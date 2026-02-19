Шнякин считает равными составы комментаторов «Матч ТВ» и Okko: «Генич – один из самых популярных в стране, с железобетонным стояком на РПЛ. Нагучев – элита, люблю Алхазова»
Дмитрий Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko.
«На мой взгляд, абсолютно равные с учетом нескольких трансферов. Так получилось, Степа (Степан Манаков – Спортс’‘) пошел за мечтой, за любимым чемпионатом, Бундеслигой. Хорошие перспективы были у Степы.
Генич – один из самых популярных в стране, с каким-то железобетонным, уж простите, стояком на комментарий, на РПЛ. То, как Костя готовится, то, как он возбуждается от возможности работать, комментировать – это очень важное качество. Молодые комментаторы бы на это посмотрели – то, как Костя относится к любой игре, которую он получает.
Костя Генич, Роман Трушечкин, Игорь Кытманов... Как бы ни относились к Артему Шмелькову – от трех тренеров уровня РПЛ слышал, что им очень нравится, как работает Шмельков.
Артем сам достаточно футбольный человек, неплохо бьет по мячу, у него хорошо наметан глаз на перестроения, на нюансы, связанные с игрой.
Рома Нагучев ответственен за сторителлинг, и то он очень сильно поменялся – обратите внимание, как Рома работает на больших российских матчах, какой у него фокус на игре, как он ломает сам себя и пытается убрать истории про Бундеслигу и бабушку резервного вратаря, который родом из Голландии, а еще она... И дальше пошла помойка фактов, как я люблю говорить (смеется). Рома очень сильно над собой поработал, он – элита, великолепный русский язык, здорово кукушка работает, реакция.
Но мне нравится состав Okko. Николай Саприн – мой папа-комментатор. Мой первый репортаж в жизни был в паре с Саприным. Правда, я его обманул, чтобы попасть на репортаж. Это 2006 или 2007 год. Вижу заранее его расписание, я работал на сайте, у него абсолютно ненужный гала-матч.
Я подошел: «Коль, ну если когда-нибудь будет возможность, какой-нибудь никому ненужный матч, может, гала-матч, в ближайший год, можешь меня позвать, хочу попробовать себя комментатором». Он такой: «Ты не поверишь, уже на следующей неделе такой матч». Коля удивился, как все совпало, я обманом, заранее посмотрел расписание.
Он меня взял, это бэ-мэ-кукареку, отвратительный репортаж, но мне это зачлось, я потом страховал людей, когда они опаздывали – и так началась карьера.
Саприн – сильный комментатор, он любит работать в режиме подкаста, у них кое-что есть общее с Черданцевым.
Я люблю Дениса Алхазова. Так как это младший товарищ, я могу и покритиковать. Мне не кажется сверхудачной его работа на финале Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Было слишком много речевых оборотов, чем я страдал – это влияние Василия Уткина. Было слишком много метафор, в какой-то он просто зарылся в них, и забыл комментировать футбол, а его партнер по репортажу его остужал, но Денис – очень талантливый комментатор с прекрасной реакцией, речью, нормальное понимание футбола.
Мне нравится Паша Чепурин. Мне нравятся люди, которые играли или играют. Есть обратный пример – Стас Минин, который никогда особо по мячу не бил, но [у него] выдающееся насмотренность, отношение к профессии. Минин – один из главных комментаторов страны, один из самых любимых, давай так скажем.
У Чепурина хорошая вовлеченность в игру. Мне это близко – я люблю разбирать моменты, не всегда лезу в тактику, но могу описать игровые моменты, пропуская через свой опыт.
Стогниенко – звезда. По-моему, абсолютно равные [составы]. Хотя у Okko комментаторов просто больше. Артем Борисов тот же, – сказал Дмитрий Шнякин.
Елагин - это отдельный вид комментария. Он может не нравиться, конечно. Но это все равно марка.
Стогниенко, к сожалению, сильно сдал по сравнению с сами собой образца работы на канале Спорт. Но даже при этом остается на высоком профессиональном уровне и не пускается в пространные рассуждения на незначительные темы.
Вообще говоря, и остальной состав Окко - при разном уровне профессионализма (там есть к кому придраться, конечно) остается нормальными людьми. Главное - у них нет апломба и высокомерия. Нет фамильярности и, иногда, откровенного хамства. В их словах не слышно зависти. В комментариях и студии нет колкостей и желчи.
Они просто готовятся к эфирам. И просто делают свою работу - фонового информационного дополнения к действиям спортсменов.
Так вот эти отбросы шняки и геничи, которых пустили в телеэфир, формируют культуру уровня грязного колхоза, говоря про стояки, яйца, и ещё разное, что нормальный человек произносить публично не станет.
Смотрю футбол на Окко и Сетанте - вот где классные комментаторы!
Вчера смотрел матч с комментариями А.Елагина - удовольствие!
Биатлон на Окко и Евроспорте без губошлепа - потрясающе!
О чем бишь я?
Ах, да - на матчтв стремные комментаторы и канал отстойный, что подтверждается рейтингами.
Благодарю за внимание.