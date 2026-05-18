Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о достижениях Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».
Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России в сезоне-2025/26 – под руководством Семака «Зенит» завоевал 7-й титул за последние восемь лет.
«У меня не было ощущения, что в «Зените» могли бы быть изменения в тренерском штабе в случае неудачи в этом сезоне. Тренерская работа такова, что всегда все венчает результат. Когда его нет, работодатели предпринимают какие-то действия.
Что касается Сергея Богдановича, то что теперь говорить, если он в очередной раз выиграл чемпионство. Остается только его поздравить. Не хочется говорить, что было бы, потому что есть факт. Сколько раз он выиграл РПЛ за последние восемь лет? Семь. Легенда!» – сказал Алаев.
Чтобы "ничего не показывать в Европе", нужно туда для начала попасть...
А в этом - Соболев, Глушенков, Мостовой ... И то не то чтобы прямо высоко. Из легионеров лучший Энрике - 22-28 место со статой 6+3. Так себе для лучшего легионера клуба.
Получается, командной игрой что ли титул взяли, индивидуальных лидеров то как бы и нет.