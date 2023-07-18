«Зенит» в последний момент перехватывает Эраковича у «Спартака». Что происходит?
Главное о внезапной трансферной истории.
Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» едет в Россию! Осталось только узнать клуб. Кажется, развязка его трансферной истории будет скандальной.
«Спартак» договорился о трансфере с игроком и клубом. Но влетел «Зенит»
22-летнего центрального защитника вел «Спартак». По информации Metaratings, из-за него московский клуб отказался от Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма», на кандидатуре серба настояли спортивный директор Пол Эшуорт и лично Гильермо Абаскаль.
Вот хроника.
• 15 июля: первые инсайды – «Спартак» хочет купить Эраковича. «Црвена» просит 8 млн евро;
• 16 июля: первое предложение: 7 млн за трансфер, 10% от перепродажи, контракт игроку на 4 года и 1,5 млн зарплаты в год;
• 17 июля: стороны согласовали трансфер, контракт с зарплатой 1 млн в год по схеме 3+1.
Тут внезапно появился «Зенит». Через пару часов после того, как пошли инсайды о полном согласовании сделки со «Спартаком», Srpski Insajder пальнул новостью: сделку с москвичами отменяют, «Црвена Звезда» уже договорилась с петербуржцами.
Инсайдер Иван Карпов раскрыл важную деталь: у «Зенита» было приоритетное право выкупа серба в случае, если по нему придет предложение от другого клуба. Им воспользовались. «Спартак», по словам инсайдера, шокирован.
Сербское издание MaxBet Sport пишет, что в среду защитник прилетит на медосмотр, а «Зенит» делал предложение, опираясь на хорошие отношения с сербами и их общей связью с «Газпромом».
Есть шанс, что Страхиню на год оставят в Белграде – в «Зените» еще не уверены, что он готов к основе.
«Зенит» ранее следил за Эраковичем. Но он мог уйти и в «Краснодар»
Несмотря на резкий перехват, «Зенит» уже давно следит за Страхиней.
Интерес появился в прошлом году: по информации Mozzart Sport, «Зенит» давал 8 млн евро за игрока, а «Црвена Звезда» просила 10-12 млн, ведь игроком интересовался «Марсель».
Клубы не договорились по цене, а сам Эракович отрицал возможный переход: «Мне ничего об этом неизвестно. В России прекрасный футбол, «Зенит» – отличный клуб, лучший в стране. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».
«Кто такой Эракович? У нас любят публиковать непроверенные слухи, сами их изобретают. На позиции правого центрального защитника уже достаточно футболистов. Но не исключено, что еще один появится в самое ближайшее время, – комментировал интерес гендиректор Александр Медведев. А на позицию левого центрального защитника настроены найти замену Ракицкому, чтобы была такая же волшебная левая, а Эракович – правоногий. Кроме того, ослабить «Црвену» перед квалификацией ЛЧ было бы не по-партнерски».
Эракович тогда никуда не перешел. «Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения клуб будет иметь приоритетную возможность трансфера игрока. Но только в случае предложения», – не скрывал президент клуба Светозар Миялович.
Параллельно предложение делал и «Краснодар», но сербы не согласились с ценой: поставили ценник 10 млн евро, который «Краснодар» посчитал завышенным. Затем «Краснодар» предложил 9 млн – «Црвена Звезда» согласилась, но отказался уже сам Страхиня.
Теперь почти наверняка поиграет в РПЛ.
Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА
Фото: East News/Pedja Milosavljevic/SIPA/SIPA
P.S С нетерпением жду экспертизы по данной теме от Заремы
а если серьёзно, то приоритетные право уже год у Зенита , вот и все
а тут Спартак вылез