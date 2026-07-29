Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Кайрат» по пенальти прошел «Омонию», «Црвена Звезда» забила 5 голов «Ларну», «Фенербахче» сыграл вничью с «Гурником»

Продолжается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов УЕФА продолжается 2-й квалификационный раунд.
28 июля КуПС проиграл «Сабаху» (0:2) в ответном матче, «Шэмрок Роверс» победили «Арарат-Армения» (2:1), но выбыли.
29 июля «Кайрат» одолел «Омонию» (1:0, по пен. 6:5), «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» (5:0), «Гурник Забже» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1).
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Завершен Счет в серии пенальти 6 - 5
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 5
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Африко, Мартынович, Мрынский, Касабулат, Мендонса, Кургин, Оксанен, Юккола, Гуаль
Запасные: Калмурза, Африко, Юккола, Бекболат, Касабулат, Мендонса, Ташпулатов, Садыбеков, Буч, Adlan Nurgaliev, Тапалов, Кургин
Омония:
Фрейтас, Балковец, Панайоту, Кулибали, Симич, Маямбела, Марич, Андреу, Эвандро, Танкович, Какулис
Запасные: Симич, Маямбела, Konstantinidis, Монтнор, Эвандро, Pantelis Michael, Дьони, Танкович, Panagiotis Christoforou, Узохо, Эйтинг
Первый матч: 0:1
Жальгирис Каунас
Шведкаускас, Эдокполор, Лекятас, Толордава, Муташи, Бальдассарра, Урега, Сливка, Беншеб, Бурба, Ренан
Запасные: Эдокполор, Урега, Tautvydas Burdzilauskas, Эрнандес, Фиолич, Карасима, Ренан, Ribeiro Da Cruz, Сиргедас, Бурба, Микеленис
КИ Клаксвик:
Фабрисиус Йенсен, Тельечеа, Павлович, Соренсен, Жан, Даниэльсен, Sinyan, Ханссон, Ali, Клеттскар, Браттбакк
Запасные: Näsström, Браттбакк, Martín Rodrigo González, Dávid Reynheim, Christensen, Жан, Кальсе, Юнсен, Даниэльсен, Sinyan
Первый матч: 0:0
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Frederik Emmery Søgaard Tómas Óli Kristjánsson
Богере Stefen Erwan Tchamche
Йенсен-Аббью Christian Storch
Лех
Лис, Гургуль, Йегбе, Монька, Гумны, Козубаль, Муравски, Пальма, Пабло Родригес, Волемарк, Исхак
Запасные: Пальма, Волемарк, Mateusz Pruchniewski, Скшипчак, Hubert Janyszka, Гумны, Исхак, Мрозек, Муравски, Пабло Родригес, Браганса Моутинью
Орхус:
Кристиансен, Каль, Тингагер, Йенсен-Аббью, Арнстад, Tobias Bech, Йонссон, Кнудсен, Андерсон, Frederik Emmery Søgaard, Богере
Запасные: Андерсон, Oskar Skou Haugstrup, Каль, Богере, Marius van der Raad, Zander Grantzau, Йоргенсен, Йенсен-Аббью, Otto Andreas Neergaard Lyhne, Frederik Emmery Søgaard, Hamuza Sengooba, Йонссон
Первый матч: 4:1
Djibril Thialaw Diop Ротман
Хапоэль Беер-Шева
Марциано, Балтакса, Мигел Витор, Djibril Thialaw Diop, Мизрахи, Кангва, Вентура, Niv Yehoshua, Ахмед, Златанович, Ист
Запасные: Стоянов, Muhammad Abu Rumi, Niv Yehoshua, Вольфф, Леви, Ист, Amit Ohana, Itay Hazut, Канаан, Yoav Koren, Балтакса, Djibril Thialaw Diop
Викингур Рейкьявик:
Фридрикссон, Гудьонссон, Ватнхамар, Экрот, Гуннарссон, Ибрахимагич, Хафстейнссон, Сигурдссон, Траундарсон, Ингимюндарсон, Боргторссон
Запасные: Боргторссон, Агнарссон, Хафстейнссон, Траундарсон, Атласон, Ármann Ingi Finnbogason, Ибрахимагич, Кристинссон, Хансен, Ингимюндарсон, Аудунссон
Первый матч: 1:2
Рейналдо Juan Esteban Perea Sanchez
David Matei Эриберту Тавареш
Neves Paulo Faustino Сентельес
Университатя Крайова
Попеску, Стеванович, Скречу, Рус, Банку, Чикылдэу, Меквабишвили, Мора, Баярам, Нсимба, David Matei
Запасные: Бэсчану, Меквабишвили, Баярам, David Matei, Alexandru Gabriel Maxim, Сава, Крецу, Mihnea Gabriel Rădulescu, Denys Ioan Muntean, Мора, Стеванович, Бадель
Левски:
Вуцов, Араухо дос Сантос, Серафимов, Димитров, Neves Paulo Faustino, Лобо, Мубарик, Akram Bouras, Эвертон Бала, Рейналдо, Око-Флекс
Запасные: Neves Paulo Faustino, Asen Ivanov Mitkov, Серафимов, Эвертон Бала, Око-Флекс, Луков, Ognyan Dilyanov Vladimirov, David João Kusso, Райчев, Рейналдо, Sangaré, Stivan Yordanov Stoyanchov
Первый матч: 0:1
Црвена Звезда
Матеус, Matej Strika, Велькович, Тебо Ученна, Соль Ен У, Чам, Катаи, Крунич, Абу-Фани, Лоизу, Арнаутович
Запасные: Крунич, Абу-Фани, Гудель, Балов, Энем, Соль Ен У, Гутеша, Эракович, Dimitrije Šarić, Бруно Дуарте, Matej Strika, Лоизу
Ларн:
Фергюсон, Доннелли, Matthew Paul Ridley, Косгроув, Бент, Грэм, Галлахер, Доэрти, Макэнефф, Слоун, О’Хара
Запасные: Ласти, Грэм, Доэрти, Макэнефф, Слоун, Dylan Graham, Маги, Укек, О’Хара
Первый матч: 4:0
Yvan Ikia Dimi Петер Федерико
Гурник Забже
Шульце, Янжа, Хосема, Яницки, Сачек, Диц, Ишмаил, Урбаньски, Садилек, Yvan Ikia Dimi, Прекоп
Запасные: Прекоп, Patryk Warczak, Yvan Ikia Dimi, Wiktor Kania, Bastien Donio, Змрзлы, Бохневич, Ракочи, Диц, Садилек
Фенербахче:
Гюнок, Остервольде, Аке, Шкриньяр, Семеду, Фред, Гендузи, Актюркоглу, Асенсио, Кахведжи, Талиска
Запасные: Четин, Элмаз, Актюркоглу, Талиска, Эдерсон, Мерджан, Семеду, Асенсио, Кахведжи, Браун, Сеюнджю
Первый матч: 0:1