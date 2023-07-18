«Зенит» в последний момент перехватывает Эраковича у «Спартака». Что происходит?

Главное о внезапной трансферной истории.

Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» едет в Россию! Осталось только узнать клуб. Кажется, развязка его трансферной истории будет скандальной.

«Спартак» договорился о трансфере с игроком и клубом. Но влетел «Зенит»

22-летнего центрального защитника вел «Спартак». По информации Metaratings, из-за него московский клуб отказался от Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма», на кандидатуре серба настояли спортивный директор Пол Эшуорт и лично Гильермо Абаскаль.

Вот хроника.

•‎ 15 июля: первые инсайды – «Спартак» хочет купить Эраковича. «Црвена» просит 8 млн евро;

•‎ 16 июля: первое предложение: 7 млн за трансфер, 10% от перепродажи, контракт игроку на 4 года и 1,5 млн зарплаты в год;

•‎ 17 июля: стороны согласовали трансфер, контракт с зарплатой 1 млн в год по схеме 3+1.

Тут внезапно появился «Зенит». Через пару часов после того, как пошли инсайды о полном согласовании сделки со «Спартаком», Srpski Insajder пальнул новостью: сделку с москвичами отменяют, «Црвена Звезда» уже договорилась с петербуржцами.

Инсайдер Иван Карпов раскрыл важную деталь: у «Зенита» было приоритетное право выкупа серба в случае, если по нему придет предложение от другого клуба . Им воспользовались. «Спартак», по словам инсайдера, шокирован.

Сербское издание MaxBet Sport пишет, что в среду защитник прилетит на медосмотр, а «Зенит» делал предложение, опираясь на хорошие отношения с сербами и их общей связью с «Газпромом».

Есть шанс, что Страхиню на год оставят в Белграде – в «Зените» еще не уверены, что он готов к основе.

«Зенит» ранее следил за Эраковичем. Но он мог уйти и в «Краснодар»

Несмотря на резкий перехват, «Зенит» уже давно следит за Страхиней.

Интерес появился в прошлом году: по информации Mozzart Sport, «Зенит» давал 8 млн евро за игрока, а «Црвена Звезда» просила 10-12 млн, ведь игроком интересовался «Марсель».

Клубы не договорились по цене, а сам Эракович отрицал возможный переход: «Мне ничего об этом неизвестно. В России прекрасный футбол, «Зенит» – отличный клуб, лучший в стране. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».

«Кто такой Эракович? У нас любят публиковать непроверенные слухи, сами их изобретают. На позиции правого центрального защитника уже достаточно футболистов. Но не исключено, что еще один появится в самое ближайшее время, – комментировал интерес гендиректор Александр Медведев. А на позицию левого центрального защитника настроены найти замену Ракицкому, чтобы была такая же волшебная левая, а Эракович – правоногий. Кроме того, ослабить «Црвену» перед квалификацией ЛЧ было бы не по-партнерски».

Эракович тогда никуда не перешел. « Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения клуб будет иметь приоритетную возможность трансфера игрока. Но только в случае предложения », – не скрывал президент клуба Светозар Миялович.

Параллельно предложение делал и «Краснодар», но сербы не согласились с ценой: поставили ценник 10 млн евро, который «Краснодар» посчитал завышенным. Затем «Краснодар» предложил 9 млн – «Црвена Звезда» согласилась, но отказался уже сам Страхиня.

Теперь почти наверняка поиграет в РПЛ.

Фото: East News/Pedja Milosavljevic/SIPA/SIPA