Вышедший из-под контроля.

Полдня в пятницу масштабно обсуждали вероятность, что игроки из Бразилии и других стран БРИКС (еще Индия, Китай и ЮАР) перестанут считаться легионерами в РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, как казалось, косвенно подтвердил, что это возможно.

На самом деле в основании всего разговора – шутка журналиста.

Почему вообще новость так прозвучала?

Информация о том, что представители стран этого объединения государств перестанут быть легионерами, показалась достойной обсуждения после того, как генсек РФС Максим Митрофанов сказал:

«Существуют исключения, когда Россия заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами России ».

Вполне можно было понять как подтверждение: да, подобное соглашение возможно, поэтому возможен и сценарий, при котором бразильцы (остальные страны БРИКС в футбольном смысле интересуют гораздо меньше) не будут легионерами.

Особенно с деталями о том, что в конце августа пройдет саммит БРИКС – предполагалось, что там документ может быть подписан.

На идею посыпались реакции чиновников, в том числе с критикой: например, депутат Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что это не сходится с задачами РФС по развитию своих игроков, что нужно внимательнее смотреть на выпускников детских школ.

Правда, все эти обсуждения – бессмыслица .

Основа всего этого – фэйк. Выросший из шутки журналиста в телеграм-канале

Уже вечером в пятницу стало ясно, что повода для обсуждения нет.

Сначала инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что никакого документа для саммита БРИКС не существует. А потом ситуация прояснилась окончательно.

Журналист Владимир Колос (телеграм-канал на 11 тысяч подписчиков и ютуб на семь тысяч с несколькими видео на 100к просмотров) объяснил, что все началось с него. И что подобного пранка он даже не задумывал.

« Никакого исторического соглашения не будет. Потому что это пранк, вышедший из-под контроля », – написал Колос.

Владимир рассказал, что в основе всех обсуждений – его шуточный пост от 21 июля, перед самым стартом РПЛ. Там как раз в формате инсайда говорится о том, что 22-24 августа глава российского МИДа Сергей Лавров и президенты стран БРИКС планируют согласовать объемный договор, в котором будет речь и о свободном перемещении рабочей силы.

Была даже ссылка на источник – эфир телеканала TV Globo и журналиста Паулу Лемуш, которая якобы ссылалась на источники в руководстве страны. Колос подчеркнул, что ничего этого на самом деле не было, что он все выдумал .

Тему на полном серьезе подхватил журналист Иван Карпов – в тот же день он опубликовал пост со ссылкой на данные из РФС. Там были сомнения в подобном сценарии, но все же он обсуждался не как пранк, а как возможный ход событий.

Колос предполагает, что фраза Максима Митрофанова «в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано» – как раз о разговоре с Иваном Карповым.

Когда знаем, что в основе новость-пранк, слова генсека РФС воспринимаются совсем иначе. Он подтвердил гипотетический сценарий : если подобный договор будет, работники из Бразилии и других стран альянса перестанут считаться иностранными по евроазиатскому примеру белорусов, казахстанцев и других.

А мы уже все представили! У «Зенита» было бы не 11 легионеров, а три

Первым делом захотелось понять, на ком бы сказалось превращение бразильцев в нелегионеров.

Хотя ответ очевиден: у «Зенита» восемь игроков из Бразилии в заявке уже без учета Малкома, легионерами оставались бы только Страхиня Эракович (Сербия), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба – Колумбия).

На двоих легионеров меньше стало бы у ЦСКА, «Краснодара», «Урала» и «Сочи, на одного – у «Локомотива» и «Крыльев».

Но все остается по-прежнему . О лимите в РПЛ нужно помнить, что действует система 13+12 для заявки – где минимум 12 футболистов должны быть воспитаны в российских академиях (даже если родились не в России), а на поле может быть не больше восьми легионеров – людей, которые не могут играть за сборную России.

При этом граждане ЕАЭС – белорусы, казахстанцы, представители Армении и Киргизии – считаются недоморощенными (если не провели нужных лет в российских академиях) при заявке на сезон, но могут выходить как девятый, десятый и одиннадцатый иностранцы на поле в конкретном матче.

Еще любопытно, например, что Марио Фернандес (теперь в «Зените») и Гильерме (в «Локомотиве») – иностранцы по заявке, но игроки сборной России.

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Еще Максим Митрофанов подтвердил, что РФС активно ведет переговоры о товарищеских матчах с африканскими сборными, и что в сентябре сборная России, скорее всего, сыграет с соперником из Азии.

К этим цитатам и фактам вопросов нет.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