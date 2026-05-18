Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»

Алаев о Семаке: семь побед в РПЛ за последние 8 лет – легенда!.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о достижениях Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита ».

Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России в сезоне-2025/26 – под руководством Семака «Зенит» завоевал 7-й титул за последние восемь лет.

«У меня не было ощущения, что в «Зените» могли бы быть изменения в тренерском штабе в случае неудачи в этом сезоне. Тренерская работа такова, что всегда все венчает результат. Когда его нет, работодатели предпринимают какие-то действия.

Что касается Сергея Богдановича, то что теперь говорить, если он в очередной раз выиграл чемпионство. Остается только его поздравить. Не хочется говорить, что было бы, потому что есть факт. Сколько раз он выиграл РПЛ за последние восемь лет? Семь. Легенда!» – сказал Алаев.