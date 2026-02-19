Тренер «Буде» Кнутсен о победе над «Интером»: «Нам немного повезло. Хороший результат, но средняя игра. В ответном матче не можем просто обороняться – нужно атаковать»

Кьетиль Кнутсен: «Буде» немного повезло в матче с «Интером».

Главный тренер «Буде-Глимт » Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Интером » (3:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Думаю, нам немного повезло в этом матче. Мы сыграли эффективно, но само качество игры – среднее. Это хороший результат, но средняя игра.

Ответный матч – это новая игра. Думаю, мы не можем просто обороняться низко и надеяться на контратаки – нам нужно атаковать.

Нам также нужно использовать средний и высокий блоки, хорошо обороняться и, надеюсь, создавать контратаки. Но это будет сложная игра», – сказал Кьетиль Кнутсен .

Мамочки, «Буде» раскатал «Интер» – 3:1! Браво команде Хайкина 👏