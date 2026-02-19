Дуэ, Гордон, Хег и Шик – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Дезире Дуэ и Энтони Гордон – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ.
Определены номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Форвард «Буде-Глимт» Каспер Хег забил гол и сделал две передачи в матче против «Интера» (3:1).
Нападающий «Байера» Патрик Шик оформил дубль в игре с «Олимпиакосом» (2:0).
Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон забил четыре мяча в ворота «Карабаха» (6:1).
Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ сделал дубль в матче против «Монако» (3:2).
Много крови в матче «Байера», безумные 3:3 «Атлетико» и «Брюгге». 19 голов в ЛЧ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сделать покер в плей-офф ЛЧ- это уникальное достижение.. Таких игроков наверное по пальцам можно пересчитать. Так что Гордон, конечно
Получит явно Гордон, но заслужил на мой взгляд больше Хег
При этом у Гордона 2 с пенальти, да и соперник другого уровня. Тот случай, когда впечатляет только статистика
Если по соперникам судить, то заслужил Хег потом Дуэ, а так уефа не обращает на такое внимание,так что думаю Гордона выберут 99%
Хёг заслужил по мне
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем