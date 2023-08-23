Какой арт-хаус в Кубке России! Кадры матча 2Drots в Муроме – кино

Как же колоритно выглядел матч 2Drots с «Муромом» в Фонбет Кубке России!

Медийные команды провоцируют интерес, на «Матч ТВ» была качественная трансляция, и ее наполнили шикарными кадрами.

Конечно, в 100-тысячном Муроме приезд 2Drots легко заполнили стадиончик имени Виктора Лосева – это всего 2080 зрителей. Вокруг там обычные дома. Из окон и с балконов хорошо видно поле. Этим пользовались.

Особенно эффектно – когда Кубок России и тут, и там передают.

Но можно смотреть и просто на поле.

В любом возрасте.

Людей было много и вокруг. Стадион такой маленький, что и из-за забора отлично видно поле.

Эти болельщики не попадут в статистику, а так бы было больше официальной вместимости.

Билеты раздавали бесплатно. Точно могли бы и продавать, но принципиально решили ничего не менять по сравнению с другими матчами «Мурома».

Гендиректор клуба Кирилл Михеев объяснил для Sports.ru: «Позиция клуба в том, что футбол – социальный проект, он для народа, для жителей города. Поэтому все бесплатно».

«Больше всего этому тезису обрадовались перекупщики, которые перед матчем толкали билеты за 3000 рублей, – писали в телеграм-канале «Спорт в конце тоннеля» наши блогеры, приехавшие на матч. – На входе проблемы были те же: огромная очередь и даже небольшая давка из-за очень маленькой пропускной способности турникетов».

Стадион, на котором играет «Муром», выглядит вот так. В 2017-м его реконструировали. Арена находится в Парке имени 50-летия Советской власти и раньше называлась тоже в честь 50-летия, потому что открыли ее в 1967-м.

Виктор Лосев, именем которого назван стадион сейчас – уроженец Мурома, олимпийский чемпион-1988, много игравший за «Факел» и московское «Динамо» в позднесоветские годы.

2080 зрителей – муромский рекорд . За пять лет в профессиональном футболе, суда по данным transfermarkt, команда не собирала аншлаг, в этом сезоне приходили максимум полторы тысячи зрителей, в прошлом – 1700 человек. Правда, сентябре 2018-го стадион в Муроме был на втором месте по подсчетам «Бомбардира» в рейтинге самых посещаемых арен страны по доле заполняемости с показателем 98%. Лидировал 100-процентный «Краснодар».

После матча президенту медийной команды Никите Панасюку пришлось натурально убегать с поля – за ним охотились юные фанаты.

Хоть «Муром» и пропустил 2Drots в 1/64 финала Кубка России (получили 1:3, проигрывали с седьмой минуты матча и до конца), атмосфера запомнится!

Фото: yflrussia.ru; yandex.ru/maps»