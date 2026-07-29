  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Кайрат» по пенальти прошел «Омонию», «Црвена Звезда» забила 5 голов «Ларну», «Фенербахче» сыграл вничью с «Гурником»

0
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Кайрат» по пенальти прошел «Омонию», «Црвена Звезда» забила 5 голов «Ларну», «Фенербахче» сыграл вничью с «Гурником»
Продолжается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов УЕФА продолжается 2-й квалификационный раунд.

28 июля КуПС проиграл «Сабаху» (0:2) в ответном матче, «Шэмрок Роверс» победили «Арарат-Армения» (2:1), но выбыли.

29 июля «Кайрат» одолел «Омонию» (1:0, по пен. 6:5), «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» (5:0), «Гурник Забже» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1).

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 15:00, Орталык Алматы
Логотип домашней команды
Кайрат
Завершен
1 - 0
Счет в серии пенальти 6 - 5
Логотип гостевой команды
Омония
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 5
Панайоту
Биркурманов
Христу
Туякбаев
Кусулос
Гуаль
Неофиту
Байбек
Андреу
Мартынович
Балковец
Оксанен
Хацийованис
Фильо
Пен
Перерыв
114’
Дьони   Неофиту
111’
Кулибали
2 доптайм
Перерыв
Африко   Широбоков
102’
96’
Марич
1 доптайм
Перерыв
Юккола   Биркурманов
80’
76’
Симич   Христу
76’
Эвандро   Кусулос
Бекболат   Туякбаев
72’
Мендонса   Байбек
72’
68’
Кулибали
Мендонса
67’
65’
Маямбела   Дьони
65’
Танкович   Хацийованис
2тайм
Перерыв
Мрынский
41’
  Фильо
37’
Касабулат   Фильо
36’
Кургин   Бекболат
36’
26’
Какулис
Юккола
24’
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Африко, Мартынович, Мрынский, Касабулат, Мендонса, Кургин, Оксанен, Юккола, Гуаль
Запасные: Калмурза, Африко, Юккола, Бекболат, Касабулат, Мендонса, Ташпулатов, Садыбеков, Буч, Adlan Nurgaliev, Тапалов, Кургин
1тайм
Омония:
Фрейтас, Балковец, Панайоту, Кулибали, Симич, Маямбела, Марич, Андреу, Эвандро, Танкович, Какулис
Запасные: Симич, Маямбела, Konstantinidis, Монтнор, Эвандро, Pantelis Michael, Дьони, Танкович, Panagiotis Christoforou, Узохо, Эйтинг
Подробнее

Первый матч: 0:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 16:00, Jonavos miesto centrinis stadionas
Логотип домашней команды
Жальгирис Каунас
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
КИ Клаксвик
Матч окончен
Сливка
90’
+3’
90’
+1’
Ханссон
Ribeiro Da Cruz   Рачич
88’
88’
Даниэльсен   Фредериксберг
88’
Браттбакк   Hustad
  Крекович
85’
79’
Sinyan   Йоханнесен
76’
Sinyan
Ренан   Кадрич
62’
Бурба   Ribeiro Da Cruz
61’
46’
Жан   Йохансен
Урега   Крекович
46’
Эдокполор   Конатар
46’
2тайм
Перерыв
37’
Жан
Толордава
37’
32’
Тельечеа
Жальгирис Каунас
Шведкаускас, Эдокполор, Лекятас, Толордава, Муташи, Бальдассарра, Урега, Сливка, Беншеб, Бурба, Ренан
Запасные: Эдокполор, Урега, Tautvydas Burdzilauskas, Эрнандес, Фиолич, Карасима, Ренан, Ribeiro Da Cruz, Сиргедас, Бурба, Микеленис
1тайм
КИ Клаксвик:
Фабрисиус Йенсен, Тельечеа, Павлович, Соренсен, Жан, Даниэльсен, Sinyan, Ханссон, Ali, Клеттскар, Браттбакк
Запасные: Näsström, Браттбакк, Martín Rodrigo González, Dávid Reynheim, Christensen, Жан, Кальсе, Юнсен, Даниэльсен, Sinyan
Подробнее

