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«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв

Матео Кассьерра Матео Кассьерра
ЦСКА ЦСКА
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Футбол Футбол

ЦСКА выиграл у «Зенита» в 20-м туре Мир РПЛ – 1:0!

По тому, как в сезоне доминируют зенитовцы, этот результат хочется называть неожиданным. Хотя все, кто хотел бы в Премьер-лиге чемпионской гонки, точно рассчитывали как раз на армейцев и этот московский выезд лидера.

Неочевидным образом сказалось, что «Зенит» играл без травмированного Вильмара Барриоса: в опорную зону переставили Дугласа Сантоса, а главный эпизод матча связан даже не с борьбой в центре поля и отборами, а с тем, что именно Дуглас на линии своей штрафной пытался блокировать удар Федора Чалова.

Форвард ЦСКА решился пробить из не самой очевидной позиции, перед ним было довольного народу, и это в итоге помогло.

Потому что мяч попал в район плеча Сантоса, и этим касанием зенитовец только подправил ближе к углу. Выглядело так, что Михаил Кержаков взял бы удар по изначальной траектории, а вот с обновленной не справился.

Это движение Дугласа и привело к поражению «Зенита».

«Конечно, безусловно, удача на моей стороне была», – признал Федор Чалов в интервью как лучший игрок матча. И усмехнулся со словами «да-да, чуть-чуть» на вопрос о том, что ему помог рикошет.

***

Главные шансы в команде Сергея Семака были у Матео Кассьерры: в первом тайме он с близкой дистанции, когда никто не мешал, попал в Игоря Акинфеева, в концовке головой, уже при 0:1, попал в штангу.

Козыри «Зениту» не помогли: лучший в лиге по выходам на замену Густаво Мантуан, который как раз принес победу в домашнем матче, Александр Ерохин и остальные на счет не повлияли.

ЦСКА довел до победы, что особенно ценно в том числе из-за неприятной потери: только-только после травмы вернулся Игорь Дивеев, впервые вышел в РПЛ – но был вынужден уйти после получала игры, снова повреждение. Москвичи все равно не дали «Зениту» забить, победили минимально и всухую.

Для «Зенита» это всего второе поражение в сезоне, до этого проигрывали только «Ахмату» – дома в 16-м туре (1:2). И это все равно лучший результат в лиге, у «Ростова» три проигранных матча, у остальных больше.

• «Зенит» не забил тоже лишь второй раз в сезоне – не получалось тоже против «Ахмата», но в гостях, в августе сыграли 0:0. Петербуржцы все равно с отрывом самая результативная команда лиги: 53 гола за 20 матчей. У ЦСКА, например, теперь стало 35.

• ЦСКА прервал суперсерию «Зенита» против московских клубов: было 20 подряд матчей без поражений, 15 побед и пять ничьих. Армейцы первые после «Динамо» в августе 2020-го, кто из представителей Москвы победил петербуржцев, тогда тоже были минимальные 1:0. А еще ЦСКА сам выиграл у «Зенита» впервые за четыре с лишним года и лишь второй раз за 20 матчей.

В чемпионской гонке теперь семь очков разницы, потому что главный преследователь – уже не «Спартак», а «Ростов». Спартаковцы слетели на третье место из-за поражения в Оренбурге, ростовчане выиграли у «Химок».

ЦСКА – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 72 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 33), Виллиан Роша, Обляков, Здьелар, Медина (Мухин, 75), Мендес, Заболотный, Чалов.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан, Круговой (Ерохин, 82), Дуглас Сантос, Кузяев (Бакаев, 90), Вендел (Сутормин, 90), Клаудиньо (Мантуан, 74), Малком, Кассьерра.
Предупреждения:
Родригао (38), Виллиан Роша (54).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

