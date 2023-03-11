«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской
Давняя вражда.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская пришла в гости к «Коммент.Шоу» Повестка была обширная (вот, например, разбор слов про иск Лассана Диарра), но самая яркая часть – про Зарему!
«Она никакой должности никогда в жизни не занимала. У нее должность – рожать детей. Она эскортница. Она официально это в газете написала, в интервью: «Я бывшая эскортница. Только умная», – сказала Смородская.
«Смородская – это Мостовой в юбке». Зарема ответила быстро и жестко
Салихова очень оперативно парировала.
«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – сказала Зарема в комментарии Sport24.
Чуть позже Салихова дополнила свою мысль – получилось еще жестче.
«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – заявила жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Смородская назвала угрозы Заремы смешными
Экс-президент «Локо» нашла чем ответить на дерзость Заремы – однако новых аргументов не нашла.
«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.
Салихова говорила, что работала в эскорте?
Нет, в интервью Ксении Собчак Зарема наоборот опровергала эти слухи. В том же разговоре Салихова приводила слова фанатов, которые ее поддерживали: «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница».
Смородская просто вырвала цитату из контекста.
Вражда Смородской и Заремы началась с фраз про «пустое место» и «полных с замедленной реакцией»
Летим в августа 2021-го – время расцвета телеграм-канала Заремы.
Тогда бывший президент «Локо» отреагировала на решение спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова об уходе из клуба: «Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь».
Ответ прилетел мгновенный: «Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая».
А дальше перестрелка, которая периодически активизировалась и затихала.
Смородская о предложении Заремы привлечь женщин-судей в РПЛ: «Глупости какие-то! Специалист по футболу – Зарема Салихова. Бесплатный цирк».
В августе 2022-го Зарема комментировала перемены в «Спартаке» так: «Дай им повод, они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового».
Ответ Смородской – снова про цирк: «Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк!»
И снова Смородская: «Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она ни при чем в успехах «Спартака»
И снова Смородская – реакция на слова Заремы о том, что «Зенит» любыми способами ведут к трофеям и звездам: «Комментировать слова Заремы Салиховой – это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!»
И снова Зарема (аргументы удивительно однообразны): «Я толстых не люблю (фраза про агента Тимура Гурцкая) – это отсутствие дисциплины. Если у человека нет заболеваний, конечно.
– К Ольге Смородской это тоже относится?
– А то, ха-ха»
Федотов объяснил реплику про «прыгало». Зарема тут же парировала – назвала его поступок блистательным
«Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола». Прощальная колонка Заремы Салиховой
«Федун попросил передать, чтобы вы особо не трогали Зарему». Бывший владелец «Спартака», каким вы его не знали
Фото: youtube.com/Коммент.Шоу; youtube.com/Осторожно: Собчак; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф
Полная....
Доживи до её лет... Смородская кстати, не особо здоровая с виду.
А ведь про бабу Олю есть что сказать, та косячила будь здоров, а Зарема не может.
Умственные способности сильно преувеличены.
помощницей важных мужчин потом - вот тут ЗАРЕМА могла-б порыться....
Топлю за Зарему, конечно. Про спиртовую горелку и млевшую от Карпина бабку, которой сбагривали неликвид, это прям прекрасно.