Первый матч: 0:0

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 17:00, Городской стадион Познань
Логотип домашней команды
Лех
Завершен
1 - 4
2.38xG2.27
Счет в серии пенальти 3 - 4
Логотип гостевой команды
Орхус
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Tobias Bech
Перейра
Зерра
Аньеро
Tómas Óli Kristjánsson
Козубаль
Тингагер
Сайядманеш
Арнстад
Ягелло
Пен
Перерыв
107’
Mouhammade Camara
2 доптайм
Перерыв
Аньеро
105’
+1’
100’
  Tómas Óli Kristjánsson
Муравски   Тордарсон
98’
97’
Frederik Emmery Søgaard   Tómas Óli Kristjánsson
97’
Андерсон   Зерра
  Ягелло
95’
91’
Frederik Emmery Søgaard
1 доптайм
Перерыв
90’
+3’
Каль   Mouhammade Camara
Исхак   Аньеро
88’
Волемарк   Хоканс
87’
86’
Андерсон
Гумны   Перейра
81’
Пабло Родригес   Ягелло
81’
75’
  Тингагер
70’
Богере   Stefen Erwan Tchamche
70’
Йонссон   Карстенсен
Пальма   Сайядманеш
68’
60’
Йенсен-Аббью   Christian Storch
55’
  Арнстад
2тайм
Перерыв
45’
Богере
Козубаль
40’
32’
  Tobias Bech
Лех
Лис, Гургуль, Йегбе, Монька, Гумны, Козубаль, Муравски, Пальма, Пабло Родригес, Волемарк, Исхак
Запасные: Пальма, Волемарк, Mateusz Pruchniewski, Скшипчак, Hubert Janyszka, Гумны, Исхак, Мрозек, Муравски, Пабло Родригес, Браганса Моутинью
1тайм
Орхус:
Кристиансен, Каль, Тингагер, Йенсен-Аббью, Арнстад, Tobias Bech, Йонссон, Кнудсен, Андерсон, Frederik Emmery Søgaard, Богере
Запасные: Андерсон, Oskar Skou Haugstrup, Каль, Богере, Marius van der Raad, Zander Grantzau, Йоргенсен, Йенсен-Аббью, Otto Andreas Neergaard Lyhne, Frederik Emmery Søgaard, Hamuza Sengooba, Йонссон
Подробнее

Первый матч: 4:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 17:30, Haladás Stadion
Логотип домашней команды
Хапоэль Беер-Шева
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Викингур Рейкьявик
Матч окончен
90’
+5’
Гудьонссон
Кангва
90’
+5’
Златанович
86’
  Ганах
80’
Ист   Ганах
75’
Балтакса   Давидзада
75’
74’
Траундарсон   Андрасон
74’
Ингимюндарсон   Йоунссон
74’
Хафстейнссон   Торкельссон
Перец
69’
  Ахмед
65’
63’
Хафстейнссон
61’
Фридрикссон
Вентура
58’
Niv Yehoshua   Перец
57’
55’
Ватнхамар
2тайм
Перерыв
Djibril Thialaw Diop   Ротман
36’
15’
Боргторссон   Тордарсон
9’
Ибрахимагич   Хаукссон
Хапоэль Беер-Шева
Марциано, Балтакса, Мигел Витор, Djibril Thialaw Diop, Мизрахи, Кангва, Вентура, Niv Yehoshua, Ахмед, Златанович, Ист
Запасные: Стоянов, Muhammad Abu Rumi, Niv Yehoshua, Вольфф, Леви, Ист, Amit Ohana, Itay Hazut, Канаан, Yoav Koren, Балтакса, Djibril Thialaw Diop
1тайм
Викингур Рейкьявик:
Фридрикссон, Гудьонссон, Ватнхамар, Экрот, Гуннарссон, Ибрахимагич, Хафстейнссон, Сигурдссон, Траундарсон, Ингимюндарсон, Боргторссон
Запасные: Боргторссон, Агнарссон, Хафстейнссон, Траундарсон, Атласон, Ármann Ingi Finnbogason, Ибрахимагич, Кристинссон, Хансен, Ингимюндарсон, Аудунссон
Подробнее

Первый матч: 1:2

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 17:30, Стадионул Ион Облеменко
Логотип домашней команды
Университатя Крайова
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Левски
Матч окончен
Рус
88’
87’
Рейналдо   Juan Esteban Perea Sanchez
David Matei   Эриберту Тавареш
77’
Меквабишвили   Элизор
77’
77’
Эвертон Бала   Trdin
Стеванович   Бэлуцэ
67’
Мора   Телеш
59’
Баярам   Этим
59’
55’
Око-Флекс   Сула
55’
Akram Bouras
  Рус
48’
46’
Серафимов   Макун
46’
Neves Paulo Faustino   Сентельес
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Араухо дос Сантос
  Банку
45’
+2’
Баярам
33’
26’
Neves Paulo Faustino
16’
  Neves Paulo Faustino
13’
  Эвертон Бала
9’
Серафимов
Университатя Крайова
Попеску, Стеванович, Скречу, Рус, Банку, Чикылдэу, Меквабишвили, Мора, Баярам, Нсимба, David Matei
Запасные: Бэсчану, Меквабишвили, Баярам, David Matei, Alexandru Gabriel Maxim, Сава, Крецу, Mihnea Gabriel Rădulescu, Denys Ioan Muntean, Мора, Стеванович, Бадель
1тайм
Левски:
Вуцов, Араухо дос Сантос, Серафимов, Димитров, Neves Paulo Faustino, Лобо, Мубарик, Akram Bouras, Эвертон Бала, Рейналдо, Око-Флекс
Запасные: Neves Paulo Faustino, Asen Ivanov Mitkov, Серафимов, Эвертон Бала, Око-Флекс, Луков, Ognyan Dilyanov Vladimirov, David João Kusso, Райчев, Рейналдо, Sangaré, Stivan Yordanov Stoyanchov
Подробнее

Первый матч: 0:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 18:00, Райко Митич
Логотип домашней команды
Црвена Звезда
Завершен
5 - 0
Логотип гостевой команды
Ларн
Матч окончен
79’
Грэм   Гибсон
  Букари
79’
Абу-Фани   Иванич
77’
70’
Слоун   Маккендри
Соль Ен У   Станкович
70’
Matej Strika   Тикнизян
64’
Крунич   Элшник
64’
Лоизу   Букари
63’
  Арнаутович
60’
60’
Макэнефф   Logan Wallace
60’
Доэрти   James Simpson
  Лоизу
49’
46’
О’Хара   О’Нилл
2тайм
Перерыв
  Арнаутович
45’
+4’
  Катаи
3’
Црвена Звезда
Матеус, Matej Strika, Велькович, Тебо Ученна, Соль Ен У, Чам, Катаи, Крунич, Абу-Фани, Лоизу, Арнаутович
Запасные: Крунич, Абу-Фани, Гудель, Балов, Энем, Соль Ен У, Гутеша, Эракович, Dimitrije Šarić, Бруно Дуарте, Matej Strika, Лоизу
1тайм
Ларн:
Фергюсон, Доннелли, Matthew Paul Ridley, Косгроув, Бент, Грэм, Галлахер, Доэрти, Макэнефф, Слоун, О’Хара
Запасные: Ласти, Грэм, Доэрти, Макэнефф, Слоун, Dylan Graham, Маги, Укек, О’Хара
Подробнее

Первый матч: 4:0

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 18:00, Арена Забже
Логотип домашней команды
Гурник Забже
Завершен
1 - 1
0.56xG2.63
Логотип гостевой команды
Фенербахче
Матч окончен
90’
+3’
Гендузи
90’
+2’
Фред
90’
+1’
Гринвуд
88’
Семеду   Мюльдюр
86’
Семеду
Садилек   Дурдов
81’
80’
Талиска   Айдын
Yvan Ikia Dimi   Петер Федерико
72’
70’
Актюркоглу   Мусаба
Хосема
70’
Яницки
66’
Прекоп   Лисет
63’
Диц   Хлань
63’
46’
Асенсио   Юксек
46’
Кахведжи   Гринвуд
2тайм
Перерыв
  Сачек
45’
+10’
41’
Остервольде
Янжа
28’
12’
  Талиска
Садилек
11’
Гурник Забже
Шульце, Янжа, Хосема, Яницки, Сачек, Диц, Ишмаил, Урбаньски, Садилек, Yvan Ikia Dimi, Прекоп
Запасные: Прекоп, Patryk Warczak, Yvan Ikia Dimi, Wiktor Kania, Bastien Donio, Змрзлы, Бохневич, Ракочи, Диц, Садилек
1тайм
Фенербахче:
Гюнок, Остервольде, Аке, Шкриньяр, Семеду, Фред, Гендузи, Актюркоглу, Асенсио, Кахведжи, Талиска
Запасные: Четин, Элмаз, Актюркоглу, Талиска, Эдерсон, Мерджан, Семеду, Асенсио, Кахведжи, Браун, Сеюнджю
Подробнее

Первый матч: 0:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
29 июля 18:15, Национальный стадион