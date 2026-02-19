  • Спортс
  • Тренер «Буде» Кнутсен о победе над «Интером»: «Нам немного повезло. Хороший результат, но средняя игра. В ответном матче не можем просто обороняться – нужно атаковать»
27

Кьетиль Кнутсен: «Буде» немного повезло в матче с «Интером».

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Интером» (3:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, нам немного повезло в этом матче. Мы сыграли эффективно, но само качество игры – среднее. Это хороший результат, но средняя игра.

Ответный матч – это новая игра. Думаю, мы не можем просто обороняться низко и надеяться на контратаки – нам нужно атаковать.

Нам также нужно использовать средний и высокий блоки, хорошо обороняться и, надеюсь, создавать контратаки. Но это будет сложная игра», – сказал Кьетиль Кнутсен.

Мамочки, «Буде» раскатал «Интер» – 3:1! Браво команде Хайкина 👏

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
27 комментариев
После выигранных матчей Кнутсен превращается в Пряниксена.
Мое почтение ! 👏🏻
Красавцы!!!
Приятно смотреть на их игру.
Будё/Глимт в этом сезоне выиграл больше топовых соперников, чем Барселона и Реал Мадрид вместе взятые
Комментарий скрыт
Сколько? А то у Барсы 3 победы точно, у Реала вроде тоже где-то 3. Просто я помню их победы над Атлетико, а также друг над другом. Плюс по 1 победе в ЛЧ точно должно быть. Итого 6. Сколько у Глимт?
Можно расценить как тонкий троллинг, ведь если викинги сыграли средне,то как же тогда сыграли итальянцы?
Все итальянцы о##cрались в этой ЛЧ
Буде Глимт это какой то новый суперклуб что ли? 0_0
как русенборг
За что мы любим футбол так это в том числе и за то, что время от времени появляются самобытные команды которые воплощают в жизнь сказку о Золушке или о гадком утёнке который становится прекрасным лебедем.
Вот уж и вправду - в футбол научились играть все кроме русских.
Вот с кого нужно бы брать пример нашим ногомячистам, как рубиться за свой клуб и страну. Только вот пофиг ногомячистам-миллионерам, для них футбол - возможность сладко пожить, не имея при этом никаких талантов и способностей, при этом вообще не напрягаясь.
Ростов Бавария 3:2, Рубин Барса 2:1, ЦСКА Реал 3:0
Добавлю - Барселона - ЦСКА - 2:3. А у реала армейцы тогда выиграли оба раза. Спартак в 90 тоже рвал многих.
Стараются играть первым номером даже против топов, атакуют большими силами. Уже это достойно уважения.
Да немного повезло, у Интера было больше моментов, 2 штанги и тд. Плюс, ротация, которую затеял Киву... Но главное везение - это искусственный газон. Посмотрим, что будет через неделю.
Об Италию в этом туре ЛЧ все вытирают ноги 🤦🏻‍♂️
