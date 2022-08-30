Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!

Мощно.

Похоже, «Химки» продолжают оставаться самым турбулентным клубом РПЛ. 10 августа подмосковный клуб уволил Сергея Юрана, хотя команда набрала 7 очков после четырех туров и шла явно выше предсезонных ожиданий.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии [с Юраном]. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», – такой фразой сопроводил отставку тренера куратор «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Хотя еще в мае он настаивал, что союз Юрана и «Химок» – «всерьез и надолго». Правда, через пару дней после отставки Юрана Терюшков выступил с пророческими словами: «Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз».

Юран же получил компенсацию за расторжение (33 миллиона рублей), грозно реагировал на слухи про отставку из-за договорняка, но заявил, что про причины увольнения у руководства не спрашивал.

Команду принял Николай Писарев – и после первой же игры Терюшков снова выдал достойную фразу: «Времени на выстраивание команды у Николая Николаевича [Писарева] нет, он получил конфетку в золотой обертке, поэтому если все дальше так пойдет, он должен сам делать выводы».

«Химки» при Писареве проиграли все три матча – «Ахмату», «Локомотиву» и «Сочи» с общим счетом 2:10.

27 августа Терюшков снова наехал на тренерский штаб: «Результаты последних трех игр, мягко говоря, не радуют. У нас сейчас какая-то деградация, мы не прогрессируем – это точно. Если не улучшатся результаты, команда продолжит проигрывать, то да, Писарев может быть уволен. В любом случае, в ближайших двух играх командой будет руководить действующий тренерский штаб, но наше сотрудничество будет краткосрочным, если «Химки» не начнут набирать очки».

А 29 августа медиа вышли с инсайдом: уже в среду могут уволить и Писарева, и генерального директора Дмитрия Ульянова. А главный кандидат на пост... Сергей Юран.

В «Химках» постоянная неразбериха: регулярно меняют тренеров и менеджеров

В «Химках» бешеная текучка кадров. За 4,5 года командой руководили 10 тренеров:

Юрий Красножан (09.02.2018 – 01.06.2018) – меньше 4 месяцев

Игорь Шалимов (05.06.2018 – 09.04.2019) – 10 месяцев

Андрей Талалаев (10.04.2019 – 23.01.2020) – 8,5 месяцев

Сергей Юран (27.01.2020 – 01.08.2020) – 6 месяцев

Дмитрий Гунько (01.08.2020 – 21.09.2020) – меньше 2 месяцев

Игорь Черевченко (25.09.2020 – 25.10.2021) – чуть больше года

Игорь Ющенко (26.10.2021 – 18.11.2021 (и. о.) – 3 недели

Игорь Черевченко (19.11.2021 – 22.02.2022) – 3 месяца; уволили за 4 дня до старта весенней части РПЛ

Сергей Юран (23.02.2022 – 08.08.2022) – 5,5 месяца

Николай Писарев (10.08.2022 – 31.08.2022 (?)) – 3 недели

С менеджерами примерно та же история. Дмитрий Ульянов, который может уйти вместе с Писаревым, занял пост гендиректора только в июне – до этого он отвечал сначала за селекционный отдел, а затем за спортивный менеджмент. То есть в должности он чуть больше двух месяцев.

• В мае «Химки» распрощались с гендиром Владимиром Габуловым – руководил клубом с декабря 2021-го и проработал меньше полугода. На этой должности до него работали очень многие.

• Февраль 2018-го. Гендиректором «Химок» стал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Василий Иванов, который до этого занимал должность директора училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. При нем клуб дошел до финала Кубка России и впервые за 11 лет вышел в РПЛ.

• Июль 2020-го. Перед стартом в Премьер-лиге в «Химках» начались странные перестановки. Новым руководителем назначили муниципального депутата и гендиректора «Арены Химок» Александра Зайцева. «У клуба новый этап. Василию Иванову мы благодарны. Он эффективный менеджер и останется в спортивной отрасли. Иванову предложили альтернативную должность», – комментировал тогда министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Однако у Иванова было другое мнение: «Ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется – он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не простили мне выход в РПЛ».

• Сентябрь 2020-го. Зайцев надолго не задержался. В восьми стартовых турах «Химки» набрали лишь 3 очка и закрепились в зоне вылета. После 2:7 от «Краснодара» Зайцева сменил футбольный функционер Сергей Анохин. Вместе с ним на должность спортдиректора вернулся Дмитрий Ульянов, который занимал эту позицию с 2018-го по 2020-й.

При Анохине в 2021-м «Химки» заняли рекордное 8-е место в РПЛ.

• Декабрь 2021-го. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который и до этого редко задерживался на одном месте. В мае он ушел. В июне 2022-го на его место пришел как раз Ульянов. Теперь под вопросом и его будущее.

Фото: VK/fckhimki_official