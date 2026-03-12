Винисиус о признании Вальверде лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити»: «Ты это заслужил! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!»
Винисиус оценил признание Вальверде лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити».
Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на признание Федерико Вальверде лучшим игроком 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), в котором уругваец сделал хет-трик.
«Мой брат, ты это заслужил! Ты лучший! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!» – написал Винисиус.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Винисиуса
