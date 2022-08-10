Пишут, что весной Юран предлагал договорняк «Ростову» – и будто за это его и уволили. Карпин и «Химки» уже опровергли

Хм.

Сергея Юрана неожиданно уволили после победы над «Торпедо» (3:1) в четвертом туре Мир РПЛ. Куратор «Химок» Роман Терюшков сказал, что речь изначально шла о краткосрочном взаимодействии – хотя в мае заявлял, что Юран в «Химках» всерьез и надолго.

Журналист Иван Карпов в телеграм-канале выдвинул версию, что Юрана убрали из «Химок» за попытку организации договорного матча с «Ростовом». Ниже – краткий пересказ его мини-расследования.

•‎ Все якобы произошло перед 29-м туром – Юран предложил представителям «Ростова» (каким именно – не уточняется) сыграть договорняк в обмен на 6 очков в следующем сезоне. Главный тренер «Химок» получил отказ, а «Ростов» в итоге выиграл – 2:1. Карпов отметил, что ростовский клуб не имел никакой турнирной мотивации – кроме разве что помочь «Рубину».

•‎ Вскоре об инциденте узнал тогдашний президент РПЛ Ашот Хачатурянц – и потребовал от основного акционера «Химок» Туфана Садыгова уволить Юрана и остальных причастных к этому предложению. Садыгов согласился, но попросил отсрочки, потому что тогда «Химки» боролись за выживание. Карпов подчеркивает, что решение об увольнении было принято уже тогда.

•‎ Иван утверждает, что Юрану сказали об увольнении после поражения от «Ростова» в третьем туре. Озвученная причина увольнения заключается в том, что Сергей не выпустил на поле Илью Садыгова – сына Туфана.

«Ростов» и «Рубин» действительно связаны. Карпин жестко опроверг факт предложения Юрана

В мае главред Sports.ru Владислав Воронин отмечал тесную связь «Ростова» и «Рубина»:

«Все знают, что Рыскин и Сайманов – друзья. Спортивный директор «Ростова» даже приезжал на базу казанцев при подписании контракта со Слуцким, а чтобы его не узнали – закрывал лицо рукой (но не помогло, а что он там делал – до сих пор загадка). Сын Рыскина какое-то время работал в «Рубине» и, как говорят несколько источников, курировал многих игроков молодежки (правда, сейчас работает в «Ростове»)».

В комментарии для РБК Валерий Карпин заявил, что сообщение о предложении Юрана сдать игру с «Химками» – бред. «Мне никто ничего не предлагал, это че за бред, *****? Вот пусть те , кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе» , – сказал главный тренер «Ростова».

На всякий случай – таблица перед предпоследним туром выглядела так:

Терюшков тоже опровергает, что Юрана уволили за попытку организации договорного матча

В «Химках» тоже отреагировали на обвинения Карпова. «Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам. Это, конечно же, глупость. «Ростов» еще и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чем-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чем-то договориться с соперником», – заявил куратор клуба Роман Терюшков.

Но обращаться в суд «Химки» не планируют (пока?). «Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут телеграм-канал. Не хотим обращать внимания на это», – отметил Терюшков.

Карпов сказал, что «всечет» Юрану, если тот скажет, что написанное им – неправда

В среду увольнение Юрана обсуждали в студии программы «Есть тема!». Иван Карпов заявил: «Если Юран, глядя мне в глаза, скажет, что я написал неправду – я ему всеку и удалю публикацию» .

На это остро отреагировал Евгений Ловчев: «Я охренел просто! Юрана обосрал с ног до головы! Я бы в лобешник дал этому Ване – и еще ногой по одному месту зарядил».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fc-rostov.ru/ALEX KHOLEV; кадры трансляции «Матч ТВ»; rubin-kazan.ru