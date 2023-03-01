«Впитал с молоком матери наши традиционные ценности». Интервью Дзюбы понравилось только депутатам

Все реакции.

Артем Дзюба 110 минут откровенно общался с Нобелем Арустамяном, а журналисты, тренеры, агенты и депутаты реагировали на интервью.

Собрали основные мнения.

Дзюба обсудил работу Малафеева. Малафеев предположил, что Дзюбе нужен психиатр

Цитата Дзюбы о том, как при Малафееве в «Зените» не задержался Арсен Захарян: «Ни для кого не секрет, что Малафеев сказал Арсену, что у тебя агент не тот, должен быть другой агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть».

Ответ Малафеева в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году . Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».

Он добавил: «Некоторые его [Дзюбы] высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра ».

Дзюба критиковал агентов. Агент Селюк рекомендует читать книжки

Это предшествовало цитате о Малафееве. Дзюба сказал: «В моем понимании агент – старший брат, второй отец, человек, который за твои интересы будет убиваться и умирать. За твои интересы, а не за свои и какие-то делишки с клубом. Когда у тебя все прекрасно и хорошо, агенты рядом. Это подтвердит любой игрок. Многие побоятся и промолчат, но так оно и есть.

Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе. Мы же выбираем ребят не из тех, кто лучше, а из тех, у кого агент, с которым удобнее работать».

Агент Дмитрий Селюк ответил на это Sport24: «Если бы ему повезло с представителями и агентами, то Артем однозначно играл бы в Европе. Дело не в том, что агенты с детства что-то вдалбливают футболистам. Видимо, Дзюба немного недопонимает, значит, надо прочитать пару книжек. Агенты существуют и в шоу-бизнесе, и в кино, и в Голливуде .

Вот футболист тренируется с семи лет, но знает ли он все юридические тонкости? Футбольный агент – человек, который помогает в карьере, обеспечивает юридическое сопровождение. Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал бы Артему уйти на пике после ЧМ. Но футболист сам захотел играть в деньги».

Конфликт Дзюбы и Генича: что ответил комментатор и почему удивился Уткин

Дзюба и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич спорили на количество голов Ивана Сергеева за «Зенит». Правда, в конце прошлого сезона Артем негативно отреагировал на публичные разговоры об этом: «Константин Генич как желтая пресса. Для меня это позорно, честно».

Сейчас Дзюба объяснил: «Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня [разрешение] получил – не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл. Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа».

«Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать». Полностью – тут.

Генич отреагировал в телеграме: «Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема . Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал».

• Василий Уткин прочел все это – и опубликовал пост в телеграм-канале:

«Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам «раз на раз»: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу. Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну к чему все это?»

• Реакция Тимура Журавеля в телеграме: «Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства. Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее».

• Что написал в своем канале Роман Нагучев: «Это интервью – новое подтверждение, что почти каждый спортсмен живет в вакууме. Слишком узкий круг общения. Нет места и времени увидеть жизнь как она есть. Таков уж быт профессии. Дзюба рассуждает как подросток, признается в этом и рассматривать разговор придется именно так. Взрослый поговорил с наивным 15-летним малым, у которого скоро первая любовь, институт, разочарования, удачи. Все впереди, в общем-то ».

Нагучев, упоминая неспортивную жизнь, привел пример Рио Фердинанда, который организовал фонд помощи футболистам с посткарьерной депрессией: «Надо признать, она [неспортивная жизнь] очень интересная. Артем узнает, когда вырастет. Его ждут потрясающие открытия. Это неизбежно».

Дзюба поддержал Владимира Путина. Это очень понравилось Валуеву, Моннсону и Терюшкову

Цитата Дзюбы: «Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем. Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо. Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело»

• Депутат Госдумы Роман Терюшков доволен. Он сказал в интервью Sport24: « Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности . То, что происходит на коллективном Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, не определившихся с тем, кто он, мужчина или женщина, – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей».

• Бывший боец MMA Джефф Монсон так ответил «РБ Спорт»: «Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию. Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это ».

• А вот что считает Николай Валуев: «Если им [публичным людям] дорога Родина и родные болельщики, фанаты и почитатели таланта, то им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, благодаря которым они стали такими известными. Это долг гражданина и Человека. Поэтому в каждом таком случае я рад, что так происходит. Соответственно, и за Артема».

• Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил «РБ Спорт»: «Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь».

Еще одна цитата – про бразильский «Зенит». Конечно, согласны не все

Дзюба высказался о «Зените»: «Не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было.

В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое. Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт». Полный вариант – здесь.

• Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин сказал «Чемпионату»: «Хотелось бы, чтобы Дзюба выразился конкретнее. И зачем ему русский костяк? Как определить русский костяк? Это сколько человек – три, пять или семь? Может, русский костяк у «Зенита» и есть – просто он сидит в запасе.

В «Зените» все делается правильно для результата. Посмотрите, какие есть достижения за последнее время. Не только первые места: число зрителей на стадионе, экономика – сколько клуб заработал в Лиге чемпионов. Если нет результата, то как клубу зарабатывать?»

• Агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия коротко высказался для Legalbet: «Это его мнение. Я его мнение, конечно, уважаю. Мне нечего больше сказать».

• Максим Деменко сказал в интервью «Газета.Ru»: «Артем в этой ситуации хотел сказать о том, что многие футболисты российские не играют, не попадают в состав из-за этого. Но это проблема «Зенита». Но это решение руководства, оно приняло такой путь. И пока этот путь действует: «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России. Значит, все правильно».

• Дмитрий Радченко подвел итог для «РБ Спорт»: «Мы все знаем Артема Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьезно к его таким выражениям не стоит относиться».

Фото: globallookpress.com / Maksim Konstantinov / Alexander Kulebyakin / Dmitry Golubovich; vk.com/teryushkovri; instagram.com/genichkonstantin