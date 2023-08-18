Актер из ролика «Спартака» зимой кричал «ЦСКА – чемпион». Мы с ним поговорили!
Вы наверняка уже видели ролик, который «Спартак» выпустил в честь выхода третьего комплекта формы на сезон-2023/24. Он посвящен 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА.
ЦСКА и «Спартак» задействовали одного и того же актера в съемках
В ролике красно-белых отец и сын смотрят матч «Аякс» – «Спартак».
А потом показывают их же спустя 25 лет.
ЦСКА ответил своим видео, подписав его: «При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение».
В ролике – нарезка из спартаковского ролика, а еще из новогоднего корпоратива ЦСКА, где присутствовал тот же актер. Ролик сделан таким образом, будто отец не обращает особого внимания на футболку «Спартака» и смотрит именно корпоратив ЦСКА.
Да, тот самый актер, который снялся в роли работника бухгалтерии.
От «Спартака» последовал ответ. Красно-белые выложили фото Медины и актера Михаила Люлинецкого в экипировке клуба и подписали: «Хесус Медина 🤝 Актер Михаил. Сделать правильный выбор ✅».
Кто этот актер
Его зовут Михаил Люлинецкий, он проживает в Электростали (Московская область), ему 54 года. В профиле на сайте massovki.net у него большое резюме, опыт съемок – более 1000 проектов: эпизодические роли в фильмах и сериалах, съемки в рекламах, озвучка рекламных роликов, появление в музыкальных клипах («Дискотеки Аварии», Стаса Михайлова и других).
На «Кинопоиске» перечислено более 50 фильмов с его участием, начиная с сериала «След» от 2007 года. В том числе – в «Интернах», «Реальных пацанах», «Духless» и других проектах, где он не был указан в титрах.
Еще Люлинецкий нередко снимался в спортивных проектах:
• В рекламе «Championika» для детской футбольной школы «Чемпионика» от 2018 года.
• В фильме «Чемпион мира» от 2021 года о поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного.
• В мини-фильме о семикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной (2021 год).
• В рекламе для «МЕЛБЕТ» (2022).
• В художественном фильме «Роднина» (выйдет в 2024-м).
• Теперь и для ЦСКА, и «Спартака».
«У меня типаж фаната»
Sports.ru дозвонился до Люлинецкого:
– Пусть никто не знает и не понимает [за кого я болею]. Обратитесь к продюсерам и задайте им эти вопросы. У меня, видимо, там… Я не должен ничего комментировать. Не помню, но, скорее всего, подписывал бумаги.
– Расскажите про вас. Кто вы? Где работаете? Где снимались?
– Вбейте этот номер телефона в интернете и все увидите. Где я, что и как снимался.
– Видел, что вы снимались в большом количестве спортивных реклам. Как так получилось? Вы как-то связаны со спортом или просто так случайно получилось?
– Ну, я и к спорту хорошо отношусь. И типаж у меня фаната, если вы об этом спрашиваете.
– Что значит «типаж фаната»?
– Есть в киносфере такой типаж. Есть «герой-любовник», пятое-десятое.
– И ваш типаж – «фанат»?
– Ну, некоторые так [считают]. Некоторые режиссеры видят во мне доктора, некоторые – военного.
– Вы – актер массовки, уже много лет снимаетесь в рекламах, фильмах и сериалах?
– Если у вас есть интерес, забейте этот номер в поисковик. Он выдаст вам все фотографии, вы все поймете. А я должен идти, извините. До свидания, – попрощался Люлинецкий.
А вот что он сказал «Спорт-Экспрессу»: «Я не фанат. Я нанятый актер. Ни за ЦСКА, ни за «Спартак» я не болею. Про соперничество между клубами я теоретически знал. Если меня пригласит «Зенит» сняться, соглашусь ли я? Смотря какие условия. Я и за тех, и за этих».
«Зенит» тут же отреагировал роликом, где Люлинецкий рекламирует себя в 21-секундном видео. «Очень большой опыт, последние 13 лет занимаюсь только съемками, порядка 80 эпизодов. С удовольствием приму участие в вашем проекте», – цитата Люлинецкого.
Ждем видео из Петербурга?
— Чё спрашивал-то?
— Я не понял... (с)
«Актер из ролика «Спартака» - где он теперь?»