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Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%

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«Зенит» первым пропустил в гостевом матче с «Локо» – на 26-й минуте забил Максим Глушенков после перепасовки «Зенита» в своей штрафной. Однако команда Семака успела все исправить: еще до перерыва Вендел сравнял счет, а на 77-й минуте наконец-то забил Кассьерра. Победный гол.

2:1 – и «Зенит» все ближе к пятому подряд титулу.

Суперкомпьютер уверен в чемпионстве «Зенита»

Статистическая модель FiveThirtyEight совсем не верит в конкуренцию в РПЛ: чемпионство «Зенита»  оценивается в 99%.

Максимальные шансы остальных ничтожны – менее 1%.

Коротко напомним, что такое FiveThirtyEight. Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация. 

В реальной таблице «Зенит» оторвался уже на 10 очков

За 8 туров до финиша РПЛ лидерство «Зенита» неоспоримо – 10 очков от «Ростова». У команды Валерия Карпина игра в запасе – в понедельник с «Оренбургом». Но даже потенциальные 7 очков преимущества выглядят солидно.

«Спартак» и ЦСКА еще дальше – отстают на 12 и 13 очков.

В следующем туре «Зенит» как раз играет на выезде с «Ростовом» – потенциально ключевая игра сезона. Дальше у команды Семака «Динамо» (дома), «Крылья» (в гостях), «Спартак» (д), «Краснодар» (д), «Оренбург» (г), «Сочи» (г) и «Факел» (д).

Кто-то может еще встать на пути очередного титула «Зенита»?

Кассьерра наконец-то забил за «Зенит»! Прибил «Локомотив» бисиклетой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

8 комментариев

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Metaphrast
Потенциально там не 7, а 8. Либо Ростову надо побеждать от 3:0 и выше разницу делать. Верится с трудом. Как и то, что Ростов стабильно будет набирать очки больше, чем Зенит
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Павел Ермаков
Да хоть 199%.Это никому,кроме жителей города ,которого нет,не интересно.
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-2
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Trash Talking
Мне больше интересно, кто второе место займет. Ростов и Спартак очень неубедительно выглядят, а вот ЦСКА набрал ход и выглядит как вторая команда чемпионата по игре. Но хватит ли Ростову своего отрыва, чтобы не дать армейцам забраться на второе место?
+1
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lemming
В чемпионате осталась последняя интрига - после какого тура появится новость, что Спартак потерял шансы на чемпионство.
+8
-1
+7
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Михаил Савченко
Пока одним даже сомнительные пенальти не помогают, Зенит делает волевой результат с сильнейшей по игре командой на данном отрезке.

Локо - машина, Галактионов - молодец. Тем приятнее победа любимой команды.
+7
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Ferroviere
Удивительная новость
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Иван Шуткин
Вроде с 1 тура была такая вероятность) В Зените играют сильнейшие легионеры и наши неплохие, а в остальных командах в основном наши
+1
-1
0
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igls54
Разве только Спартак сможет что-то навязать. Кофточку там, или носочки
+22
-2
+20
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