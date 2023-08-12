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«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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Артем Дзюба в новой неприятной истории: нападающий «Локомотива» нагрубил журналисту после матча РПЛ с «Крыльями».

Угрозы Дзюбы записаны на видео.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебя предупредил последний раз». Что именно произошло?

После игры «Локомотив» – «Краснодар» рядом со стадионом «РЖД Арена» с Артемом Дзюбой хотел поговорить корреспондент «РБ Спорт» Виталий Бородин.

Журналист задал вопрос проходящему мимо Дзюбе: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?»

После семи секунд молчания, когда игрок «Локомотива» продолжал идти к своей машине, корреспондент, снимавший происходящее на камеру телефона, еще раз обратился к Дзюбе по имени. И получил ответ:

Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе.

Бородин спросил: «А что я сделал?»

– Ты меня понял? Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом...

Дзюба сел в машину и закрыл дверь.

Виталий Бородин, который услышал угрозы – 19-летний корреспондент «РБ Спорт». Это он, например, почти год назад взял шумный комментарий у вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, где футболист говорил «Без разницы: сидеть или играть. Платили бы зарплату». А потом объяснял, что это была ирония.

О чем вообще был вопрос? Что сказал Шалимов?

Журналист просил прокомментировать высказывание Игоря Шалимова из шоу «Это футбол. Итоги». Экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» в выпуске от 17 июля, перед началом сезона, заявил:

Я хочу сделать ставку, на десять тысяч рублей, что Дзюба забьет не больше двух голов. С игры.

– До зимы? – уточнил ведущий Тимур Гурцкая.

– Нет, вообще в чемпионате.

Соведущий Севастиан Терлецкий договорился о таком споре с Шалимовым, после чего тренер добавил: «Это не потому что Дзюба плохой нападающий», и мотивировал свое мнение тем, что футболист слишком увлекся юмором вместе с Леонидом Слуцким.

В конце июля этот прогноз комментировал, например, Роман Павлюченко: «Он сгоряча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был. Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал – затравил Дзюбу», – говорил экс-форвард сборной России «РБ Спорту».

Только что Дзюба атаковал журналистов за «желтуху». И говорил, что не разговаривает с прессой

После июльской кубковой победы над «Уралом» Артем Дзюба отказался от комментариев с этими словами: 

«Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха.

Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».

Позиция Дзюбы вызвала споры. Например, комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в шоу «Нет темы» назвал ее глупой.

После тех слов нападающий забил «Факелу» на выезде (выиграли 4:1), сыграл с ЦСКА (проиграли 1:4), а теперь пропускает матчи из-за травмы – в повреждении Дзюба обвинил воронежское поле: «Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все было великолепно».

Эти слова Артем сказал в двухминутном видео, которое выложил у себя в телеграм-канале. Там же он пообещал приехать на стадион и поддержать команду в матче с «Крыльями Советов».

2:20 по ударам, 1:8 в створ, xG меньше в 25 раз. «Локо» был намного хуже «Крыльев», но спас ничью на 90+3

«Локо» в итоге провел плохую игру и чудом вырвал одно очко, а Дзюба вот так проявил себя вне поля.

Клуб не видит причин наказывать Дзюбу. Его агент считает, что «с репутацией футболиста все нормально»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что санкций к игроку не планируют. Вот его разговор со Sport24:

– Артем сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы, это разговор двух людей.

– Вы созванивались с Артемом после этого инцидента?

– У меня даже нет его номера.

– Возможны ли санкции?

– Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования. Думаю, в ближайшее время увидим Артема на поле, характер травмы не слишком сложный.

Представитель Дзюбы, агент Леонид Гольдман, который в последнее время стал гораздо чаще комментировать происходящее в карьере футболиста (в том числе медийной) тоже не видит проблем. Вот так он отреагировал на просьбу «СЭ» прокомментировать инцидент.

– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.

– Не особо приятная для кого? Для вас?

– Для репутации футболиста.

– С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.

Утверждение о репутации, мягко говоря, спорное.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

