  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сака про 2:2 с «Вулвс»: «Разочарован результатом, особенно тем, как «Арсенал» играл во 2-м тайме. Далеко от стандарта, который мы установили»
15

Сака про 2:2 с «Вулвс»: «Разочарован результатом, особенно тем, как «Арсенал» играл во 2-м тайме. Далеко от стандарта, который мы установили»

Букайо Сака разочарован результатом матча с «Вулвс».

Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

– Насколько сейчас напряженная атмосфера в раздевалке?

– Да, напряженная. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне.

Настало время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс.

Нам нужно вернуться на свой уровень, делать правильно базовые вещи, и у нас достаточно качества в команде, чтобы выигрывать матчи, особенно в те игры, где мы в последнее время теряли очки.

Нам нужно это исправить, и сейчас мы сосредоточены только на этом, – сказал Букайо Сака.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoАрсенал
logoВулверхэмптон
logoБукайо Сака
logoпремьер-лига Англия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал в своем стиле 🤣
Ответ No Name
Арсенал в своем стиле 🤣
Весна близко, пора оттаивать и скользить вниз к любимым местам🙃
В англ.сайтах наш арсенал называют самой лучшей подружкой невесты)
все понятно с Артетой, командной и чемпионатом .
Артета трус. у тебя лучшая скамейка в лиге, дай им бегать , зачем ты откатываешься против любой комнаты?
У команды боязнь больших побед, иначе я не знаю что это? прошли две гонки с Сити, но все равно коленки дрожат. и это тоже вина Артеты.
Чемпионат.. думаю можно потихоньку поздравлять Сити. когда-нибудь и на нашей улице будет праздник
Ответ rambo
все понятно с Артетой, командной и чемпионатом . Артета трус. у тебя лучшая скамейка в лиге, дай им бегать , зачем ты откатываешься против любой комнаты? У команды боязнь больших побед, иначе я не знаю что это? прошли две гонки с Сити, но все равно коленки дрожат. и это тоже вина Артеты. Чемпионат.. думаю можно потихоньку поздравлять Сити. когда-нибудь и на нашей улице будет праздник
Не будет. 22 года жду.
За то ты не разочарован продлением своего контракта который абсолютно не заслужил. Прям бежал наверно а офис что бы подпись свою поставить, Starboy недоделанный
Единственный стандарт, который вы установили в этом сезоне, это угловой
Контракт хороший выбил, молодец.
Контракт новый жирный подписал, можно и успокоиться....
Старый добрый Арсенал...
Но ведь с Интером играли «вполноги», что же случилось?
Рождённый пользать, летать не сможет))
