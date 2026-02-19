  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин считает равными составы комментаторов «Матч ТВ» и Okko: «Генич – один из самых популярных в стране, с железобетонным стояком на РПЛ. Нагучев – элита, люблю Алхазова»
141

Шнякин считает равными составы комментаторов «Матч ТВ» и Okko: «Генич – один из самых популярных в стране, с железобетонным стояком на РПЛ. Нагучев – элита, люблю Алхазова»

Дмитрий Шнякин высказался о комментаторах «Матч ТВ» и Okko.

Дмитрий Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko.

«На мой взгляд, абсолютно равные с учетом нескольких трансферов. Так получилось, Степа (Степан Манаков – Спортс’‘) пошел за мечтой, за любимым чемпионатом, Бундеслигой. Хорошие перспективы были у Степы.

Генич – один из самых популярных в стране, с каким-то железобетонным, уж простите, стояком на комментарий, на РПЛ. То, как Костя готовится, то, как он возбуждается от возможности работать, комментировать – это очень важное качество. Молодые комментаторы бы на это посмотрели – то, как Костя относится к любой игре, которую он получает.

Костя Генич, Роман Трушечкин, Игорь Кытманов... Как бы ни относились к Артему Шмелькову – от трех тренеров уровня РПЛ слышал, что им очень нравится, как работает Шмельков.

Артем сам достаточно футбольный человек, неплохо бьет по мячу, у него хорошо наметан глаз на перестроения, на нюансы, связанные с игрой.

Рома Нагучев ответственен за сторителлинг, и то он очень сильно поменялся – обратите внимание, как Рома работает на больших российских матчах, какой у него фокус на игре, как он ломает сам себя и пытается убрать истории про Бундеслигу и бабушку резервного вратаря, который родом из Голландии, а еще она... И дальше пошла помойка фактов, как я люблю говорить (смеется). Рома очень сильно над собой поработал, он – элита, великолепный русский язык, здорово кукушка работает, реакция.

Но мне нравится состав Okko. Николай Саприн – мой папа-комментатор. Мой первый репортаж в жизни был в паре с Саприным. Правда, я его обманул, чтобы попасть на репортаж. Это 2006 или 2007 год. Вижу заранее его расписание, я работал на сайте, у него абсолютно ненужный гала-матч.

Я подошел: «Коль, ну если когда-нибудь будет возможность, какой-нибудь никому ненужный матч, может, гала-матч, в ближайший год, можешь меня позвать, хочу попробовать себя комментатором». Он такой: «Ты не поверишь, уже на следующей неделе такой матч». Коля удивился, как все совпало, я обманом, заранее посмотрел расписание.

Он меня взял, это бэ-мэ-кукареку, отвратительный репортаж, но мне это зачлось, я потом страховал людей, когда они опаздывали – и так началась карьера.

Саприн – сильный комментатор, он любит работать в режиме подкаста, у них кое-что есть общее с Черданцевым.

Я люблю Дениса Алхазова. Так как это младший товарищ, я могу и покритиковать. Мне не кажется сверхудачной его работа на финале Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Было слишком много речевых оборотов, чем я страдал – это влияние Василия Уткина. Было слишком много метафор, в какой-то он просто зарылся в них, и забыл комментировать футбол, а его партнер по репортажу его остужал, но Денис – очень талантливый комментатор с прекрасной реакцией, речью, нормальное понимание футбола.

Мне нравится Паша Чепурин. Мне нравятся люди, которые играли или играют. Есть обратный пример – Стас Минин, который никогда особо по мячу не бил, но [у него] выдающееся насмотренность, отношение к профессии. Минин – один из главных комментаторов страны, один из самых любимых, давай так скажем.

У Чепурина хорошая вовлеченность в игру. Мне это близко – я люблю разбирать моменты, не всегда лезу в тактику, но могу описать игровые моменты, пропуская через свой опыт.

Стогниенко – звезда. По-моему, абсолютно равные [составы]. Хотя у Okko комментаторов просто больше. Артем Борисов тот же, – сказал Дмитрий Шнякин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс&#8217;&#8216;
logoДмитрий Шнякин
logoВасилий Уткин
logoРоман Нагучев
logoДенис Алхазов
logoВладимир Стогниенко
logoСтанислав Минин
logoМатч ТВ
logoАртем Шмельков
logoOkko
logoИгорь Кытманов
logoНиколай Саприн
logoКонстантин Генич
logoРоман Трушечкин
logoпремьер-лига Россия
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже эту новость читать скучно: затянуто, уныло, много воды. Как это у вас получается? Это определенный талант
Гутцайт - недостижимая для Матч ТВ величина. Ноль выпячивания себя, максимальная тактичность в оценках при полном отсутствии лизоблюдства. Так можно. Да.

Елагин - это отдельный вид комментария. Он может не нравиться, конечно. Но это все равно марка.

Стогниенко, к сожалению, сильно сдал по сравнению с сами собой образца работы на канале Спорт. Но даже при этом остается на высоком профессиональном уровне и не пускается в пространные рассуждения на незначительные темы.

Вообще говоря, и остальной состав Окко - при разном уровне профессионализма (там есть к кому придраться, конечно) остается нормальными людьми. Главное - у них нет апломба и высокомерия. Нет фамильярности и, иногда, откровенного хамства. В их словах не слышно зависти. В комментариях и студии нет колкостей и желчи.

Они просто готовятся к эфирам. И просто делают свою работу - фонового информационного дополнения к действиям спортсменов.
Ответ Мельников Михаил
Гутцайт - недостижимая для Матч ТВ величина. Ноль выпячивания себя, максимальная тактичность в оценках при полном отсутствии лизоблюдства. Так можно. Да. Елагин - это отдельный вид комментария. Он может не нравиться, конечно. Но это все равно марка. Стогниенко, к сожалению, сильно сдал по сравнению с сами собой образца работы на канале Спорт. Но даже при этом остается на высоком профессиональном уровне и не пускается в пространные рассуждения на незначительные темы. Вообще говоря, и остальной состав Окко - при разном уровне профессионализма (там есть к кому придраться, конечно) остается нормальными людьми. Главное - у них нет апломба и высокомерия. Нет фамильярности и, иногда, откровенного хамства. В их словах не слышно зависти. В комментариях и студии нет колкостей и желчи. Они просто готовятся к эфирам. И просто делают свою работу - фонового информационного дополнения к действиям спортсменов.
Комментарий скрыт
Ответ Александр Худобин_1116329546
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
если он имеет ввиду канализационный стояк, то согласен
А Чердака почему не похвалил? Не придумал за что? А Журавеля?
Ответ lanesrA14
А Чердака почему не похвалил? Не придумал за что? А Журавеля?
Рассказать на что у них стояк было бы совсем не прилично.
Ответ lanesrA14
А Чердака почему не похвалил? Не придумал за что? А Журавеля?
У них железный стояк на комментарии Генича 😁
Стояком, серьёзно? Уровень высказывания как у школьника, якобы хулигана. Еще один начитанный в кавычках как Смолов?
Ответ Авторитетное Мнение
Стояком, серьёзно? Уровень высказывания как у школьника, якобы хулигана. Еще один начитанный в кавычках как Смолов?
Ну что все прицепились-то к этому высказыванию? Просто, упоминая плюсы Генича, Шнякин вспомнил только про железобетонный стояк. Потом понял, что такое публично лучше не рассказывать, и добавил «на РПЛ».
Для меня лучший Стогниенко, приятно слушать всегда, остальные плюс - минус, но пониже, Черданцев с Геничем мягко говоря напрягают и уже ооочень давно…
Ответ Alex.K71
Для меня лучший Стогниенко, приятно слушать всегда, остальные плюс - минус, но пониже, Черданцев с Геничем мягко говоря напрягают и уже ооочень давно…
Совпадает мнение, всегда любил слушать Стогни.
Ответ Alex.K71
Для меня лучший Стогниенко, приятно слушать всегда, остальные плюс - минус, но пониже, Черданцев с Геничем мягко говоря напрягают и уже ооочень давно…
совпалдет мнение, Стогни всегда приятно слушать.
Если задуматься, комментаторы формируют культуру и задают речевые обороты и словарный запас своей аудитории.

Так вот эти отбросы шняки и геничи, которых пустили в телеэфир, формируют культуру уровня грязного колхоза, говоря про стояки, яйца, и ещё разное, что нормальный человек произносить публично не станет.
Ответ LoveGreguar
Если задуматься, комментаторы формируют культуру и задают речевые обороты и словарный запас своей аудитории. Так вот эти отбросы шняки и геничи, которых пустили в телеэфир, формируют культуру уровня грязного колхоза, говоря про стояки, яйца, и ещё разное, что нормальный человек произносить публично не станет.
да, раньше были люди, украшавшие своей речью репортаж а сейчас только поганят просмотр своим якобы всезнайством и ЧВС, ну и яйца,стояки-это позорище конечно, других оборотов они найти от своего скудоумия не могут
Матч тв-братья по стояку....
Ответ Владимир Демин_1116610386
Матч тв-братья по стояку....
Вы хотели сказать об известном штурвале?
Лучшие с этого канала давно ушли, остались откровенно слабые и бесячие комментаторы.

Смотрю футбол на Окко и Сетанте - вот где классные комментаторы!
Вчера смотрел матч с комментариями А.Елагина - удовольствие!
Биатлон на Окко и Евроспорте без губошлепа - потрясающе!

О чем бишь я?
Ах, да - на матчтв стремные комментаторы и канал отстойный, что подтверждается рейтингами.

Благодарю за внимание.
Ответ Паук, вощем-та!
Лучшие с этого канала давно ушли, остались откровенно слабые и бесячие комментаторы. Смотрю футбол на Окко и Сетанте - вот где классные комментаторы! Вчера смотрел матч с комментариями А.Елагина - удовольствие! Биатлон на Окко и Евроспорте без губошлепа - потрясающе! О чем бишь я? Ах, да - на матчтв стремные комментаторы и канал отстойный, что подтверждается рейтингами. Благодарю за внимание.
Да, биатлон на любой канале без Г. это прекрасно.
Ответ Паук, вощем-та!
Лучшие с этого канала давно ушли, остались откровенно слабые и бесячие комментаторы. Смотрю футбол на Окко и Сетанте - вот где классные комментаторы! Вчера смотрел матч с комментариями А.Елагина - удовольствие! Биатлон на Окко и Евроспорте без губошлепа - потрясающе! О чем бишь я? Ах, да - на матчтв стремные комментаторы и канал отстойный, что подтверждается рейтингами. Благодарю за внимание.
Для меня стало открытием, что на ОККО работает Голованов, окунулся в ностальгию
Слушать матч тв невозможно. Никого. Генича тем более. Интершум рулит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
10 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
10 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
12 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
20 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
21 минуту назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
55 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
1 минуту назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
3 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
3 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
8 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
23 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
30 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем