Все на видео.

Артем Дзюба в новой неприятной истории: нападающий «Локомотива» нагрубил журналисту после матча РПЛ с «Крыльями».

Угрозы Дзюбы записаны на видео.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебя предупредил последний раз». Что именно произошло?

После игры «Локомотив» – «Краснодар» рядом со стадионом «РЖД Арена» с Артемом Дзюбой хотел поговорить корреспондент «РБ Спорт» Виталий Бородин.

Журналист задал вопрос проходящему мимо Дзюбе: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?»

После семи секунд молчания, когда игрок «Локомотива» продолжал идти к своей машине, корреспондент, снимавший происходящее на камеру телефона, еще раз обратился к Дзюбе по имени. И получил ответ:

– Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе .

Бородин спросил: «А что я сделал?»

– Ты меня понял? Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом...

Дзюба сел в машину и закрыл дверь.

Виталий Бородин, который услышал угрозы – 19-летний корреспондент «РБ Спорт». Это он, например, почти год назад взял шумный комментарий у вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, где футболист говорил «Без разницы: сидеть или играть. Платили бы зарплату». А потом объяснял, что это была ирония.

О чем вообще был вопрос? Что сказал Шалимов?

Журналист просил прокомментировать высказывание Игоря Шалимова из шоу «Это футбол. Итоги». Экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» в выпуске от 17 июля, перед началом сезона, заявил:

– Я хочу сделать ставку, на десять тысяч рублей, что Дзюба забьет не больше двух голов. С игры .

– До зимы? – уточнил ведущий Тимур Гурцкая.

– Нет, вообще в чемпионате.

Соведущий Севастиан Терлецкий договорился о таком споре с Шалимовым, после чего тренер добавил: «Это не потому что Дзюба плохой нападающий», и мотивировал свое мнение тем, что футболист слишком увлекся юмором вместе с Леонидом Слуцким.

В конце июля этот прогноз комментировал, например, Роман Павлюченко: «Он сгоряча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был. Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал – затравил Дзюбу», – говорил экс-форвард сборной России «РБ Спорту».

Только что Дзюба атаковал журналистов за «желтуху». И говорил, что не разговаривает с прессой

После июльской кубковой победы над «Уралом» Артем Дзюба отказался от комментариев с этими словами:

«Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха.

Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».

Позиция Дзюбы вызвала споры. Например, комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в шоу «Нет темы» назвал ее глупой.

После тех слов нападающий забил «Факелу» на выезде (выиграли 4:1), сыграл с ЦСКА (проиграли 1:4), а теперь пропускает матчи из-за травмы – в повреждении Дзюба обвинил воронежское поле: «Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все было великолепно».

Эти слова Артем сказал в двухминутном видео, которое выложил у себя в телеграм-канале. Там же он пообещал приехать на стадион и поддержать команду в матче с «Крыльями Советов».

«Локо» в итоге провел плохую игру и чудом вырвал одно очко, а Дзюба вот так проявил себя вне поля.

Клуб не видит причин наказывать Дзюбу. Его агент считает, что «с репутацией футболиста все нормально»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что санкций к игроку не планируют. Вот его разговор со Sport24:

– Артем сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы, это разговор двух людей.

– Вы созванивались с Артемом после этого инцидента?

– У меня даже нет его номера.

– Возможны ли санкции?

– Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования. Думаю, в ближайшее время увидим Артема на поле, характер травмы не слишком сложный.

Представитель Дзюбы, агент Леонид Гольдман, который в последнее время стал гораздо чаще комментировать происходящее в карьере футболиста (в том числе медийной) тоже не видит проблем. Вот так он отреагировал на просьбу «СЭ» прокомментировать инцидент.

– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.

– Не особо приятная для кого? Для вас?

– Для репутации футболиста.

– С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.

Утверждение о репутации, мягко говоря, спорное.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов