Все технари чемпионата России: в 90-х часто забывали про карточки и однажды выпустили игрока после удаления

Почетный ряд.

Техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за появления на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова – не первый случай в чемпионате России, когда результат определяет дисциплинарный комитет. И не второй. И даже не третий.

Сразу поясним: в этом списке мы пропускаем технари коронавирусного периода, так как они произошли по независящим от клубов причинам.

Май 2014-го, «Зенит» – «Динамо» (техническое поражение «Зенита»)

«Зенит» принимал «Динамо» в разгар борьбы за чемпионство, но к 86-й проигрывал 2:4. В этот момент на поле прорвалась почти вся южная трибуна, фанат петербуржцев Алексей Нестеров по прозвищу Гулливер ударил по лицу защитника москвичей Владимира Граната. Матч в итоге прервали, а вскоре КДК присудил «Динамо» победу 3:0, «Зенит» обязали провести два ближайших домашних матча без зрителей, а в трех последующих играх на «Петровском» закрыли доступ на всю Южную трибуну, а еще оштрафовали клуб на миллион рублей. В том сезоне «Зенит» проиграл чемпионскую гонку ЦСКА, а «Динамо» прорвалось в квалификацию Лиги Европы.

Ноябрь-2012, «Динамо» – «Зенит» (техническое поражение «Зенита»)

И снова те же соперники. В ноябре 2012-го «Зенит» приехал в гости к «Динамо», и уже на 37-й минуте арбитр Алексей Николаев прервал игру.

Из гостевого сектора прилетела петарда во вратаря «Динамо» Антона Шунина – взорвалась прямо около него. «Зенит» пытался доказать, что бросить ее мог кто угодно, и пытался спихнуть вину на «Динамо» – как на организатора. Но петербургский клуб подписал протокол, по которому именно на трибуне B, откуда бросили петарду, располагались фанаты «Зенита».

В итоге петербуржцы получили техническое поражение, но этим все не ограничилось: и «Зенит», и «Динамо» оштрафовали и выписали по матчу без зрителей. Шунин же получил получил химический ожог роговиц и век, конъюнктивит обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижением слуха, и пропустил десять дней.

Апрель-2011, «Зенит» – ЦСКА (техническое поражение «Зенита»)

В отличие от игры с «Динамо», этот матч команды доиграли (1:1). Однако еще во время встречи выяснилось, что «Зенит» нарушил регламент – в заявке не было доморощенного игрока 1990 года рождения.

Главный тренер питерского клуба Лучано Спаллетти сначала заявил, что на нарушение клуб пошел сознательно – мол, уверены, что в регламенте прописан только штраф, поэтому «журналистам нужно лучше изучать регламент». Но это было не так – президент РФС Сергей Фурсенко заявил, что «Зенит» накажут по всей строгости. Не обманул – петербуржцам выписали технарь. «Зенит» признал ошибку и заявил, что даже не будет подавать апелляцию.

Больше всего пострадал начальник команды Владислав Радимов – его уволили и отправили помощником к Анатолию Давыдову в дубль. Также «Зенит» пообещал наказать и главного юриста клуба, который «халатно отнесся к обязанностям», но его просто оштрафовали.

Июль-2007, «Москва» – «Зенит» (техническое поражение «Москвы»)

Необычной причиной технического поражения стало появление в составе защитника Романа Губника. Команды сыграли 1 июля, «Зенит» победил 2:1 – и про игру все забыли на полтора месяца.

Но затем оказалось, что Губник вышел на поле без контракта! Срок предыдущего соглашения истек 30 июня, контракт продлили, но не зарегистрировали в РФС вовремя. «Не снимаю ответственности с тренеров нашего клуба, выпустивших на поле Губника, но ведь судейская бригада тоже должна была знать об истечении контракта футболиста и не допустить его на поле. Слава богу, что мы тогда не выиграли у «Зенита» и решение КДК не создаст нам серьезных турнирных проблем», – говорил гендиректор «Москвы» Юрий Белоус.

Июль-1999, «Алания» – «Ротор» (техническое поражение «Ротора»)

Один из самых скандальных матчей этого списка, проблемы в котором начались из-за судей. Арбитр Сергей Анохин плохо себя почувствовал и не смог продолжить игру. Его заменил лайнсмен Георгий Савчук, а его – четвертый судья (осетинский арбитр Эдуард Бегизов). И во втором тайме обновленная бригада сначала отменила гол «Ротора», а потом увидела пенальти в пользу «Алании».

Это всколыхнуло волгоградцев – они протестовали против решения, но безуспешно. Тогда в дело вступил президент «Ротора» Владимир Горюнов – на 70-й минуте он увел команду с поля. Арбитр в итоге закончил матч, а КДК присудил волгоградскому клубу технарь.

«Мы приносим извинения всем болельщикам, но просим и нас не винить в случившемся. Да, мы, может быть, и не правы, что увели команду с поля, но этой акцией хотели наконец-то привлечь внимание к тому беспределу, что творится на полях. Понимаем, что к клубу будут применены самые жесткие штрафные санкции, и к этому готовы. Но может быть, эта акция что-то перевернет в нашем футболе, изменит отношение судей не только к нам, но и к другим командам», – говорил технический директор «Ротора» Рохус Шох.

Октябрь-1996, «Лада» – «Жемчужина» (техническое поражение «Лады»)

В середине 90-х технари были обычным делом, в том числе и из-за нарушений правил дисквалификации. Полузащитник «Лады» Дмитрий Емельянов получил желтую в матче с «Зенитом» – она была для него второй, и с «Жемчужиной» не мог выходить на поле.

Возможно, все бы обошлось, потому что Емельянов начал матч в запасе. Но на 90-й минуте (при счете 1:1, который стал окончательным) тренер «Лады» Виктор Тищенко выпустил дисквалифицированного игрока на поле. И это стало поводом для технического поражения. Интересно, что дело было за три тура до конца сезона, и «Лада» на тот момент уверенно шла последней, а «Жемчужина» боролась за выживание. Тольяттинцы в итоге вылетели, а сочинцы – спаслись.

Июль-1996, «Крылья Советов» – «Жемчужина» (техническое поражение «Крыльев»)

Близкий инцидент к матчу из 2023-го – когда составляли заявку на матч, упустили, что защитник «Крыльев Советов» Александр Цыганков играть не должен из-за перебора желтых карточек (в матче с «Зенитом» он получил шестую – опять «Зенит», вот удачное совпадение для сочинцев).

Правда, разбирательство заняло три недели – только после этого КДК вынес печальный для «Крыльев» вердикт: 2:2 превратились в 0:3.

Сентябрь-1994, «Текстильщик» Камышин – КАМАЗ (техническое поражение КАМАЗа)

На 88-й минуте матча арбитр Андрей Будогосский назначил пенальти в ворота КАМАЗа при счете 0:0. Гости моментально вышли из себя – в дело даже вмешался ОМОН, чтобы защитить судью. «Текстильщик» реализовал пенальти, что только распалило команду из Набережных Челнов.

Хавбек Роберт Евдокимов (ныне тренер, заглядывал в РПЛ с «Оренбургом») обматерил Будогосского, тот его удалил – но Евдокимов отказался уходить с поля. В знак протеста ушел сам арбитр. Игру прервали, а КАМАЗу засчитали техническое поражение. Заодно клуб оштрафовали на 5 миллионов рублей, а Евдокимова дисквалифицировали на 5 матчей.

Сентябрь-1992, «Торпедо» – «Динамо-Газовик» (техническое поражение «Динамо-Газовика»)

И еще одна ошибка, как у «Пари НН». В штабе «Динамо» тоже не разобрались с карточками за две лиги. Во время летнего перерыва омичи подписали двух братьев Яркиных из «Кузбасса» – Александра и Владислава.

Они оба получили по желтой карточке во время игры в Первой лиге в первой части сезона. Оба стали регулярными игроками старта, но Александр получил желтую перед игрой с «Торпедо» – и она была для него второй в сезоне. Но в «Динамо» забыли про первую карточку, и внесли Яркина-старшего в заявку, и он отыграл все 90 минут, а москвичи победили 3:2. Правда, вскоре выяснилось, что Александр не мог играть – поэтому КДК присудил техническое поражение «Динамо». Кстати, омский клуб набрал всего 9 очков и оказался абсолютно худшей командой чемпионата в том сезоне.

Сентябрь-1992, «Динамо» Ставрополь – «Крылья Советов» (техническое поражение «Динамо»)

«Динамо» обыграло самарцев на поле – 2:0, но главный тренер «Крыльев» Виктор Антихович не упустил важную деталь. Оказалось, что в заявке «Динамо» был полузащитник Эраст Осипян, который в предыдущей встрече с «Ротором» удалился за две желтые карточки.

Более того, Осипян еще и вышел в старте – и отыграл 79 минут. Разумеется, самарцы не могли этим не воспользоваться. А по итогам сезона команды оказались соседями по таблице.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Федоренко