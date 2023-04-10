Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%

«Зенит» первым пропустил в гостевом матче с «Локо» – на 26-й минуте забил Максим Глушенков после перепасовки «Зенита» в своей штрафной. Однако команда Семака успела все исправить: еще до перерыва Вендел сравнял счет, а на 77-й минуте наконец-то забил Кассьерра. Победный гол.

2:1 – и «Зенит» все ближе к пятому подряд титулу.

Суперкомпьютер уверен в чемпионстве «Зенита»

Статистическая модель FiveThirtyEight совсем не верит в конкуренцию в РПЛ: чемпионство «Зенита» оценивается в 99%.

Максимальные шансы остальных ничтожны – менее 1%.

Коротко напомним, что такое FiveThirtyEight. Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

В реальной таблице «Зенит» оторвался уже на 10 очков

За 8 туров до финиша РПЛ лидерство «Зенита» неоспоримо – 10 очков от «Ростова». У команды Валерия Карпина игра в запасе – в понедельник с «Оренбургом». Но даже потенциальные 7 очков преимущества выглядят солидно.

«Спартак» и ЦСКА еще дальше – отстают на 12 и 13 очков.

В следующем туре «Зенит» как раз играет на выезде с «Ростовом» – потенциально ключевая игра сезона. Дальше у команды Семака «Динамо» (дома), «Крылья» (в гостях), «Спартак» (д), «Краснодар» (д), «Оренбург» (г), «Сочи» (г) и «Факел» (д).

Кто-то может еще встать на пути очередного титула «Зенита»?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков