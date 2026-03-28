  Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости

1. Сборная России одержала непростую победу над Никарагуа в товарищеском матче, хотя почти весь второй тайм отыграла в большинстве. Матвей Сафонов пропустил нелепый гол – сухих матчей нет с 2024 года. У команды Карпина первая победа за три матча, хотя сам тренер не очень и доволен. Быстров вообще назвал такую игру позором, хотя тренер Никарагуа восхитился уровнем российской сборной.

2. Японка Каори Сакамото выиграла золото на ЧМ по фигурному катанию, стала 4-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Камилы Валиевой.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии одержали победу в парах. В танцах на льду после ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

3. Фанаты «Барселоны» в ужасе: Рафинья в сборной получил травму двуглавой мышцы бедра и возвращается в расположение клуба. Вингер пропустит пять недель.

4. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил против женских ММА.

5. В честь Лионеля Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами».

6. Футболисты сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе

7. В Кубке Гагарина СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии, «Салават» обыграл «Автомобилист» и теперь ведет 2-1. Все результаты дня – здесь.

8. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго» (6:1), «Детройт» был сильнее «Баффало» (5:2). 

9. Иржи Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса», обыграв Артура Фиса на турнире в Майами. Во втором полуфинале Янник Синнер победил Александра Зверева.

10. НБА. «Бостон» с 26+12 от Тейтума обыграл «Атланту», 33+15+12 от Йокича помогли «Денверу» справиться с «Ютой» и другие результаты

11. Евгения Кузнецова за жест орального секса отстранили на один матч Кубка Гагарина.

12. Алексей Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз.

13. Анастасия Халили одержала победу в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Увате.

14. В «Ред Булл» недовольны тем, что Макс Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции.

Цитаты дня

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Максим Храмцов: «Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может»

Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»

Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»

Ирина Роднина: «Прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный. Мы все страдаем, что нет интернета, но тогда и слова такого никто не знал»

Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»
сегодня, 02:02
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Мавританию, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия одолела Швейцарию 4:3
сегодня, 02:14
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
вчера, 22:51
Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
вчера, 22:43
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
вчера, 22:26
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
вчера, 22:17
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
вчера, 21:59
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
вчера, 21:54
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
вчера, 21:44
Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»
20 минут назад
Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении, сообщил Мусаев: «У Эдика небольшое повреждение»
36 минут назад
Александр Головин: «Я по России всегда скучал и скучаю. По какой еде? Пусть будет борщ»
50 минут назад
Тиаго Алькантара: «При Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия. Преимуществом «Ливерпуля» был прессинг: как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки»
сегодня, 03:15
Зырянов о продлении контракта с Шиловым: «Прогресс Вадима очевиден: он не боится никого и идет напролом»
сегодня, 02:50
Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в «Зенит» — ошибка»
сегодня, 01:38
«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне
сегодня, 01:24
Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»
сегодня, 00:18
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
вчера, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
вчера, 21:09
