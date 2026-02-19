Тренер «Буде» Кнутсен о победе над «Интером»: «Нам немного повезло. Хороший результат, но средняя игра. В ответном матче не можем просто обороняться – нужно атаковать»
Кьетиль Кнутсен: «Буде» немного повезло в матче с «Интером».
Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Интером» (3:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, нам немного повезло в этом матче. Мы сыграли эффективно, но само качество игры – среднее. Это хороший результат, но средняя игра.
Ответный матч – это новая игра. Думаю, мы не можем просто обороняться низко и надеяться на контратаки – нам нужно атаковать.
Нам также нужно использовать средний и высокий блоки, хорошо обороняться и, надеюсь, создавать контратаки. Но это будет сложная игра», – сказал Кьетиль Кнутсен.
Мамочки, «Буде» раскатал «Интер» – 3:1! Браво команде Хайкина 👏
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Приятно смотреть на их игру.
Вот с кого нужно бы брать пример нашим ногомячистам, как рубиться за свой клуб и страну. Только вот пофиг ногомячистам-миллионерам, для них футбол - возможность сладко пожить, не имея при этом никаких талантов и способностей, при этом вообще не напрягаясь.