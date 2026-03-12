Винисиус о признании Вальверде лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити»: «Ты это заслужил! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!»

Винисиус оценил признание Вальверде лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити».

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на признание Федерико Вальверде лучшим игроком 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), в котором уругваец сделал хет-трик.

«Мой брат, ты это заслужил! Ты лучший! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!» – написал Винисиус.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Винисиуса
Лучше бы пенальти дал ему пробить, чем постить эту лицемерную ерунду.
Ответ G.H.O.S.T.
Вальверде не бьёт пенальти
Ответ G.H.O.S.T.
Чем постить лицемерный хейт, вы бы хоть новости полистали где-нибудь, кроме спортса, который очень выборочно публикует кликбейтное) Вини сразу предложил Феде пробить пенальти. Инфа, собсно, от самого Вальверде.
Вальверде о пенальти:
Да,Винисиус перед этим спросил у меня. Он легенда клуба и важный игрок.Я сказал ему взять мяч.

Такую инфу вы на спортсе не найдёте.
Техника исполнения голевых моментов, будто Бензема в Реал вернулся.
Третий гол это скорее Роберто Баджо)))
Тогда уж Деннис Бергкамп.
Ну всё, теперь Феде официально коронован)))
Вальверде круто сыграл. С запасом лучший игрок матча
А мы тебя - нет)
Да многим первое что пришло в голову, что пенальти должен бить Феде, будь это матч в Ла лиге думаю так и было бы, но тут плей-офф матч навылет и в команде всегда есть порядок исполнителей пенальти, я конечно в шутку предполагал покер Вальверде), но думаю Реал уверенно пройдет, Сити придется рисковать, раскрываться, а Винни в плей-офф лч особенно хорош
А какие были альтернативы? Чувак выдал перфоманс жизни :))
