На том основании, что дети должны знать, что у них нет Родины. Что они никто на этом празднике жизни, у них нет дома, где за них придут болеть.
+44
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prus_3
И взгляд строго долу, поднимать нельзя, улыбаться нельзя, по-русски говорить тоже нельзя. Бред какой-то. Получим закомплексованных игрочишек, которые перед западом заочно обсираются.
+32
-7
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Pigmalion
Ответ Александр Опёнышев
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Не надо размазывать ответственность. Ответственность лежит только на тех кто принимал решение, а не на каких-то футболистах, слесарях и дворниках.
+21
-3
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Андрей Балабаев
Ответ Александр Опёнышев
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А кто великая без кавычек? Может канада ублюдка-ссовца в парламент притащившая?
+19
-3
+16
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Сармат Гаджинов
Ответ OtVeRtka1337
как накажем ? ты статью то читал ?
два года дети были виноваты, а сейчас они не виновны ни в чем
+17
-1
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teddy10
Очевидно, что УЕФА заинтересована в сохранении российского футбола в своей ассоциации. Возможно, подобный шаг - месседж для функционеров из РФС, ребята, оставайтесь, не надо никуда дергаться
+19
-3
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Петр Дьяконов
ага детей допустим, но с ограничениями. чтоб сразу вырабатывался рефлекс второсортности. шовинизм во всей красе.
+16
0
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Андрей Балабаев
Ответ OtVeRtka1337
как накажем ? ты статью то читал ?
А то что уже 1,5 года не играли, это не наказание было?
+16
-3
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Вечно в бане
Ответ ДМ-1чемпион
Без флага и гимна, да ещё на нейтральной территории это не сборная России! Ни копейки бюджетных денег! Если хотят пусть агенты и родители платят! Они там не защищают честь России!
Какой же ты эталонный Петрович, я в шоке.

То есть свои ребята, которые имеют шанс играть на нормальных турнирах, для тебя больше не свои, просто потому, что гимн не играет? Правильно, никаких денег предателям, а лучше вообще не пущщать, даже за свои.

Зато сборище Карпина, которое будет где-то в отеле играть непонятно с кем и непонятно ради чего, оно, конечно, родное и скрепное, потому что у них флаг на форме. Болеть за них всей страной, и бабками бюджетными осыпать с ног до головы, лишь бы Кенийских свинопасов обыграли.
+14
-4
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сергей разуев
не помню чтобы во время бомбежек Югославии были отстранены страны НАТО...
+13
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Павел Адов
наказывать нельзя детей, но полтора года они не играли. что за дичь втирает чифир?)
+10
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Вондроушова
Ответ teddy10
Очевидно, что УЕФА заинтересована в сохранении российского футбола в своей ассоциации. Возможно, подобный шаг - месседж для функционеров из РФС, ребята, оставайтесь, не надо никуда дергаться
И предлагают согласиться на позорные условия, как их коллеги из МОК. Лицемерные организации.
+9
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ДМ-1чемпион
В Европе очередной приступ шизофрении! Теперь у них можно дискриминировать по возрастным категориям. Совсем с ума посходили.
+11
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Kot_azur
Ответ Alestern
на каком основании запретили национальную символику?
Отцы провинились.
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AERN
Кому эта подачка нужна?
+8
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Glukinho
Ответ Kamil Mogomedov
уефа никогда не вернеть россий футбол пора ходить от уефа пора преходить азия дюков не надо штани протирать надо делай заминаться
ты с алиэкспресса?
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Вадим flanec
УЕФА прямо говорит : вы, российские юноши и девушки - никто и звать вас - никак. Мерзкая контора.
+12
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