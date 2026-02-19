Сака про 2:2 с «Вулвс»: «Разочарован результатом, особенно тем, как «Арсенал» играл во 2-м тайме. Далеко от стандарта, который мы установили»
Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).
– Насколько сейчас напряженная атмосфера в раздевалке?
– Да, напряженная. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне.
Настало время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс.
Нам нужно вернуться на свой уровень, делать правильно базовые вещи, и у нас достаточно качества в команде, чтобы выигрывать матчи, особенно в те игры, где мы в последнее время теряли очки.
Нам нужно это исправить, и сейчас мы сосредоточены только на этом, – сказал Букайо Сака.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»
Артета трус. у тебя лучшая скамейка в лиге, дай им бегать , зачем ты откатываешься против любой комнаты?
У команды боязнь больших побед, иначе я не знаю что это? прошли две гонки с Сити, но все равно коленки дрожат. и это тоже вина Артеты.
Чемпионат.. думаю можно потихоньку поздравлять Сити. когда-нибудь и на нашей улице будет праздник