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Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!

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Николай Писарев Николай Писарев
Сергей Юран Сергей Юран
Химки Химки
Футбол Футбол

Мощно.

Похоже, «Химки» продолжают оставаться самым турбулентным клубом РПЛ. 10 августа подмосковный клуб уволил Сергея Юрана, хотя команда набрала 7 очков после четырех туров и шла явно выше предсезонных ожиданий.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии [с Юраном]. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», – такой фразой сопроводил отставку тренера куратор «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Хотя еще в мае он настаивал, что союз Юрана и «Химок» – «всерьез и надолго». Правда, через пару дней после отставки Юрана Терюшков выступил с пророческими словами: «Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз».

Юран же получил компенсацию за расторжение (33 миллиона рублей), грозно реагировал на слухи про отставку из-за договорняка, но заявил, что про причины увольнения у руководства не спрашивал.

Команду принял Николай Писарев – и после первой же игры Терюшков снова выдал достойную фразу: «Времени на выстраивание команды у Николая Николаевича [Писарева] нет, он получил конфетку в золотой обертке, поэтому если все дальше так пойдет, он должен сам делать выводы».

«Химки» при Писареве проиграли все три матча – «Ахмату», «Локомотиву» и «Сочи» с общим счетом 2:10. 

27 августа Терюшков снова наехал на тренерский штаб: «Результаты последних трех игр, мягко говоря, не радуют. У нас сейчас какая-то деградация, мы не прогрессируем – это точно. Если не улучшатся результаты, команда продолжит проигрывать, то да, Писарев может быть уволен. В любом случае, в ближайших двух играх командой будет руководить действующий тренерский штаб, но наше сотрудничество будет краткосрочным, если «Химки» не начнут набирать очки».

А 29 августа медиа вышли с инсайдом: уже в среду могут уволить и Писарева, и генерального директора Дмитрия Ульянова. А главный кандидат на пост... Сергей Юран.

В «Химках» постоянная неразбериха: регулярно меняют тренеров и менеджеров

В «Химках» бешеная текучка кадров. За 4,5 года командой руководили 10 тренеров:

Юрий Красножан (09.02.2018 – 01.06.2018) – меньше 4 месяцев

Игорь Шалимов (05.06.2018 – 09.04.2019) – 10 месяцев

Андрей Талалаев (10.04.2019 – 23.01.2020) – 8,5 месяцев

Сергей Юран (27.01.2020 – 01.08.2020) – 6 месяцев

Дмитрий Гунько (01.08.2020 – 21.09.2020) – меньше 2 месяцев

Игорь Черевченко (25.09.2020 – 25.10.2021) – чуть больше года

Игорь Ющенко (26.10.2021 – 18.11.2021 (и. о.) – 3 недели

Игорь Черевченко (19.11.2021 – 22.02.2022) – 3 месяца; уволили за 4 дня до старта весенней части РПЛ

Сергей Юран (23.02.2022 – 08.08.2022) – 5,5 месяца

Николай Писарев (10.08.2022 – 31.08.2022 (?)) – 3 недели

С менеджерами примерно та же история. Дмитрий Ульянов, который может уйти вместе с Писаревым, занял пост гендиректора только в июне – до этого он отвечал сначала за селекционный отдел, а затем за спортивный менеджмент. То есть в должности он чуть больше двух месяцев.

• В мае «Химки» распрощались с гендиром Владимиром Габуловым – руководил клубом с декабря 2021-го и проработал меньше полугода. На этой должности до него работали очень многие.

• Февраль 2018-го. Гендиректором «Химок» стал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Василий Иванов, который до этого занимал должность директора училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. При нем клуб дошел до финала Кубка России и впервые за 11 лет вышел в РПЛ.

• Июль 2020-го. Перед стартом в Премьер-лиге в «Химках» начались странные перестановки. Новым руководителем назначили муниципального депутата и гендиректора «Арены Химок» Александра Зайцева. «У клуба новый этап. Василию Иванову мы благодарны. Он эффективный менеджер и останется в спортивной отрасли. Иванову предложили альтернативную должность», – комментировал тогда министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Однако у Иванова было другое мнение: «Ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется – он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не простили мне выход в РПЛ».

• Сентябрь 2020-го. Зайцев надолго не задержался. В восьми стартовых турах «Химки» набрали лишь 3 очка и закрепились в зоне вылета. После 2:7 от «Краснодара» Зайцева сменил футбольный функционер Сергей Анохин. Вместе с ним на должность спортдиректора вернулся Дмитрий Ульянов, который занимал эту позицию с 2018-го по 2020-й.

При Анохине в 2021-м «Химки» заняли рекордное 8-е место в РПЛ.

• Декабрь 2021-го. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который и до этого редко задерживался на одном месте. В мае он ушел. В июне 2022-го на его место пришел как раз Ульянов. Теперь под вопросом и его будущее.

Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. В РПЛ нет ничего невозможного

Фото: VK/fckhimki_official

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