У серба дела не очень.

31-летний сербский форвард Джордже Деспотович дал интервью Sport24 и жестко прошелся по Леониду Слуцкому, с которым пересекался в «Рубине».

Вот самые яркие выпады в адрес тренера.

• « Когда «Рубин» уволил Слуцкого и Яровинского, я открыл шампанское. По статистике до моего прихода они едва удерживались в РПЛ, а со мной заняли четвертое место. Лучший футболист за полтора года – и уходит без причины. О чем тут говорить?»;

• « Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла»;

• « Я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» – выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно»;

• «Конечно, это его вина [в том, что «Рубин» вылетел] – не моя точно. Его и Яровинского. Они вдвоем собирали команду, которая вылетела»;

• «Конкретная претензия к Слуцкому – «отношение к людям как к животным». Мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все ему вернулось потихоньку. Когда убираешь сердце, не можешь жить – а я был сердцем команды».

Как «Рубин» играл до прихода Деспотовича?

Джордже говорит, что «Рубин» до его прихода едва удерживался в РПЛ – но это не так. Казанский клуб объявил о трансфере Деспотовича за день до конца сезона-2019/20 – тогда финишировали на десятом месте, отстав от первой шестерки на 6 очков.

От зоны вылета, правда, оторвались только на 4 балла, но формулировку «едва удерживались в РПЛ» точно нельзя назвать корректной. При Слуцком на весеннем отрезке у «Рубина» было 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения – график не крепкого середняка, но и не аутсайдера.

Джордже ярко начал в Казани, но быстро сдулся и ушел из-за конфликта со Слуцким

В «Рубине» Деспотович выдал самый результативный сезон в карьере: в кампании-2020/21 настрелял 14 голов (4 – с пенальти) и вместе с Александром Соболевым разделил четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Казанский клуб тоже финишировал четвертым и пролез в Лигу конференций.

В следующем сезоне и Деспотович, и «Рубин» сильно просели: серб из-за травм сыграл до зимы лишь в половине из всех возможных матчей (забил только «Арсеналу» во втором туре), а клуб вылетел из ЛК от «Ракува» и к зимнему перерыву плелся на десятом месте.

В конце января 2022-го отношения между Деспотовичем и «Рубином» резко испортились – форварда перевели в дубль и разрешили искать новую команду. В медиа говорили о конфликте со Слуцким – были инсайды, что ссора случилась из-за отказа Джордже подписывать контракт с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле, но тот опроверг эту информацию.

Вскоре «Рубин» разорвал контракт с сербом и выплатил ему 200 тысяч евро компенсации. Джордже назвал Казань негативным городом и перешел в «Арсенал», который вместе с «Рубином» вылетел из РПЛ-2021/22.

Весной 2022-го Деспот все еще пытался уколоть Слуцкого. Например, выкладывал в инстаграм фото, где жмет руку судье Сергею Карасеву, с подписью: «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают». Этой цитатой серб явно намекал на страсть Леонида жаловаться на работу арбитров.

Два года назад Деспотович ругался с Федотовым в «Оренбурге»

Слуцкий не единственный тренер, с которым конфликтовал Деспотович. После матча «Рубин» – «Сочи» (1:0) в апреле 2021-го форвард в инстаграме передал послание Владимиру Федотову, у которого играл в «Оренбурге».

«Привет, Федотов, как ты там? Я – Деспот, я плохой», – писал серб. Возможно, все дело в обиде Деспотовича – летом 2020-го он хотел перейти в «Сочи», но Федотов не поспособствовал трансферу.

Владимир никак не прокомментировал выпад Джордже – зато по этому поводу высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко: «Видел это обращение Деспотовича к Федотову. Он обижен, что Владимир Валентинович не взял его в «Сочи»? На обиженных воду возят. Деспотович пусть болтает, у всех свои комплексы. Думаю, Валентинович просто улыбнулся и все».

В интервью Sport24 два года спустя Деспотович отзывался о Федотове позитивно – называл его очень хорошим тренером. «Он шел к этому. Человек много работает, доверяет помощникам – и вот результат. Он добился того, что имеет, не одним днем», – говорил серб.

Вспомнил и про конфликт: «Сначала в личном общении все было нормально. Потом поругались – и все испортилось. Но под конец встретились и наладили отношения, будто ничего и не было».

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Деспотович до сих пор числится игроком «Арсенала», но почти не играет – даже в Первой лиге. В прошлом сезоне серб набил лишь 589 минут во всех турнирах и не оформил ни одного результативного действия.

Карьера, похоже, катится к закату.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков