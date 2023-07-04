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«Он на 70% девушка, 30% – мужчина». Деспотович наехал на Слуцкого

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Рубин Рубин
Джордже Деспотович Джордже Деспотович
Олег Яровинский Олег Яровинский
Владимир Федотов Владимир Федотов
Футбол Футбол

У серба дела не очень.

31-летний сербский форвард Джордже Деспотович дал интервью Sport24 и жестко прошелся по Леониду Слуцкому, с которым пересекался в «Рубине».

Вот самые яркие выпады в адрес тренера.

• «Когда «Рубин» уволил Слуцкого и Яровинского, я открыл шампанское. По статистике до моего прихода они едва удерживались в РПЛ, а со мной заняли четвертое место. Лучший футболист за полтора года – и уходит без причины. О чем тут говорить?»;

• «Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла»;

• «Я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» – выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно»;

• «Конечно, это его вина [в том, что «Рубин» вылетел] – не моя точно. Его и Яровинского. Они вдвоем собирали команду, которая вылетела»;

• «Конкретная претензия к Слуцкому – «отношение к людям как к животным». Мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все ему вернулось потихоньку. Когда убираешь сердце, не можешь жить – а я был сердцем команды».

Как «Рубин» играл до прихода Деспотовича?

Джордже говорит, что «Рубин» до его прихода едва удерживался в РПЛ – но это не так. Казанский клуб объявил о трансфере Деспотовича за день до конца сезона-2019/20 – тогда финишировали на десятом месте, отстав от первой шестерки на 6 очков. 

От зоны вылета, правда, оторвались только на 4 балла, но формулировку «едва удерживались в РПЛ» точно нельзя назвать корректной. При Слуцком на весеннем отрезке у «Рубина» было 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения – график не крепкого середняка, но и не аутсайдера.

Джордже ярко начал в Казани, но быстро сдулся и ушел из-за конфликта со Слуцким

В «Рубине» Деспотович выдал самый результативный сезон в карьере: в кампании-2020/21 настрелял 14 голов (4 – с пенальти) и вместе с Александром Соболевым разделил четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Казанский клуб тоже финишировал четвертым и пролез в Лигу конференций.

В следующем сезоне и Деспотович, и «Рубин» сильно просели: серб из-за травм сыграл до зимы лишь в половине из всех возможных матчей (забил только «Арсеналу» во втором туре), а клуб вылетел из ЛК от «Ракува» и к зимнему перерыву плелся на десятом месте.

В конце января 2022-го отношения между Деспотовичем и «Рубином» резко испортились – форварда перевели в дубль и разрешили искать новую команду. В медиа говорили о конфликте со Слуцким – были инсайды, что ссора случилась из-за отказа Джордже подписывать контракт с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле, но тот опроверг эту информацию.

Вскоре «Рубин» разорвал контракт с сербом и выплатил ему 200 тысяч евро компенсации. Джордже назвал Казань негативным городом и перешел в «Арсенал», который вместе с «Рубином» вылетел из РПЛ-2021/22.

Весной 2022-го Деспот все еще пытался уколоть Слуцкого. Например, выкладывал в инстаграм фото, где жмет руку судье Сергею Карасеву, с подписью: «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают». Этой цитатой серб явно намекал на страсть Леонида жаловаться на работу арбитров.

Два года назад Деспотович ругался с Федотовым в «Оренбурге»

Слуцкий не единственный тренер, с которым конфликтовал Деспотович. После матча «Рубин» – «Сочи» (1:0) в апреле 2021-го форвард в инстаграме передал послание Владимиру Федотову, у которого играл в «Оренбурге».

«Привет, Федотов, как ты там? Я – Деспот, я плохой», – писал серб. Возможно, все дело в обиде Деспотовича – летом 2020-го он хотел перейти в «Сочи», но Федотов не поспособствовал трансферу. 

Владимир никак не прокомментировал выпад Джордже – зато по этому поводу высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко: «Видел это обращение Деспотовича к Федотову. Он обижен, что Владимир Валентинович не взял его в «Сочи»? На обиженных воду возят. Деспотович пусть болтает, у всех свои комплексы. Думаю, Валентинович просто улыбнулся и все».

В интервью Sport24 два года спустя Деспотович отзывался о Федотове позитивно – называл его очень хорошим тренером. «Он шел к этому. Человек много работает, доверяет помощникам – и вот результат. Он добился того, что имеет, не одним днем», – говорил серб.

