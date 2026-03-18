  «Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости

1. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на выезде вырвал победу над «Манчестер Сити» (2:1) – Бернарду получил красную уже на 20-й минуте, а Винисиус сделал дубль и потроллил фанатов «горожан», вспомнив их баннер. «Челси» снова был разгромлен «ПСЖ» (0:3), на этот раз дома – Матвей Сафонова сделал 9 сэйвов. «Арсенал» на своем поле спокойно справился с «Байером» (2:0). Сказка норвежского «Буде-Глимт» закончилась – в гостях крупно проиграли «Спортингу» (0:5), зато российский вратарь Никита Хайкин установил рекорд по числу сэйвов за один сезон в ЛЧ.

2. Сборную Марокко признали победителем Кубка Африки. Конфедерация африканского футбола засчитала Сенегалу техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля в финале.

3. «Краснодар» дома разнес ЦСКА (4:0) в ответом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Защитник армейцев Матеус Рейс был удален в конце первого тайма – перед угловым он несколько раз ударил в грудь плечом Валентина Пальцева. На 63-й минуте судья удалил с поля еще одного бразильца из московской команды – Мойзес Барбоза получил две желтые подряд: повалил Джона Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с арбитром. ЦСКА проиграл три матча подряд и 5 из 6 последних, но тренер Фабио Челестини не сдается: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе».

4. В FONBET КХЛ «Лада» победила «Амур» (5:2), «Авангард» обыграл «Динамо» Минск (4:3 ОТ).

5. НХЛ. «Тампа» обыграла «Сиэтл» (6:2), Кучеров набрал 3+2, вышел на 2-е место в гонке бомбардиров и повторил рекорд по числу сезонов со 110+ очками для игроков из Европы. «Каролина» проиграла «Коламбусу» (1:5), несмотря на 25-й гол Свечникова в сезоне. «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:3), Подколзин забросил 16-ю шайбу в сезоне, Орлов набрал 1+1 (гол – первый за 34 матча). Все результаты дня – здесь

6. Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени, Анастасия Халили – 2-я, Ульяна Черепанова – 3-я.

7. НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо», «Миннесота» победила «Финикс» и другие результаты

8. Пишут, что Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России. Но это не точно. Зато первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа».

9. Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику (страна готова принять) из США. Посол Ирана в Мексике заявил: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии». Однако ФИФА, кажется, не перенесет матчи сборной Ирана – это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы.

10. Новости фигурного катания. Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове, главную роль исполнит Кирилл Зайцев («Движение вверх»). Григорий Родин получил разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за команду Германии, россиянин будет кататься в дуэте с Дарьей Гримм. Камила Валиева посетила Московскую неделю моды.

11. Криминальная хроника. На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Даниила Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, задержана соучастница разбоя; 20-летний игрок отправлен в СИЗО до 15 мая. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности; адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина.

12. «Брайтон» должен был бить пенальти в матче с «Арсеналом», так решила комиссия АПЛ. В третий раз в сезоне лондонцы, лидирующие в чемпионате Англии, избежали пенальти в матчах, выигранных с разницей в один мяч.

Цитаты дня:

Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»

Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»

Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»

Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»

Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»

443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»

Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»

Смолов о красной карточке защитника «Ростова» Мелехина: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень»

Гельмут Марко: «Новые правила «Ф-1» слишком сложные. Нужно вернуться к настоящим гонкам»

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
⚾⚾⚾ А в бейсболе новый чемпион.
Сборная Венесуэлы выиграла Мировую Классику. Это их первый международный титул с 1959 года.
По ходу турнира только одно поражение - на групповом этапе против Доминиканы, в, пожалуй, самом зрелищном матче этого турнира.
В плей-офф - победы над прошлыми чемпионами-японцами в четвертьфинале (8-5) и главной сенсацией турнира - Италией в полуфинале (4-2).
Вишенка на торте - идеально отыгранный матч против суперзвёздных американцев. Хоумран Абреу, клатч Санохи и Суареса в девятом иннинге, идеальная работа питчеров, давших американцам сделать только три(!) хита за всю игру.
3-2 в финале против США, точно как японцы три года назад.
🔥🇻🇪🔥
⚾⚾⚾ А в бейсболе новый чемпион. Сборная Венесуэлы выиграла Мировую Классику. Это их первый международный титул с 1959 года. По ходу турнира только одно поражение - на групповом этапе против Доминиканы, в, пожалуй, самом зрелищном матче этого турнира. В плей-офф - победы над прошлыми чемпионами-японцами в четвертьфинале (8-5) и главной сенсацией турнира - Италией в полуфинале (4-2). Вишенка на торте - идеально отыгранный матч против суперзвёздных американцев. Хоумран Абреу, клатч Санохи и Суареса в девятом иннинге, идеальная работа питчеров, давших американцам сделать только три(!) хита за всю игру. 3-2 в финале против США, точно как японцы три года назад. 🔥🇻🇪🔥
Венесуэла 🇻🇪 сильнее США 🇺🇸. Только не говорите Трампу
Венесуэла 🇻🇪 сильнее США 🇺🇸. Только не говорите Трампу
Да как бы его кондрашка не хватила =)
Американцы в Майами, дома(!), проигрывают(!) в бейсбол(!) венесуэльцам(!). А после церемонии награждения включили гимн Венесуэлы, так там чуть ли не полстадиона его пело 😄
дойдя до пункта 11 и прочитав «Криминальная хроника» в голове заиграла музыка
дойдя до пункта 11 и прочитав «Криминальная хроника» в голове заиграла музыка
Но это уже совсем другая история...
дойдя до пункта 11 и прочитав «Криминальная хроника» в голове заиграла музыка
Фразеологическая катастрофа. Посоветуйтесь с филологом, если русский у Вас родной, конечно.
А, если не родной, - с учителем русского языка.
От такого кровь из глаз.
дайте Челистини поработать!
3+2 у Кучерова - ну какое это событие?!
Африканская история ужасов |
убийство, ограбление, насилие. Против футбола и справедливости. Успехов в обжалование этого грабежа
Реал хорош, Сафонов великолепен, Марокко-кабинет и картон
Доннарума 1:5, Сафонов 8:2.
Слишком уж очень удобный Сити для Реала, особенно сейчас.
Абсолютная безидейность в атаке. Одни лишь попытки чисто физически продавить по флангам (Доку и Ко)
Пэпу точно пора валить.
Все же разговоры о «перепузырености» АПЛ крайне верны.
пару слов о Мойзесе ЦСКовском. речь не о карточке, чувак просто вышел наносить ущерб сопернику, просто хам, это портит лигу.
Реал победил Сити. Краснодар разнес ЦСКА. Жизнь хорошаааааааа
