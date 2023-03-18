Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад
Раньше так же не забил Сафонову.
В конце первого тайма «Локомотив» проигрывал «Краснодару» 0:2, но создавал моменты. Вот только реализовать их никак не получалось. Не помог даже пенальти, назначенный за фол Сперцяна на Смольникове.
К мячу подошел Дзюба – и исполнил прямо по методичке «Как не надо бить пенальти». Слабенький удар низом, но не совсем по центру. Вратарь Агкацев без особых проблем забрал мяч.
«Безобразный первый тайм, провалили, и в конце еще точку не забил. Вообще кошмар. Пока ничего не получается. Пенальти? Ничего не помню, сам не понял, чего сделал», – сказал Дзюба в перерыве.
Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропускал матч из-за болезни, а 2,5 года назад голкипер брал пенальти от Дзюбы ровно в такой же манере. Тогда «Зенит» обыграл «Краснодар», но Артем не реализовал 11-метровый. Что называется, найдите 10 отличий.
Это второй незабитый пенальти для Дзюбы подряд. В ноябре 2021-го Артем не реализовал 11-метровый в ворота «Мольде» в Лиге чемпионов – потащил Йохан Далин.
Да и вообще статистика не радует: из последних 9 пенальти – 5 не забито.
Впрочем, во втором тайме «Локо» отыгрался и без помощи пенальти, а Дзюба оформил гол+пас.
- Дата проведения
- 18 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 29 Алонсо, 0:2 – 39 Кордоба, 1:2 – 47, автогол Волков, 2:2 – 51 Глушенков, 3:2 – 65 Дзюба.
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Локомотив –
Лантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Пиняев, Карпукас (Живоглядов, 74), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Дзюба.
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Краснодар –
Агкацев, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Кривцов, 84), Сперцян, Баняц (Черников, 68), Волков, Кордоба, Олусегун (Баши, 80), Кобнан Дэвид (Петров, 68).
- Предупреждения:
- Кобнан Дэвид (16), Смольников (21), Карпукас (43), Тикнизян (45), Рамирес (56), Жемалетдинов (61), Кордоба (66), Щетинин (87).
- Удаления:
- Рамирес (63), Смольников (72).
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Но он слишком скромный парень, похоже, как и брат.
даже великие не забивали пенки
и месси и криштиану и рауль и клозе и т.д. и т.п.
каждый может переволноваться
каждый может слишком уж поверить в себя
Но пенальти это почти всегда лотерея.
Если только ты не робот и не кладёшь 10 из 10 в паутину.