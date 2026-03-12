Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»

Рианчо о Дзюбе: может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Артем Дзюба может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. 37-летний форвард «Акрона» – воспитанник красно-белых.

«Думаю, Дзюба любит «Спартак», он всегда тепло высказывается о своем прошлом в этом клубе. Артем является легендой как «Спартака», так и «Зенита», и в целом всего российского футбола.

Дзюба точно может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом. Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру», — сказал Рианчо.