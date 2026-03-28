Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении, сообщил Мусаев: «У Эдика небольшое повреждение»
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что полузащитник Эдуард Сперцян может вернуться в расположение «быков» из-за травмы, полученной во время сбора национальной команды Армении.
«У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернется он или нет», — сказал Мусаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