36 комментариев

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Marathon50
Это журналистика такая? Снимать на телефон на парковке и задать тупой вопрос?
+25
-2
+23
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Isshin88
Репутацию Дзюбы сложно испортить.
+17
-1
+16
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Dmitry Orlov
Журналисты те ещё провокаторы. Они же сказал "не буду с прессой общаться, скучные вы". Но нет, типку обязательно надо докопаться до Дзюбы, хотя тот НЕ ДАВАЛ согласия на интервью. А потом " Аххх, Дзюба такой нехороший, такой грубый". И ведь не первый случай за последнее время с игроками/тренерами. Одно дело - официальное интервью или пресс-конференция, так говорить было бы недопустимо. А другое - когда журналист исподтишка подходит и телефоном в лицо тыкает. Нервы не железные.
+14
-7
+7
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Спартак пичинен
Ну вообще журналисту так себя вести не подобает. Дзюба идет к машине с семьей, а какой-то паренек тычет в него телефоном и задает глупые вопросы, зная что это Дзюбе не понравится. И ведь видит, что ему не хотят отвечать и продолжает
+4
0
+4
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albrs@bk.ru
Ответ Greenwhite
Вы кликнули на этот материал и оставили комментарий. Я тоже. Значит, журналист прекрасно сделал свою работу. Если бы нам с вами такая журналистика не зацепила, нас бы на этой ветке не было.
Кликбейт и поиск скандалов к журналистике не имеет отношения... Однако последнее время все чаще её полменяют, грущу по этому поводу (
+3
0
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DrDro
Меня в нынешних журналистах другое удивляет.
Почему 19-летний мальчонка обращается на "ты" с Дзюбой.
Даже если не брать факт, что ему 19, но это же банальное отсутствие уважения к собеседнику.
Причем постоянно такое замечаю по отношению к футболистам.
+3
0
+3
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AERN
В этом конфликте я за Дзюбу. Давно пора журналюгам "накидать", чтобы не провоцировали и ерунды не писали. Особенно на этом сайте, все главные новости связаны с политиками и лгбт.
+4
-2
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Локуся
Сейчас будут 10 новостей и 5 длинных постов, обсасывающих одно и тоже. Что обсасывать будут когда рука закончит?🧐
+1
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
19-летний сосунок попытался спровоцировать - получил логичный ответ.
+3
-2
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FromGabon
Дегенерат какой-то с телефоном
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777free777
"Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. И буду на него звонить!"))))))))))
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Charmless Man
Ну, я думаю, журналист и хотел получить такой ответ, так что он точно доволен.)))
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Московские Куницы
да уж, шок-контент
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Спартак пичинен
Ответ Greenwhite
Вы кликнули на этот материал и оставили комментарий. Я тоже. Значит, журналист прекрасно сделал свою работу. Если бы нам с вами такая журналистика не зацепила, нас бы на этой ветке не было.
если бы Дзюба его не послал, о некоем Бородине никто бы и не знал даже. Теперь он будет известен как "журналист", которого послал Дзюба. Это его единственный трофей в журналистике
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Андрей Балабаев
Ответ Marathon50
Это журналистика такая? Снимать на телефон на парковке и задать тупой вопрос?
Да, такая "журналистика". Ладно этот молодой ещё. Но когда некий Егоров бегает по парковкам за игроками и тренерами и всякую чушь несëт, это вообще тошнотворно смотрится
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Mixalblch
Теорема Эскобара
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MagicWithoutBorders
Не люблю Дзюбу, но и «журналист», провоцирующий глупыми вопросами и снимающий реакцию на камеру, не вызывает ничего кроме отвращения…
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Спартак пичинен
Ответ Melnikov1968
По-моему, самое простое об’явить этому человеку журналистский бойкот. Не брать вью, не звонить, не писать о нем. Найдутся другие новости. Этот быдлан уже достал, пуп Земли нашёлся. Полено, а не футболист, да и умом не блещет.
и что ему будет от журналистского бойкота? Локо уволит? Перестанут зп давать? Что случится? Он и так не хочет с прессой общаться
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Никул
Я к Дзюбе всегда норм относился. Такие персонажи должны быть, в этой игре должны быть герои и анти герои. Дзюба в разные периоды сочитал в себе и то и то. И всё было норм пока происходило в футбольном комьюнити. Теперь ближе к концу карьеры, он вышел за его пределы. В своих шоу, полит заявлениях итд. Если убрать за скобки игру он показывает агрессивную глупость и агрессивное невежество (например, кейс с депрессией). Эти качества сейчас у нас очень ценятся и после карьеры он может превратится в самого мерзкого депутата или чиновника от спорта за все времена. Благо в отличие от остальных депутатов от спорта у этого ещё и энергии через край
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Max9999
Его накажут? В смысле Шалимова? уже наказали? Он на фотокарте прям хорош.
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Melnikov1968
Ответ Спартак пичинен
и что ему будет от журналистского бойкота? Локо уволит? Перестанут зп давать? Что случится? Он и так не хочет с прессой общаться
Можно будет сделать вывод только после того, как это произойдёт. Это он не хочет общаться с прессой. А если пресса про него забудет? Это не одно и то же. Дзюба охреневший тип, странно что ему ещё лицо не начистили.
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R Air
Ответ seytin
Дзюба, видимо, берёт уроки у кого-то. Ему сказали: "Артем, отвечай так, будто ты дурак - больше кликов соберёшь". Вот он и собирает клики.
Дзюба и сам может такие уроки преподавать.
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Gleb
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
19-летний сосунок попытался спровоцировать - получил логичный ответ.
Эйджизм?
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seytin
Дзюба, видимо, берёт уроки у кого-то. Ему сказали: "Артем, отвечай так, будто ты дурак - больше кликов соберёшь". Вот он и собирает клики.
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Max9999
У меня тоже есть вопросы. Подойдет ли юный журналист ещё раз? Что за "одно место"? Будет ли обидно?
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