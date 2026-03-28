Александр Головин: «Я по России всегда скучал и скучаю. По какой еде? Пусть будет борщ»

Головин: я по России всегда скучал и скучаю.

Полузащитник «Монако » и сборной России Александр Головин признался, что скучает по Родине.

— Какие впечатления от возвращения в Россию [на товарищеские матчи]?

— Рад тут находиться. Всегда рад вернуться в Россию, увидеться с ребятами. Я по России всегда скучал и скучаю — это никуда не ушло.

— По какой еде скучаете?

— Пусть будет борщ, — сказал Головин.