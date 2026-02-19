«Атлетико» впервые в истории не выиграл матч в ЛЧ, ведя в два мяча. Команда Симеоне вела 2:0 и сыграла 3:3 с «Брюгге»
«Атлетико» впервые в истории не удержал разницу в два мяча в ЛЧ.
«Брюгге» и «Атлетико» сыграли вничью 3:3 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда тренера Диего Симеоне вела со счетом 2:0 по ходу игры.
Мадридский клуб впервые в рамках Лиги чемпионов не одержал победу в матче, ведя с преимуществом в два мяча.
Много крови в матче «Байера», безумные 3:3 «Атлетико» и «Брюгге». 19 голов в ЛЧ
