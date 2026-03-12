  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»
16

Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Артем Дзюба может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. 37-летний форвард «Акрона» – воспитанник красно-белых. 

«Думаю, Дзюба любит «Спартак», он всегда тепло высказывается о своем прошлом в этом клубе. Артем является легендой как «Спартака», так и «Зенита», и в целом всего российского футбола. 

Дзюба точно может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом. Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру», — сказал Рианчо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРауль Рианчо
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Языком молотит пусть в другом месте
Ответ РЕАл
Этот молотильщик языком ни в одном клубе не нужен. Уникальный человек конечно, испоривший отношения со всеми клубами, в которых играл не в аренде.
Вот для чего эти посты , какое вообще эти люди имеют отношении к Спартаку. Писать не о чем чтоль.
Как они делают такие выводы? Почему поможет? Есть серьезный опыт менеджерской работы в клубе? Складывается впечатление,что существует договоренность с персонажами типа Рианчо, Смородской и иже с ними о том, что периодически они должны высказаться по тому или иному рандомному вопросу.
Ответ Строган Колянов
И наверно не бесплатно ))
Любит?Он же крыса.Рианчо совсем глуп
Ответ Spartakus1984
Да хуже крысы он. Однозначно хуже.
СММ менеджера
Ну если только стюардом
Ответ DINEDIN
Или стюардессой :)))))
Ответ swed_an
Нас по ходу Дзюба прочитал, кто ещё мог тебе минус то влепить за это?)
Ну или тот, кому он то видео записывал))
Особая теплота сквозила в заявлении Дзюбы о болельщиках Спартака, как о фашистах... Ну и публичное оттаптывание на шарфе Спартака тоже было тёплым.
Кто и зачем звонит Рианчо?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
