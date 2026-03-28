Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»

Глебов после 3:1 с Никарагуа: расстроился из‑за своей игры.

Хавбек сборной России Кирилл Глебов недоволен своей игрой в товарищеском матче против Никарагуа (3:1), в котором из-за него был удален защитник соперников.

— Не было какой‑то конкретной установки в перерыве. Но когда ты играешь в большинстве, то, конечно, получаешь преимущество. Надо было этим пользоваться.

— Расскажи о моменте с удалением.

— Я проткнул мяч и получил по ноге. Наверное, красная справедливая.

— Были моменты еще забить…

— Раз не забил, значит, мастерства не хватило. Потому что моменты были убойные. Расстраиваюсь, должен забивать такие моменты.

— Кажется, что ты не в лучшем настроении после матча.

— Связано с моей игрой. Команда играла хорошо. Расстроился больше из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать, — сказал Глебов.