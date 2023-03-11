«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

Давняя вражда.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская пришла в гости к «Коммент.Шоу» Повестка была обширная (вот, например, разбор слов про иск Лассана Диарра), но самая яркая часть – про Зарему!

«Она никакой должности никогда в жизни не занимала. У нее должность – рожать детей. Она эскортница. Она официально это в газете написала, в интервью: «Я бывшая эскортница. Только умная», – сказала Смородская.

«Смородская – это Мостовой в юбке». Зарема ответила быстро и жестко

Салихова очень оперативно парировала.

«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – сказала Зарема в комментарии Sport24.

Чуть позже Салихова дополнила свою мысль – получилось еще жестче.

«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – заявила жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Смородская назвала угрозы Заремы смешными

Экс-президент «Локо» нашла чем ответить на дерзость Заремы – однако новых аргументов не нашла.

«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.

Салихова говорила, что работала в эскорте?

Нет, в интервью Ксении Собчак Зарема наоборот опровергала эти слухи. В том же разговоре Салихова приводила слова фанатов, которые ее поддерживали: «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница».

Смородская просто вырвала цитату из контекста.

Вражда Смородской и Заремы началась с фраз про «пустое место» и «полных с замедленной реакцией»

Летим в августа 2021-го – время расцвета телеграм-канала Заремы.

Тогда бывший президент «Локо» отреагировала на решение спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова об уходе из клуба: «Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь».

Ответ прилетел мгновенный: «Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая».

А дальше перестрелка, которая периодически активизировалась и затихала.

Смородская о предложении Заремы привлечь женщин-судей в РПЛ: «Глупости какие-то! Специалист по футболу – Зарема Салихова. Бесплатный цирк».

В августе 2022-го Зарема комментировала перемены в «Спартаке» так: «Дай им повод, они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового».

Ответ Смородской – снова про цирк: «Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк!»

И снова Смородская: «Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она ни при чем в успехах «Спартака»

И снова Смородская – реакция на слова Заремы о том, что «Зенит» любыми способами ведут к трофеям и звездам: «Комментировать слова Заремы Салиховой – это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!»

И снова Зарема (аргументы удивительно однообразны): «Я толстых не люблю (фраза про агента Тимура Гурцкая) – это отсутствие дисциплины. Если у человека нет заболеваний, конечно.

– К Ольге Смородской это тоже относится?

– А то, ха-ха»

Фото: youtube.com/Коммент.Шоу; youtube.com/Осторожно: Собчак; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф