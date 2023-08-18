Актер из ролика «Спартака» зимой кричал «ЦСКА – чемпион». Мы с ним поговорили!

Вы наверняка уже видели ролик, который «Спартак» выпустил в честь выхода третьего комплекта формы на сезон-2023/24. Он посвящен 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА.

ЦСКА и «Спартак» задействовали одного и того же актера в съемках

В ролике красно-белых отец и сын смотрят матч «Аякс» – «Спартак».

А потом показывают их же спустя 25 лет.

ЦСКА ответил своим видео, подписав его: «При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение».

В ролике – нарезка из спартаковского ролика, а еще из новогоднего корпоратива ЦСКА, где присутствовал тот же актер. Ролик сделан таким образом, будто отец не обращает особого внимания на футболку «Спартака» и смотрит именно корпоратив ЦСКА.

Да, тот самый актер, который снялся в роли работника бухгалтерии.

Он самый! В ролике он громко кричит в камеру «ЦСКА – чемпион!»

От «Спартака» последовал ответ. Красно-белые выложили фото Медины и актера Михаила Люлинецкого в экипировке клуба и подписали: «Хесус Медина 🤝 Актер Михаил. Сделать правильный выбор ✅».

Кто этот актер

Его зовут Михаил Люлинецкий, он проживает в Электростали (Московская область), ему 54 года. В профиле на сайте massovki.net у него большое резюме, опыт съемок – более 1000 проектов: эпизодические роли в фильмах и сериалах, съемки в рекламах, озвучка рекламных роликов, появление в музыкальных клипах («Дискотеки Аварии», Стаса Михайлова и других).

На «Кинопоиске» перечислено более 50 фильмов с его участием, начиная с сериала «След» от 2007 года. В том числе – в «Интернах», «Реальных пацанах», «Духless» и других проектах, где он не был указан в титрах.

Еще Люлинецкий нередко снимался в спортивных проектах:

• В рекламе «Championika» для детской футбольной школы «Чемпионика» от 2018 года.

• В фильме «Чемпион мира» от 2021 года о поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного.

• В мини-фильме о семикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной (2021 год).

• В рекламе для «МЕЛБЕТ» (2022).

• В художественном фильме «Роднина» (выйдет в 2024-м).

• Теперь и для ЦСКА, и «Спартака».

«У меня типаж фаната»

Sports.ru дозвонился до Люлинецкого:

– Пусть никто не знает и не понимает [за кого я болею]. Обратитесь к продюсерам и задайте им эти вопросы. У меня, видимо, там… Я не должен ничего комментировать. Не помню, но, скорее всего, подписывал бумаги.

– Расскажите про вас. Кто вы? Где работаете? Где снимались?

– Вбейте этот номер телефона в интернете и все увидите. Где я, что и как снимался.

– Видел, что вы снимались в большом количестве спортивных реклам. Как так получилось? Вы как-то связаны со спортом или просто так случайно получилось?

– Ну, я и к спорту хорошо отношусь. И типаж у меня фаната, если вы об этом спрашиваете.

– Что значит «типаж фаната»?

– Есть в киносфере такой типаж. Есть «герой-любовник», пятое-десятое.

– И ваш типаж – «фанат»?

– Ну, некоторые так [считают]. Некоторые режиссеры видят во мне доктора, некоторые – военного.

– Вы – актер массовки, уже много лет снимаетесь в рекламах, фильмах и сериалах?

– Если у вас есть интерес, забейте этот номер в поисковик. Он выдаст вам все фотографии, вы все поймете. А я должен идти, извините. До свидания, – попрощался Люлинецкий.

А вот что он сказал «Спорт-Экспрессу»: «Я не фанат. Я нанятый актер. Ни за ЦСКА, ни за «Спартак» я не болею. Про соперничество между клубами я теоретически знал. Если меня пригласит «Зенит» сняться, соглашусь ли я? Смотря какие условия. Я и за тех, и за этих».

«Зенит» тут же отреагировал роликом, где Люлинецкий рекламирует себя в 21-секундном видео. «Очень большой опыт, последние 13 лет занимаюсь только съемками, порядка 80 эпизодов. С удовольствием приму участие в вашем проекте», – цитата Люлинецкого.

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