Вспомнил и про конфликт: «Сначала в личном общении все было нормально. Потом поругались – и все испортилось. Но под конец встретились и наладили отношения, будто ничего и не было».

***

Деспотович до сих пор числится игроком «Арсенала», но почти не играет – даже в Первой лиге. В прошлом сезоне серб набил лишь 589 минут во всех турнирах и не оформил ни одного результативного действия.

Карьера, похоже, катится к закату.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков

24 комментария

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Forza
Я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл.(С)

В 60 лет будет сидеть на студиии "Матцх тв" в Белграде и ныть о том, что 60 лет в футболе и никому не нужен, пока Нагельсман будет выигрывать очередную ЛЧ.
+28
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+24
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#nikon
Жозе Моуринью тоже не был профессиональным футблистом.
+20
-2
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HAMeleon 05
Ну если после 50-ти тебя называют девушкой, считай это комплимент.
+11
-1
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achrustalev
Сначала конфликтует со всеми, а потом ноет как баба. Нигде дольше 1-2 сезонов не задерживался.
+8
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Al K
>у «Рубина» было 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения – график не крепкого середняка, но и не аутсайдера.

А эталонный график крепкого середняка извините какой?
+7
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Артём Попов
Ответ paradose
Жозе при этом все-таки прошел академию профессионального клуба - от детей до молодежки. И вроде как во второй португальской лиге проводил сезон, так что в принципе это можно назвать хоть каким-то опытом в качестве футболиста на профессиональном уровне. Ну то есть он знаком с системой подготовки футболиста от и до. Если я ничего не путаю, то вроде так.
Так Слуцкий тоже всё это прошёл. Он из-за травмы карьеру завершил в 19 лет
+7
-1
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ASH11
Ответ #nikon
Жозе Моуринью тоже не был профессиональным футблистом.
Справедливости ради, у Моуриньо тоже хватало конфликтов. Этим он не особо отличается от Слуцкого.
+5
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vulturecrow
Ответ HAMeleon 05
Ну если после 50-ти тебя называют девушкой, считай это комплимент.
пока Деспот ведёт себя, как типичная обиженка: пытается уколоть постами в инсте спустя, поливает помоями в интервью спустя годы. вполне очевидно, почему такая истеричная, самовлюблённая, злопамятная натура собачится со всеми подряд.
+3
0
+3
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Metalloid
Ответ #nikon
Жозе Моуринью тоже не был профессиональным футблистом.
Справедливости ради у Жозе под сотню матчей в проф.футболе, пусть и в португальском пердиве.А так исключения лишь подтверждают правила. но я бы в пример привёл Сарри. )
+3
0
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a2wai
Ответ Al K
>у «Рубина» было 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения – график не крепкого середняка, но и не аутсайдера. А эталонный график крепкого середняка извините какой?
1 победа, 1 поражение и 9 ничьих конечно же. График настоящего середняка образца 2006 года.
+1
0
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Милитаризм
Мостовой 2.0
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justbored
Парень напрашивается в шоу Слуцкого явным образом, Дзюбе на замену.
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Растиньяк
он прав
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Сергей Гуляев
Ответ Forza
Я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл.(С) В 60 лет будет сидеть на студиии "Матцх тв" в Белграде и ныть о том, что 60 лет в футболе и никому не нужен, пока Нагельсман будет выигрывать очередную ЛЧ.
Нагельсман? Очередную?
0
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shooher
Мостовой получит лицензию, и с Луч-Энергией возьмет ЛЧ, он же был профессиональным футболистом.
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Rojo Crio
Обычный человек состоит на 60% из воды, Деспотович на 100%.
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Карпов Стас
Ответ Metalloid
Справедливости ради у Жозе под сотню матчей в проф.футболе, пусть и в португальском пердиве.А так исключения лишь подтверждают правила. но я бы в пример привёл Сарри. )
Ариго Сакки?
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-1
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Иван Лапин
Ответ Bag2879
Смотря на то, как себя ведет Слуцкий, став шоуменом, не удивительно такое неуважение к нему со стороны игроков. Пусть даже этот Деспотович и не самый разумный персонаж.
да вроде игроки в целом положительно о нем всегда отзывались. что в цска, что в рубине, что заграницей
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Dan Kennedy
Сербу уже пора карьеру завершать
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