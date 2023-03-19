«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв

ЦСКА выиграл у «Зенита» в 20-м туре Мир РПЛ – 1:0!

По тому, как в сезоне доминируют зенитовцы, этот результат хочется называть неожиданным. Хотя все, кто хотел бы в Премьер-лиге чемпионской гонки, точно рассчитывали как раз на армейцев и этот московский выезд лидера.

Неочевидным образом сказалось, что «Зенит» играл без травмированного Вильмара Барриоса: в опорную зону переставили Дугласа Сантоса, а главный эпизод матча связан даже не с борьбой в центре поля и отборами, а с тем, что именно Дуглас на линии своей штрафной пытался блокировать удар Федора Чалова.

Форвард ЦСКА решился пробить из не самой очевидной позиции, перед ним было довольного народу, и это в итоге помогло.

Потому что мяч попал в район плеча Сантоса, и этим касанием зенитовец только подправил ближе к углу. Выглядело так, что Михаил Кержаков взял бы удар по изначальной траектории, а вот с обновленной не справился.

Это движение Дугласа и привело к поражению «Зенита».

«Конечно, безусловно, удача на моей стороне была», – признал Федор Чалов в интервью как лучший игрок матча. И усмехнулся со словами «да-да, чуть-чуть» на вопрос о том, что ему помог рикошет.

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Главные шансы в команде Сергея Семака были у Матео Кассьерры: в первом тайме он с близкой дистанции, когда никто не мешал, попал в Игоря Акинфеева, в концовке головой, уже при 0:1, попал в штангу.

Козыри «Зениту» не помогли: лучший в лиге по выходам на замену Густаво Мантуан, который как раз принес победу в домашнем матче, Александр Ерохин и остальные на счет не повлияли.

ЦСКА довел до победы, что особенно ценно в том числе из-за неприятной потери: только-только после травмы вернулся Игорь Дивеев, впервые вышел в РПЛ – но был вынужден уйти после получала игры, снова повреждение. Москвичи все равно не дали «Зениту» забить, победили минимально и всухую.

• Для «Зенита» это всего второе поражение в сезоне , до этого проигрывали только «Ахмату» – дома в 16-м туре (1:2). И это все равно лучший результат в лиге, у «Ростова» три проигранных матча, у остальных больше.

• «Зенит» не забил тоже лишь второй раз в сезоне – не получалось тоже против «Ахмата», но в гостях, в августе сыграли 0:0. Петербуржцы все равно с отрывом самая результативная команда лиги: 53 гола за 20 матчей. У ЦСКА, например, теперь стало 35.

• ЦСКА прервал суперсерию «Зенита» против московских клубов: было 20 подряд матчей без поражений, 15 побед и пять ничьих. Армейцы первые после «Динамо» в августе 2020-го, кто из представителей Москвы победил петербуржцев, тогда тоже были минимальные 1:0. А еще ЦСКА сам выиграл у «Зенита» впервые за четыре с лишним года и лишь второй раз за 20 матчей.

В чемпионской гонке теперь семь очков разницы, потому что главный преследователь – уже не «Спартак», а «Ростов» . Спартаковцы слетели на третье место из-за поражения в Оренбурге, ростовчане выиграли у «Химок».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев