«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

Слова.

Стадионы РПЛ выглядят все тоскливее – и, разумеется, это не нравится и футболистам. Все больше игроков и тренеров клубов РПЛ говорят о проблеме Fan ID. 207 болельщиков на «Торпедо», чуть более 2600 человек на первом домашнем матче ЦСКА весной, меньше 10 тысяч суммарно на двух играх «Спартака» – играть в такой тишине не так приятно, как при заполненных трибунах.

К середине марта высказались девять капитанов клубов РПЛ.

Руслан Магаль из «Факела»: «Я не понимаю, зачем он нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи.

Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация. Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов».

Защитника «Спартака» Георгий Джикия – вообще один из главных противников Fan ID в российском футболе. Он неоднократно критиковал введение карты болельщика: «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других – нет? Почему это так происходит? Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. Но в этой истории [с Fan ID] я на их стороне».

Легенда ЦСКА Игорь Акинфеев тоже не молчит – и удивляется, что Fan ID нужно оформлять и футболистам.

«Болельщики – это праздник футбола, везде и всегда. Про Fan ID: когда ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и 10 минут идет по автобусу [проверяет Fan ID]... Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: «Может, еще карманы вывернуть?»

Но болельщики – это основное. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола, спорта. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем. Спортивные мероприятия должны быть полностью открыты. Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то считает это оскорбительным».

Даниил Фомин («Динамо»): «Если мы ходим в театр и на хоккей без каких-то документов, то так же хочется и на футбол. Хотелось бы, чтобы Fan ID не было и болельщики приходили. Атмосфера ужасная? Конечно. Хочется играть при полных трибунах».

Матвей Сафонов («Краснодар»): «Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет. Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места».

Данил Глебов («Ростов»): «Думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч, а на игру без Fan ID пришло 28 тысяч. Все очевидно и все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело».

Бернард Бериша («Ахмат»): « Я не слышал о бойкоте из-за Fan ID . Но я считаю, что клубы нуждаются в фанатах. Без их поддержки это не футбол. Когда на стадионе мало болельщиков, игрокам становится скучно. Никто не кричит, никто ничего не скандирует. В такие моменты мы чувствуем себя не в своей тарелке. Игроки не сконцентрированы на 100%, некоторые думают: «Даже если я сыграю плохо, меня все равно никто не увидит». Так быть не должно. К примеру, когда мы играем против больших команд, поддержка фанатов просто огромна. Но, когда матчи не такие интересные, ее меньше. И это тоже причина, по которой мы теряем очки в таких играх».

Дмитрий Баринов («Локомотив»): «Поддержка трибун [в Кыргызстане на матче сборной] – [была] супер. Давно не играл с такой поддержкой, особенно с учетом Fan ID. На «Локомотив» немного болельщиков ходит, но все равно… Здесь поддерживает народ, а в России из-за Fan ID – нет».

Эрик Бикфалви («Урал»): «Мы потеряли очень много болельщиков. На больших матчах стадион был забит под завязку, а теперь в лучшем случае заполняется лишь наполовину. Я знаю ситуацию и в курсе, что болельщики отказываются оформлять Fan ID. Это их выбор, который я уважаю. Но, возможно, ситуация изменится – нам нужны болельщики».

Александр Солдатенков («Крылья Советов»): «Да, эмоционально по-другому чувствуешь себя на домашних матчах, когда никто... Вернее не никто, но достаточно малое количество людей приходит на стадион. Не приходят наши фанаты, которые бойкотируют матчи из-за Fan ID. Это не на руку нам. Я бы хотел, чтобы все вернулось в то состояние, как было раньше, до этого сезона».

Кто еще против Fan ID? Карпин, Федотов, Иванов и другие

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин говорит о Fan ID очень давно: «Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: «Когда мы пришли в ЦСКА, активная часть фанатов еще была на трибунах. Их единение, поддержка – грандиозно. Этого на самом деле не хватает. Матчи теряют огромную аудиторию. Уже понятно, чего это стоит для футбола. Мы говорим о развитии, об уходе от госфинансирования – а как это делать без болельщиков?».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Конечно, мы очень скучаем [по поддержке фанатов], наша победа — это благодарность тем болельщикам, которые пришли, и благодарность «Виражу» за поддержку. Они всегда нас поддерживают и поддерживали. Вы знаете, по каким причинам они не присутствуют сегодня, и их отсутствие, конечно, сказывается — это и шумовая поддержка, и антураж, который присутствует на «Газпром Арене», — нам всем этого не хватало.

Мы все очень верим и надеемся, что этот вопрос разрешится, что та принципиальность, которая сейчас есть у всех фанатских движений всех клубов, достигнет какого-то компромисса с руководителями и мы найдём путь для выхода из ситуации. Фанаты, безусловно, украшают футбол».

Босс «Урала» Григорий Иванов: «Не так все очень хорошо. Хотя, говорят, причина в погоде. Нет, люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Надо тогда это делать везде. В театрах, например. Почему именно футболистам внесли ограничения? Народ мучается и болельщиков на стадион не заманишь. Не думаю, что покупка квартир и машин даст положительный эффект».

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко: «Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить».

Форвард «Спартака» Александр Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории».

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук: «Не понимаю [смысл Fan ID]. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика. У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально».

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «Меня оштрафуют и выгонят из клуба. Если на трибуны посмотреть, там и так уже все видно. У нас, понимаешь, бюджетный клуб, и очень трепетно к этим моментам относятся. Посещаемость говорит сама за себя, могу только это сказать».

А есть те, кто за?

Да, и среди них даже капитаны РПЛ. Например, Кирилл Гоцук из «Пари НН».

«Это сложившийся закон. Я бы хотел, чтобы все фанаты прошли через процедуру оформления карты болельщика и приходили на наш стадион в максимально разрешённом количестве. Больше даже добавить нечего. Лично я ещё не получил. Пойду, как наш генеральный директор Равиль Камильевич Измайлов, в МФЦ и сделаю».

Равиль Нетфуллин из «Торпедо» не выступил за, но сказал о безнадежности бойкотов: «Его уже точно никто не отменит, закон принят. Так что дело каждого болельщика – ходить стадион или нет. Конечно, нам их не хватает».

Его одноклубник Артем Самсонов: «Отношусь к этой мере спокойно, против вообще ничего не имею. Мне без разницы, что там за законы. Мне сказали сделать – я сделаю».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков, Виталий Тимкив