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Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад

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Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
Станислав Агкацев Станислав Агкацев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Футбол Футбол

Раньше так же не забил Сафонову.

В конце первого тайма «Локомотив» проигрывал «Краснодару» 0:2, но создавал моменты. Вот только реализовать их никак не получалось. Не помог даже пенальти, назначенный за фол Сперцяна на Смольникове.

К мячу подошел Дзюба – и исполнил прямо по методичке «Как не надо бить пенальти». Слабенький удар низом, но не совсем по центру. Вратарь Агкацев без особых проблем забрал мяч.

«Безобразный первый тайм, провалили, и в конце еще точку не забил. Вообще кошмар. Пока ничего не получается. Пенальти? Ничего не помню, сам не понял, чего сделал», – сказал Дзюба в перерыве.

Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропускал матч из-за болезни, а 2,5 года назад голкипер брал пенальти от Дзюбы ровно в такой же манере. Тогда «Зенит» обыграл «Краснодар», но Артем не реализовал 11-метровый. Что называется, найдите 10 отличий.

Это второй незабитый пенальти для Дзюбы подряд. В ноябре 2021-го Артем не реализовал 11-метровый в ворота «Мольде» в Лиге чемпионов – потащил Йохан Далин.

Да и вообще статистика не радует: из последних 9 пенальти – 5 не забито.

Впрочем, во втором тайме «Локо» отыгрался и без помощи пенальти, а Дзюба оформил гол+пас.

Локомотив – Краснодар 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
18 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Алонсо, 0:2 – 39 Кордоба, 1:2 – 47, автогол Волков, 2:2 – 51 Глушенков, 3:2 – 65 Дзюба.
ЛокомотивЛантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Пиняев, Карпукас (Живоглядов, 74), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Дзюба.
КраснодарАгкацев, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Кривцов, 84), Сперцян, Баняц (Черников, 68), Волков, Кордоба, Олусегун (Баши, 80), Кобнан Дэвид (Петров, 68).
Предупреждения:
Кобнан Дэвид (16), Смольников (21), Карпукас (43), Тикнизян (45), Рамирес (56), Жемалетдинов (61), Кордоба (66), Щетинин (87).
Удаления:
Рамирес (63), Смольников (72).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

19 комментариев

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Александр Никитин
Ответ Максим Пантелеев
Футбол Дзюбы вообще не про футбол.
Ты смотрел матчи то его за Зенит,когда он с Азмуном,Халком,Дриусси играл? Он не только головой скидывает - как можно подумать )). Он играет в пас неплохо,забивает,играет в перепас,умно пропускает и т.д..... тебе надо комплексы свои лечить((((
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Александр Никитин
Ответ Максим Пантелеев
потом тупо фартануло.Он сам как обычно ничего для гола не создал. Ты бы с метра сам забил.
Как обычно фартануло и ничего сам не сделал)))))) !!! Круто)) и он больше всех забил в России! Просто фартануло))) . Вот такие у нас тупые Експэрты и специалисты футбола))))))
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Nikolay Rybalchenko
С кем не бывает. Но все же молодец, пас+гол.
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Hilperico
Да, многим посетителям спортса придется купить стулья взамен сгоревших. У Дзюбы в Локо получается.
+1
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Superkenguroo
Ответ kossen
Может уже например Пиняева сделать пенальтистом?
Там есть Антон.
Но он слишком скромный парень, похоже, как и брат.
+2
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Эммаусянин
Ответ Серый
Хорошо, что дежа-вю не было перед матчем с Краснодаром
Ну он же не красно-белый, поэтому и западло)))
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Максим Пантелеев
Ответ Gaiar
Мда, футбол не для вас
Футбол Дзюбы вообще не про футбол.
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interested
А можно было озаглавить: "снова решил исход матча", - злорадство помешало.
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Gaiar
Ответ Максим Пантелеев
потом тупо фартануло.Он сам как обычно ничего для гола не создал. Ты бы с метра сам забил.
Мда, футбол не для вас
+7
-1
+6
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spaispower
Ответ Dark.Babysitter
у всех бывает даже великие не забивали пенки и месси и криштиану и рауль и клозе и т.д. и т.п. каждый может переволноваться каждый может слишком уж поверить в себя Но пенальти это почти всегда лотерея. Если только ты не робот и не кладёшь 10 из 10 в паутину.
5 из 9 это "переволноваться"?
+10
0
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nick1
не 0пускай руки малыш
0
-3
-3
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Максим Пантелеев
Ответ Dark.Babysitter
Потом исправился. Молодец. Отработал весь матч от и до.
потом тупо фартануло.Он сам как обычно ничего для гола не создал. Ты бы с метра сам забил.
+4
-11
-7
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Серый
Хорошо, что дежа-вю не было перед матчем с Краснодаром
+1
0
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Dark.Babysitter
Ответ kossen
Может уже например Пиняева сделать пенальтистом?
у всех бывает
даже великие не забивали пенки
и месси и криштиану и рауль и клозе и т.д. и т.п.
каждый может переволноваться
каждый может слишком уж поверить в себя
Но пенальти это почти всегда лотерея.
Если только ты не робот и не кладёшь 10 из 10 в паутину.
0
-4
-4
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Dark.Babysitter
Потом исправился. Молодец. Отработал весь матч от и до.
+8
-2
+6
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Плацкарт Вагоныч
Зато засадил победный гол! 🚂 ⚽️ 💪🏻
+5
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mahurat
Увесистый комплект: из-под Дзюбы забили гол, потом не забил пенальти, передача и победный гол. Веселенький матч!
+8
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kossen
Может уже например Пиняева сделать пенальтистом?
+5
-1
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Максим Пантелеев
В теле Дзюбы одновременно живут бабушка и фартовый мужичок из гаражей.
+28
-4
+24
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