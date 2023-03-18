Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад

Раньше так же не забил Сафонову.

В конце первого тайма «Локомотив» проигрывал «Краснодару» 0:2, но создавал моменты. Вот только реализовать их никак не получалось. Не помог даже пенальти, назначенный за фол Сперцяна на Смольникове.

К мячу подошел Дзюба – и исполнил прямо по методичке «Как не надо бить пенальти». Слабенький удар низом, но не совсем по центру. Вратарь Агкацев без особых проблем забрал мяч.

«Безобразный первый тайм, провалили, и в конце еще точку не забил. Вообще кошмар. Пока ничего не получается. Пенальти? Ничего не помню, сам не понял, чего сделал», – сказал Дзюба в перерыве.

Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропускал матч из-за болезни, а 2,5 года назад голкипер брал пенальти от Дзюбы ровно в такой же манере. Тогда «Зенит» обыграл «Краснодар», но Артем не реализовал 11-метровый. Что называется, найдите 10 отличий.

Это второй незабитый пенальти для Дзюбы подряд. В ноябре 2021-го Артем не реализовал 11-метровый в ворота «Мольде» в Лиге чемпионов – потащил Йохан Далин.

Да и вообще статистика не радует: из последних 9 пенальти – 5 не забито.

Впрочем, во втором тайме «Локо» отыгрался и без помощи пенальти, а Дзюба оформил гол+пас.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович