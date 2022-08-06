ЦСКА опережает в таблице «Спартак», хотя у них идентичные показатели. Объясняем

В этот раз все по регламенту.

В Мир РПЛ в этом году такой вихрь, что не справляется даже турнирная таблица. Например, после второго тура лига меняла расположение команд три раза за три дня.

В четвертом туре – снова непростая история! ЦСКА и «Спартак» заняли две первых строчки – у команд из Москвы поровну очков (по 10) и одинаковая разница забитых-пропущенных (по 11-3). Но ЦСКА – на первом месте, а «Спартак» – на втором. Почему?

Есть две версии:

• Статья 17 пункт 5 регламента говорит, что при равенстве очков у двух команд в текущей таблице место команды определяется по таким показателям: встречи между собой (в этом сезоне ЦСКА и «Спартак» пока без очных встреч), количество побед (поровну – по 3), лучшая разница забитых-пропущенных (по +8) и количеству забитых (по 11). Если все показатели равны, то выше ставят команду, которая была успешнее в прошлом сезоне : ЦСКА тогда стал пятым, а «Спартак» – десятым. Поэтому армейцы в текущей таблице выше.

• Но «Чемпионат» удивляет инсайдом: места команд при равенстве определяют по алфавиту. На сайте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА числится как ПФК ЦСКА. «П» находится в российском алфавите раньше, чем «С», поэтому сейчас ЦСКА занимает промежуточное первое место в чемпионате страны.

«Зенит» же упустил возможность догнать московские клубы в таблице – на выезде против «Ахмата» сыграли 0:0. Впрочем, полного равенства между командами все равно бы не было: петербуржцы перед началом тура имели разницу забитых и пропущенных 9-1 и в случае победы выходили бы на чистое первое место.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф