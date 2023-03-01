ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Впитал с молоком матери наши традиционные ценности». Интервью Дзюбы понравилось только депутатам

Василий Уткин Василий Уткин
Константин Генич Константин Генич
Артем Дзюба Артем Дзюба
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Роман Терюшков Роман Терюшков
Дмитрий Селюк Дмитрий Селюк
Футбол Футбол

Все реакции.

Артем Дзюба 110 минут откровенно общался с Нобелем Арустамяном, а журналисты, тренеры, агенты и депутаты реагировали на интервью.

Собрали основные мнения.  

Дзюба обсудил работу Малафеева. Малафеев предположил, что Дзюбе нужен психиатр

Цитата Дзюбы о том, как при Малафееве в «Зените» не задержался Арсен Захарян: «Ни для кого не секрет, что Малафеев сказал Арсену, что у тебя агент не тот, должен быть другой агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть».

Ответ Малафеева в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году. Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».

Он добавил: «Некоторые его [Дзюбы] высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра».

Дзюба критиковал агентов. Агент Селюк рекомендует читать книжки

Это предшествовало цитате о Малафееве. Дзюба сказал: «В моем понимании агент – старший брат, второй отец, человек, который за твои интересы будет убиваться и умирать. За твои интересы, а не за свои и какие-то делишки с клубом. Когда у тебя все прекрасно и хорошо, агенты рядом. Это подтвердит любой игрок. Многие побоятся и промолчат, но так оно и есть.

Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе. Мы же выбираем ребят не из тех, кто лучше, а из тех, у кого агент, с которым удобнее работать».

Агент Дмитрий Селюк ответил на это Sport24: «Если бы ему повезло с представителями и агентами, то Артем однозначно играл бы в Европе. Дело не в том, что агенты с детства что-то вдалбливают футболистам. Видимо, Дзюба немного недопонимает, значит, надо прочитать пару книжек. Агенты существуют и в шоу-бизнесе, и в кино, и в Голливуде.

Вот футболист тренируется с семи лет, но знает ли он все юридические тонкости? Футбольный агент – человек, который помогает в карьере, обеспечивает юридическое сопровождение. Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал бы Артему уйти на пике после ЧМ. Но футболист сам захотел играть в деньги».

Конфликт Дзюбы и Генича: что ответил комментатор и почему удивился Уткин

Дзюба и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич спорили на количество голов Ивана Сергеева за «Зенит». Правда, в конце прошлого сезона Артем негативно отреагировал на публичные разговоры об этом: «Константин Генич как желтая пресса. Для меня это позорно, честно».

Сейчас Дзюба объяснил: «Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня [разрешение] получил – не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл. Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа».

«Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать». Полностью – тут.

Генич отреагировал в телеграме: «Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал».

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

• Василий Уткин прочел все это – и опубликовал пост в телеграм-канале:

«Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам «раз на раз»: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу. Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну к чему все это?»

• Реакция Тимура Журавеля в телеграме: «Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства. Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее».

• Что написал в своем канале Роман Нагучев: «Это интервью – новое подтверждение, что почти каждый спортсмен живет в вакууме. Слишком узкий круг общения. Нет места и времени увидеть жизнь как она есть. Таков уж быт профессии. Дзюба рассуждает как подросток, признается в этом и рассматривать разговор придется именно так. Взрослый поговорил с наивным 15-летним малым, у которого скоро первая любовь, институт, разочарования, удачи. Все впереди, в общем-то».

Нагучев, упоминая неспортивную жизнь, привел пример Рио Фердинанда, который организовал фонд помощи футболистам с посткарьерной депрессией: «Надо признать, она [неспортивная жизнь] очень интересная. Артем узнает, когда вырастет. Его ждут потрясающие открытия. Это неизбежно».

Дзюба поддержал Владимира Путина. Это очень понравилось Валуеву, Моннсону и Терюшкову

Цитата Дзюбы: «Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем. Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо. Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело»

• Депутат Госдумы Роман Терюшков доволен. Он сказал в интервью Sport24: «Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности. То, что происходит на коллективном Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, не определившихся с тем, кто он, мужчина или женщина, – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей».

• Бывший боец MMA Джефф Монсон так ответил «РБ Спорт»: «Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию. Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это».

• А вот что считает Николай Валуев: «Если им [публичным людям] дорога Родина и родные болельщики, фанаты и почитатели таланта, то им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, благодаря которым они стали такими известными. Это долг гражданина и Человека. Поэтому в каждом таком случае я рад, что так происходит. Соответственно, и за Артема».

• Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил «РБ Спорт»: «Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь».

Еще одна цитата – про бразильский «Зенит». Конечно, согласны не все

Дзюба высказался о «Зените»: «Не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было.

В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое. Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт». Полный вариант – здесь.

• Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин сказал «Чемпионату»: «Хотелось бы, чтобы Дзюба выразился конкретнее. И зачем ему русский костяк? Как определить русский костяк? Это сколько человек – три, пять или семь? Может, русский костяк у «Зенита» и есть – просто он сидит в запасе.

В «Зените» все делается правильно для результата. Посмотрите, какие есть достижения за последнее время. Не только первые места: число зрителей на стадионе, экономика – сколько клуб заработал в Лиге чемпионов. Если нет результата, то как клубу зарабатывать?»

• Агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия коротко высказался для Legalbet: «Это его мнение. Я его мнение, конечно, уважаю. Мне нечего больше сказать».

• Максим Деменко сказал в интервью «Газета.Ru»: «Артем в этой ситуации хотел сказать о том, что многие футболисты российские не играют, не попадают в состав из-за этого. Но это проблема «Зенита». Но это решение руководства, оно приняло такой путь. И пока этот путь действует: «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России. Значит, все правильно».

• Дмитрий Радченко подвел итог для «РБ Спорт»: «Мы все знаем Артема Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьезно к его таким выражениям не стоит относиться».

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

Фото: globallookpress.com / Maksim Konstantinov /  Alexander Kulebyakin / Dmitry Golubovich; vk.com/teryushkovri; instagram.com/genichkonstantin

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VinniHok
Ответ Deathember
НАШИ ценности. Господи, да какие НАШИ, если ИХ дети учатся в Европе и США. И деньги у многих там же. Отвратные лицемеры
Как эти отвратительные лицемеры смогли пойти на конфронтацию с странами где учатся их дети, где они держат деньги. Я понимаю, что для твоего трухлявого либерального мозга это сложно, но все таки подумай, не кажется ли тебе это странно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыкола
Двоякое чувство. Все эти депутаты недалеко ушли по умственному развитию от рукастого и вызывают отвращение. А с другой стороны рукастый подпалил пердаки либероты. Весь день пытаются потушить и не могут. И плюс и минус)))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
А о каких традиционных ценностях говорит Терюшков? Он хоть в курсе, какие в России традиционные ценности, которые он так отчаянно защищает?

Налицо видно, что он не разбирается в сабже, со всех точек зрения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Тактаров
С каких пор ананировать стало нашими традиционными ценностями?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kenny_182
Свали из Локомотива, дятел!
Какими нужно было быть идиотами, чтобы эту говорящую безмозглую голову взять в команду?! 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Агенты и комментаторы зачастую - мерзкие персоны, они могут копаться в грязном белье, наживаться на клубах и игроках, вызывать негатив в массах, это правда. Но факт в том, что по интеллекту они далеко впереди большинства футболистов. Они намного умнее, более подкованы и адаптированы к массам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В. Порзингис
Вот вроде Дзюба высказался против представителей ЛГБТ. Но главным геям страны интервью понравилось. Парадокс
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
Говорящее полено хороший инфоповод подкинуло.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9_volk
в постфутбольном будущем у рукаку есть два пути - либо депутат гд, либо мостовой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
Дзюба с депутатами этими молодцы. Забирают все внимание на себя))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eltempo87
По моему интервью может не понравится только маргиналам с спортса
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
Надо было 1 апреля выпускать интервью, как раз в день дурака.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bet1972
Они все не тонут никогда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathember
НАШИ ценности. Господи, да какие НАШИ, если ИХ дети учатся в Европе и США. И деньги у многих там же. Отвратные лицемеры
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Советский Комиссар
Не совсем понятно почему быдлецо из редакторской клепануло эту статью
Интервью не должно нравиться/не нравиться
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
ого 8 тысяч лайков от депутатов...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
azar800@mail.ru
интересно а депутаты знают, что папа Дзюбы родом из Полтавы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cuba
"Предателя клуба" всегда поддержат предатели страны, IMHO. Это нормально, ага (не надо путать с "государством").
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Шамиль Шамшетдинов
Нобель сделал первый день весны ярче и теплее!
Пирс Морган, eat your heart out!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всё знаю
Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал бы Артему уйти на пике после ЧМ.(с)
Селюк настолько идиот, что советует игроку уходить в 30 лет?)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шамиль Шамшетдинов
Нобель сделал первый день весны ярче и теплее!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
makar251
так уровень развития один и тот же)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Отправлять к психиатру, советовать читать книжки, обвинять в инфантилизме - это абсолютно взрослый уровень ведения дискуссии, конечно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
экономика – сколько клуб заработал в Лиге чемпионов....
Ха-ха...ну да назначить чемпиона в кабинете, который выступает потом в ЛЧ, за что гнилой запад платит деньги....Вот это экономика по питерски...
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sprmn
Из всего 1,5 часового интервью про политику было 2 - 3 минуты. Но спортс бы не был спортсом если бы свой агит проп не выводил бы на главную страницу.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий