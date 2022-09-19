Защитник «Динамо» Саба Сазонов выбрал сборную Грузии, а не России. Он родился в Петербурге и вызывался в молодежку

Мама – грузинка.

Защитник «Динамо» Саба Сазонов решил играть за сборную Грузии.

На прошлой неделе 20-летний Саба попал в список игроков, вызванных в молодежную сборную России на товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

Но на этот сбор Сазонов не поедет. Клубный телеграм-канал «Динамо» подтвердил вызов защитника в молодежку Грузии на матчи с Португалией и Турцией.

В январском интервью «Матч ТВ» имеющий грузинское гражданство Саба говорил, что с ним связывались представители молодежных сборных России и Грузии, но на тот момент он еще не определился с выбором.

«Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола», – сказал тогда футболист.

Сазонов родился в Петербурге, его мама – грузинка

Выпускник академии «Зенита» рассказывал о грузинских корнях в интервью клубному сайту:

«Я наполовину грузин по маминой линии. Родители познакомились в Петербурге, куда мама переехала из Грузии, – у них, кстати, 29 января был праздник, 20 лет со дня встречи. Папа был младше, влюбился в нее, начал ухаживать, добиваться. Через год родился я, еще через год – мой брат Давид. А меня назвали Саба – мама с папой решили: раз у сына будет русская фамилия, Сазонов, то имя должно быть грузинское.

Я очень люблю Грузию, скучаю по ней. Уже третий год не получается съездить туда из-за плотной занятости, а теперь и пандемии. А в детстве мы с братом даже некоторое время жили там – родители специально делали так, чтобы мы чувствовали себя как дома в обеих странах и оба языка были для нас родными.

Мама родом из Самтредиа, но родня разбросана по всей стране: от Тбилиси до Батуми. Куда бы ты ни приехал, заходишь в любой дом, а там, скорее всего, твой какой-нибудь четвероюродный брат по линии сестры маминой бабушки. И как только слышат, что ты сын Нино Нишнианидзе, сразу усаживают за стол, на котором такое количество еды, которое в России можно было бы съесть за месяц. И отказаться нельзя – это неуважение, да и вкусно».

Что говорят в молодежке России?

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛтренерский и административный штабы команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – цитирует ТАСС тренера молодежной сборной Михаила Галактионова.

Правда, по информации «Чемпионата» Сазонов принял решение еще до вызова в российскую молодежку. «РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее – пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришел вызов в молодежную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», – цитируеют источник.

А отец Сабы Андрей Сазонов заявил Sport24, что и контактов с российской молодежкой толком не было: «Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России. Информация, о которой сейчас говорят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха – ложь. У Сабы не было никаких контактов с Галактионовым».

На всякий случай: а Сазонов сможет потом выступать за сборную России?

«Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет, – сказал спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком. – Есть исключения, которые практически никогда не работают. То есть если он сыграет за главную сборную Грузии, то он точно поменяет статус на легионера и за сборную России выступать уже не сможет.

Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодежная, то он имеет возможность все еще выбирать между Россией и Грузией.

Если он сыграет официальную игру за молодежную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионерским. Один раз через FIFA он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение FIFA».

Саба Сазонов быстро прогрессирует: в этом сезоне сыграл уже восемь матчей за «Динамо» – больше, чем за весь предыдущий. Контракт с московским клубом до 2024-го – по информации «Матч ТВ», менять команду защитник не планирует.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; VK/zenit