68 комментариев

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PsichoEscape
Ответ eple
Там Реал с Барсой играют, а на главное вот это...
Так шел бы ты туда. Чего ты тут строчишь?
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Ильнур Хасанов
Ответ Вячеслав Власов
Бразильским игрокам тяжело показать свой уровень на недостаточно хорошем поле. Семак в очередной раз выглядел посмешищем, неумением что-то перестроить. Зенитовские победы это только за счет высокого индивидуального мастерства футболистов. Для РПЛ этого хватает, повезло что без еврокубков там Семак выглядел бы еще смешнее
Он каждый год смешно там выглядел. Бюджет как Лейпцига, а может и больше. А играют как колхоз.
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Райан Гослинггг
Чалов в основном лежал на газоне и кричал. Забил случайно благодаря рикошету и медлительности Кержакова. В общем то по-прежнему не уровень сборной.
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eple
Там Реал с Барсой играют, а на главное вот это...
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Ильнур Хасанов
Смотреть росс футбол это каторга, скорости я быстрее хожу чем они бегут с мячом
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суперолег
То есть не ЦСКА выиграл, а зенит проиграл?
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mihail.gvozdev2020
По нормальному матч должен был закончиться вничью,так как футбола с обеих сторон не получилось,но залетел дурачок. САНТОСА нужно было менять --- куча обрезов. Посмеялся, когда сказали, что поле укатывали катком. На таких полях даже в регби не играют. Армейцам победа была нужнее.
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Далер Гайнеев
Ответ fellx
Успокойся, что за стокгольмский синдром у питерских? В ЛЧ за Брюгге болели, что бы не стыдно было за проигрышь, а теперь диферамбы ЦСКА пишете) ЦСКА проблемная команда в тильте, просто собралась на один матч отодрать политпроект, не удивлюсь если проиграют следующий матч
Не страдай так сильно, пусть твои тушинские додики хотя бы Оренбург научаться обыгрывать
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Контрольный выстрел
Ответ Колбаскер тут
Не было никаких шансов у Зенита. У ЦСКА их тоже не было. У ЦСКА залетел дурачок, у Зенита не залетел, вот и вся игра
У Оренбурга тоже 3 не залетело((
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Контрольный выстрел
Автор, не переживай, Миллер уже оплатил звездочку 👻
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Женя Григорьев
Спасибо Дзюбе , что привёз в РПЛ целый Рио-де-Жанейро
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Дядя Гор
Ответ YOKODZUMA
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чтобы раньше закончить,набив хороший отрыв. А так 7 это не 10 отрыв.
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Честный контроль
Чалов сегодня доказал что является одним из лучших напов в России.Если вообще не лучшим.А физрук пусть в сборной играет с лавочниками.
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LLiriKK
Наконец-то парни собрались, причём тогда, когда это особенно нужно! Хочется верить, что с этого момента дела пойдут лучше, ведь в чемпионате ситуацию нужно исправлять, а матчей подобных недавнему сочинскому больше не будет. Безволия сегодня у нас точно не было.
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justbored
Ответ YOKODZUMA
Ну а чего еще писать? Как все команд кроме одной борются за... А за что бороться то? Из еврокубков ссаными тряпками выгнали.
Европоцентричность играет злую шутку? А всё от упадка образования.
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dmitry.tchidakin
ЦСКА молодец. Началов красавец
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YOKODZUMA
Ответ Дядя Гор
Зенит словно доигрывает. Отрыв есть,конкуренты оступаются, но по игре и желанию,а главное мысли Зенит словно ленивый кот.
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YOKODZUMA
Ответ Ghost Ghost
думал зенит соберёт фулхауз с 7 бразильцами в составе, но не в этот раз...
Они ж уже россияне. Да и исправление регламента не за горами
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YOKODZUMA
Ответ justbored
Ну нету никакой чемпионской гонки, нету. К чему этот саспенс.
Ну а чего еще писать? Как все команд кроме одной борются за... А за что бороться то? Из еврокубков ссаными тряпками выгнали.
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воен
Федя сегодня был в огне: в центре поля раскидывал мячи, в штрафной соперника кидал между ног, на фланге смещался и бил. Карпину привет!
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Вячеслав Власов
Бразильским игрокам тяжело показать свой уровень на недостаточно хорошем поле. Семак в очередной раз выглядел посмешищем, неумением что-то перестроить. Зенитовские победы это только за счет высокого индивидуального мастерства футболистов. Для РПЛ этого хватает, повезло что без еврокубков там Семак выглядел бы еще смешнее
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justbored
Ну нету никакой чемпионской гонки, нету. К чему этот саспенс.
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Николай Иванов
Игра была равна
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Glamm
И это матч "грандов российского футбола" ? Унылая тягомотина без моментов со случайным голом на кривом поле. Одни бегали, вторые катали вату. Ватокаты на сегодняшний день чемпионы. Грустно
+4
-3
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Роман Ляпин
Ответ Александр Беляков
Сейчас будет миллион статей о проигрыше Зенита. Всё таки такое событие для Москвы )
1 поджопник + 1 подзатыльник за неделю от московских )) Согласись хорошая тенденция намечается)
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