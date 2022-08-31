Нереальный проход Ильзата Ахметова, после которого хочется кричать «Анкара Месси! Анкара Месси!»

Фантастический гол.

«Краснодар» обыграл «Химки» в первом туре группового этапа Кубка России (2:0) и подарил нам главный хайлайт среды. На 40-й минуте Ильзат Ахметов подхватил мяч на левом фланге, уложил троих соперников на краю штрафной, а потом, приблизившись к вратарской, изящно закинул мяч в дальнюю девятку Виталия Гудиева. Да, именно закинул.

Наслаждайтесь.

Так красиво, что пройдемся покадрово.

Конечно, первая ассоциация – с дриблингом Месси. «Матч! Премьер» даже наложил на проход Ахметова знаменитый комментарий «Анкара Месси, Анкара Месси».

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А откуда вообще пошло «Анкара Месси»?

В Аргентине «Анкара Месси» – одно из главных прозвищ Лео. Постарался местный комментатор

Один из самых эпохальных голов Лео – в ворота «Хетафе» в 2007-м после сольного прохода. Этот момент давно в истории: аргентинец подхватил мяч в центре и протащил до чужих ворот, попутно оставляя соперников на газоне и добив вратаря элегантным ложным замахом.

«Барса» так обожает этот гол, что даже сделала часовую версию.

В июне 2021-го гол снова оказался в топ-чартах. Блогерша из Аргентины Лукита Родригес репостнула в соцсетях видео и заметила, что комментатор безудержно повторяет «Анкара Месси, Анкара Месси». Эта фраза так завирусилась, что превратилась в прозвище, и через пару дней на аргентинских телеканалах Лео называли только так.

На самом деле диктор говорил на каталанском «Encara Messi» – переводится как «По-прежнему Месси» и не имеет никакого отношения к Турции.