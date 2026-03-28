Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»
Глебов после 3:1 с Никарагуа: расстроился из‑за своей игры.
Хавбек сборной России Кирилл Глебов недоволен своей игрой в товарищеском матче против Никарагуа (3:1), в котором из-за него был удален защитник соперников.
— Не было какой‑то конкретной установки в перерыве. Но когда ты играешь в большинстве, то, конечно, получаешь преимущество. Надо было этим пользоваться.
— Расскажи о моменте с удалением.
— Я проткнул мяч и получил по ноге. Наверное, красная справедливая.
— Были моменты еще забить…
— Раз не забил, значит, мастерства не хватило. Потому что моменты были убойные. Расстраиваюсь, должен забивать такие моменты.
— Кажется, что ты не в лучшем настроении после матча.
— Связано с моей игрой. Команда играла хорошо. Расстроился больше из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать, — сказал Глебов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
Он всерьёз думает, что этот матч кто-то смотрел? )
