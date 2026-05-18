  • Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о достижениях Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России в сезоне-2025/26 – под руководством Семака «Зенит» завоевал 7-й титул за последние восемь лет.

«У меня не было ощущения, что в «Зените» могли бы быть изменения в тренерском штабе в случае неудачи в этом сезоне. Тренерская работа такова, что всегда все венчает результат. Когда его нет, работодатели предпринимают какие-то действия.

Что касается Сергея Богдановича, то что теперь говорить, если он в очередной раз выиграл чемпионство. Остается только его поздравить. Не хочется говорить, что было бы, потому что есть факт. Сколько раз он выиграл РПЛ за последние восемь лет? Семь. Легенда!» – сказал Алаев.

"Они ничего не показали в Европе, вылетая от Брюгге и Бенфики" - сказали фаны спартака, у которых 0 международных трофеев за всю историю и которые ради титула 2017 слили АЕК Ларнаке 🫠
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
💯%
Чтобы "ничего не показывать в Европе", нужно туда для начала попасть...
Семак не просто легдарный тренер. Он ещё и легендарный игрок. Тут вчера горели пятые точки от того, что Семак почти догнал Романцева и его посмели сравнить с последним. Романцев несомненно великий тренер, но Семак вполне уже сейчас может сравниться с ним в этом. Он как игрок взял 5 чемпионств с 3 разными клубами, обладатель кубка России, и 3-х суперкубков. Помимо 7 чемпионств в качестве тренера за 8 лет, ещё 2 кубка и 5 суперкубков! Так что хейтеры, как бы вы там не поносили Богданыча, он великий игрок и тренер по меркам РФПЛ. И да, он точно уже по величию догнал Романцева.
Ответзаблокированному пользователю
Во влажных мечтах если только догнал
Ответзаблокированному пользователю
ни когда не сравнится потому что у зенита миллионы денег которых не было у Романцева
В этом году вроде как бы Семак с не самыми сильными игроками титул взял. Обычно в списке бомбардиров зенитовских игроков много вверху было, и потому всё понятно.
А в этом - Соболев, Глушенков, Мостовой ... И то не то чтобы прямо высоко. Из легионеров лучший Энрике - 22-28 место со статой 6+3. Так себе для лучшего легионера клуба.

Получается, командной игрой что ли титул взяли, индивидуальных лидеров то как бы и нет.
Семак - Семь. Самое время сменить клуб.
Сейчас минусов наловлю, но по чесноку- один титул подарил Краснодар Зениту(победа над Динамо), второй титул- Динамо Зениту(победа над Краснодаром)
