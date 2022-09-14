Спаслись, но вылетели по пенальти от «Звезды» Дмитрия Комбарова

После двух раундов Фонбет Кубка России «Амкал» встретился со «Звездой» из Санкт-Петербурга, которую тренирует Дмитрий Комбаров. Бывший защитник «Спартака», кстати, признался, что его в медиафутбол звали раз 10, но он всегда отказывался.

«Амкал» сыграл 2:2, но вылетел в серии пенальти (2:4).

«Амкал» пропустил с быстрого штрафного без свистка – эпизод превратился в скандал

Матч начался с гола «Амкала» – на 15-й минуте Сергей Киряков замкнул подачу Михаила Прокопьева на дальней.

У Прокопа уже третий голевой пас в Кубке России, он – лучший ассистент турнира. Кстати, в прошлом сезоне никто не оформил больше трех ассистов, а столько было, например, у Павлюченко, Чалова и Макарова.

Медиакоманда недолго вела в счете. На 24-й минуте «Звезда» быстро разыграла штрафной без свистка – игроки «Амкала» не были готовы к удару. Судья гол засчитал.

Такой гол спровоцировал много споров .

«Судья не должен был засчитывать первый гол? Я не знаю, не разбираюсь. Да не, я не должен был выключаться, команда не должна была выключаться», – высказался вратарь «Амкала» Александр Маменко.

• Вот так оценил эпизод экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Нельзя было засчитывать гол в ворота «Амкала»:

1. После фиксации нарушения правил арбитр начал что-то объяснять игрокам «Амкала», и, соответственно, они все выключились из эпизода.

2. Мяч был введен в игру не с того места. После нарушения мяч прокатился 1,5-2 метра.

Правильное решение: отмена гола и повтор штрафного удара по свистку».

• Создатель и полузащитник «Амкала» Герман El Classico после матча заявил, что напишет протест на судейство в РФС и КДК:

«Не знаю, повлечет ли это что-то. С «Зорким» написали, что пенальти должен был быть назначен. Нам ответили, что судья ошибся. Мы считаем, что здесь тоже были ошибки. Напишем письмо – посмотрим, какой придет ответ. Благо мы всем все доказали даже вдесятером».

Жестче всех – полузащитник «Амкала» Антон Чужой, он схватил еще и красную карточку в концовке.

«Судьи ######! Пусть они умрут в этом эфэнэловском футболе, который куплен .

Как он нам первый гол засчитал? Второй гол – с офсайда. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе».

«Амкал» спас концовку даже в меньшинстве – но теперь не смог по пенальти

«Звезда» давила весь первый тайм, но защитникам «Амкала» и вратарю Маменко удавалось отбиваться. На перерыв профессионалы все-таки ушли ведя в счете – арендованный у «Крыльев» Дмитрий Великородный классно попал в дальнюю девятку (2:1).

«Амкал» отбивался, «Звезда» создавала моменты – такой расклад сохранялся и во втором тайме. К тому же на 83-й минуте прилетело удаление.

Но даже так «Амкал» спасся. Немного повезло: болбой случайно выкинул на поле второй мяч прямо во время неточной подачи в штрафную, судья дал разыграть спорный, а с него навес улетел шикарно – в штрафной Виктор Блатов разобрался и классно загнал под перекладину от рук вратаря. 2:2!

Так «Амкал» перевел игру в серию пенальти. Но в этот раз, в отличие от первого раунда против «Зоркого», не затащили: вратарь «Звезды» Владимир Мухин взял два удара и явно наслаждался происходящим.

Команда Дмитрия Комбарова прошла дальше, а «Амкал» остался непобежденным в основное время, но все-таки остановился в третьем раунде Кубка России.

Это было классно!

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»