Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости

1. Сборная России одержала непростую победу над Никарагуа в товарищеском матче, хотя почти весь второй тайм отыграла в большинстве . Матвей Сафонов пропустил нелепый гол – сухих матчей нет с 2024 года . У команды Карпина первая победа за три матча, хотя сам тренер не очень и доволен . Быстров вообще назвал такую игру позором , хотя тренер Никарагуа восхитился уровнем российской сборной .

2. Японка Каори Сакамото выиграла золото на ЧМ по фигурному катанию, стала 4-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Камилы Валиевой.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии одержали победу в парах . В танцах на льду после ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

3. Фанаты «Барселоны» в ужасе: Рафинья в сборной получил травму двуглавой мышцы бедра и возвращается в расположение клуба. Вингер пропустит пять недель .

4. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил против женских ММА .

5. В честь Лионеля Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» .

6. Футболисты сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе

7. В Кубке Гагарина СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии, «Салават» обыграл «Автомобилист» и теперь ведет 2-1. Все результаты дня – здесь .

8. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго» (6:1), «Детройт» был сильнее «Баффало» (5:2).

9. Иржи Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» , обыграв Артура Фиса на турнире в Майами. Во втором полуфинале Янник Синнер победил Александра Зверева.

10. НБА. «Бостон» с 26+12 от Тейтума обыграл «Атланту», 33+15+12 от Йокича помогли «Денверу» справиться с «Ютой» и другие результаты .

11. Евгения Кузнецова за жест орального секса отстранили на один матч Кубка Гагарина.

12. Алексей Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз.

13. Анастасия Халили одержала победу в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Увате.

14. В «Ред Булл» недовольны тем, что Макс Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции.

Цитаты дня

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Максим Храмцов: «Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может»

Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»

Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»

Ирина Роднина: «Прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный. Мы все страдаем, что нет интернета, но тогда и слова такого никто не знал»